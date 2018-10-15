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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palm kredi kartı büyüklüğünde bir Android telefon duyurdu

Büyük ekranlı akıllı telefon furyası almış başını giderken, Palm ultra mobil bir telefon çıkardığını duyurdu. Kredi kartı büyüklüğündeki Palm Phone, 3.3 inçlik bir ekrana sahip.
7 ay
11,9b
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35
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda TCL'nin yeni bir Android telefon çıkararak Palm markasını canlandıracağını duymuştuk. Ayrıca cihazın görüntüleri de internete sızdırılmıştı. İşte o telefon bugün resmen duyuruldu. Aslında cihaz, 2017 yılında TCL'den Palm markasının haklarını alan San Francisco merkezli bir şirket tarafından tasarlanmış durumda.
Palm Phone, büyük ekranlı akıllı telefon çağında küçük ekranıyla boyu gösterecek. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışan cihaz ABD'nin en büyük operatörlerinden biri olan Verizon aracılığı ile tarifeye ek olarak satın alınabilecek. Telefonda Snapdragon 435 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 8 megapiksel ön ve 12 megapiksel arka kamerası var.

Kredi kartı boyutunda

Avuç içine sığan Palm Phone, 3.3 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ancak küçük olması ekran klavyesini kullanmayı zorlaştırabilir. Aynı zamanda bazı uygulamaların 3.3 inç ekran için optimize edilmemiş olması da bu ultra mobil cihazın bir başka handikapı. IP68 derecesiyle suya ve toza dayanıklı olan telefon yüz tanıma ile kilit açma ve Google Assistant deseği sunuyor.
Titanyum ve altın renk seçenekleri ile tercih edilebilecek cihazda 800 mAh kapasiteli bir pil var. Ayrıca telefonun 50.6 x 96.6 x 7.4 mm boyutlarında ve yalnızca 62.5 gram olduğunu da belirtelim. Kredi kartı büyüklüğündeki Palm Phone, önümüzdeki ay 350 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.palm.com/ Yorum Yaz
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fuckulteli 7 ay en beğenilen
Aranan kan.
Ek: ince çerçevelerle (çerçevesiz tasarım dedikleri) 18:9 oranında 4" ekran koymaları mümkün kredi kartı boyutunda kalarak. Cihaz zaten küçük bari çerçevesi az olsun.
Dayayın pili, 8-9 mm kadar kalın olsun. Pili iki gün gitsin.
Aranan kan.Ek: ince çerçevelerle (çerçevesiz tasarım dedikleri) 18:9 oranında 4" ekran koymaları mümkün kredi kartı boyutunda kalarak. Cihaz zaten küçük b...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Whippoorwill 7 ay
350$ fiyatla satamaz.
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FrknEgeOztrk 7 ay
Yedek cihaz olarak mükemmel olabilir. (arabada acil durumlar için vs.) onun dışında 4.5 inç aşağısındaki cihazlarda günlük kullanım beklemek biraz zor. Tabi vize final yahut sınavlarda kopya cihazı olarak kullanmayacaksanız
Yedek cihaz olarak mükemmel olabilir. (arabada acil durumlar için vs.) onun dışında 4.5 inç aşağısındaki cihazlarda günlük kullanım beklemek biraz zor. Tabi vi...
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Captain_Ivy 7 ay
Telefon hoşuna gidenler tekrar düşünsün;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zingfth 7 ay
2. sevgilisi olanlar için çok ideal. Kolay saklanır bu tel.
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malkooklam 7 ay
3,5 4 İNÇ OLSAYDI BARİM,1500mAh FALAN.
BİR TUTAM TELEFON OLMUŞ,BANA UYAR,
MESELA ŞU AN MEİZU 15 EN İDEAL ÖLÇÜLERDE.
İPHONE X DE BU YÜZDEN KULLANIYORUM,
SAYGILAR,
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erkanberk 7 ay
Tadımlık telefon yapmışlar :))
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omeric 7 ay
Aklima vakti zamanında kullandığım Xperia x10 mini telefonumu getirdi. Minicik bir şeydi at cebine. Ancak 350 dolara bunu kimse almaz ne telefonlar var. 100 dolar gibi makul bir fiyattan satışa çıksa alırdım. Piyasada küçük telefon kalmadığından 5.84 inçlik a2 liteyi küçük diye kullanıyoruz.
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fthkn 7 ay
Fiyat saçma. Ama ürün gerçekten gerekli bir boşluğu dolduracak. Daha ileri modellerde çerçeveleri inceltip bataryayı büyütürlerse makul fiyatlar çok iş yapar. Elimde şu an 3.1 inç ekranlı Blackberry Q10 var ve gerçekten hafif ve çok iş gören cihazlar çok lazım oluyor. Hotspot müzik gibi gereksinimleri hafifçe halletmek daha iyi oluyor. 200 gram telefon sürekli olunca bıktırıyor. 60 gram hissedilmez bile. Bendeki 140 gram ve 60 gramlık tam bir akıllı telefon olması gerçekten harika bir durum. Ekran küçük olduğu için batarya çok sırıtmaz ama yine de büyük olması daha büyük bir avantaj verirdi.
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ByTelli 7 ay
Küçülsede cebimize girse
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Golden Gate 7 ay
Bildigin iphone 2g yapmislar. Bununla ovunuyorlar. Sifir cerceveli bir cihaz yapsalar eyvallah
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AttackHane 7 ay
Çentikli bir ekran koysa 4" seviyesine çekebilirse ekran boyutunu birazda pili büyütse çok iş yapar ama 350 dolara değil.
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10ff 7 ay
The verge incelemesini bile yaptı... günaydın
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