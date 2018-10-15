Palm kredi kartı büyüklüğünde bir Android telefon duyurdu

Geçtiğimiz aylarda TCL'nin yeni bir Android telefon çıkararak Palm markasını canlandıracağını duymuştuk. Ayrıca cihazın görüntüleri de internete sızdırılmıştı. İşte o telefon bugün resmen duyuruldu. Aslında cihaz, 2017 yılında TCL'den Palm markasının haklarını alan San Francisco merkezli bir şirket tarafından tasarlanmış durumda.

Palm Phone, büyük ekranlı akıllı telefon çağında küçük ekranıyla boyu gösterecek. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışan cihaz ABD'nin en büyük operatörlerinden biri olan Verizon aracılığı ile tarifeye ek olarak satın alınabilecek. Telefonda Snapdragon 435 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 8 megapiksel ön ve 12 megapiksel arka kamerası var.

Kredi kartı boyutunda

Avuç içine sığan Palm Phone, 3.3 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ancak küçük olması ekran klavyesini kullanmayı zorlaştırabilir. Aynı zamanda bazı uygulamaların 3.3 inç ekran için optimize edilmemiş olması da bu ultra mobil cihazın bir başka handikapı. IP68 derecesiyle suya ve toza dayanıklı olan telefon yüz tanıma ile kilit açma ve Google Assistant deseği sunuyor.

Titanyum ve altın renk seçenekleri ile tercih edilebilecek cihazda 800 mAh kapasiteli bir pil var. Ayrıca telefonun 50.6 x 96.6 x 7.4 mm boyutlarında ve yalnızca 62.5 gram olduğunu da belirtelim. Kredi kartı büyüklüğündeki Palm Phone, önümüzdeki ay 350 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.palm.com/