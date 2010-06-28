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Palm'ın tepe yöneticisi Jon Rubinstein, HP'nin akıllı telefon biriminin başına geçecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından HP tarafından satın alınmaya hazırlanan Palm'ın tepe yöneticisi Jon Rubinstein, iddiaların aksine görevine HP çatısı altında devam edecek.

HP'nin satın alma işlemiyle ilgili Palm'ın hissedarlarıyla yapılan toplantısında, yakın zamanda çıkan ve Palm'ın yönetici kadrosunun satın alma işleminin tamamlanmasının ardından görevlerine son verileceği iddialarının aksine, firmanın tepe yöneticisi Jon Rubinstein'ın satın alma işleminden sonra HP'nin akıllı telefon/mobil biriminin başına geçeceği kesinleşti. HP ile Palm arasındaki satın alma işleminin Temmuz'un ilk haftasında tamamlanması beklendiğini belirtelim.

Elektrik Mühendisi olan Jon Rubinstein, mühendislik eğitiminden sonra bir süre HP'de çalışmış; ardından Steve Jobs'un Apple'dan ayrılarak kurduğu NeXT firmasında donanım mühendisliği yapmıştı. İş hayatına Power House Systems adlı şirkette çalışarak devam eden Rubinstein, Apple'ın iflasın eşiğinde olduğu dönemde Steve Jobs'un beyin takımı içersinde yer almış ve özellikle iPod'un geliştirilmesinde büyük rol oynayarak "Podfather" sıfatını almıştı. 2006 yılında Apple'dan ayrılan ve 2007 yılında Palm'ın araştırma-geliştirme departmanında çalışmaya başlayan Rubinstein, geçtiğimizin yılın Haziran ayında Palm'ın tepe yöneticiliğine terfi etmişti.


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sahafiec 9 yıl
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cengaver_s89 9 yıl
adama bak ya her yerde aranan kişi olmuş. işte pazarlamacı sitiv godamanı gibi adamların arkasında böyle adamlar var. :) yine apple laf attık görev tamamdır. :) ama uyuz oluyom abi sitiv artizine adam pazarlamacı başkada bi işe yaramıyor, bizim siyaseçlere çok benziyor o yüzden uyuzum milleti uyutmaya çalışan kendini akıllı sanan geri zekalılar alayının a.q. :) bu aralar çok küfürlü mesaj yazıyom sınırsız uzaklaştırma yicez işin sonunda. :)
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Batuist 9 yıl

cengaver_s89

adama bak ya her yerde aranan kişi olmuş. işte pazarlamacı sitiv godamanı gibi adamların arkasında böyle adamlar var. :) yine apple laf attık görev tamamdır. :) ama uyuz oluyom abi sitiv artizine adam pazarlamacı başkada bi işe yaramıyor, bizim siyaseçlere çok benziyor o yüzden uyuzum milleti uyutmaya çalışan kendini akıllı sanan geri zekalılar alayının a.q. :) bu aralar çok küfürlü mesaj yazıyom sınırsız uzaklaştırma yicez işin sonunda. :)






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Batuist 9 yıl
adamın güzel bir kariyeri var.. adam appleda çalışmış.. bende diyorum bu palm'ın nasıl böyle güzel telefonları var... meğerse iş appledan gelen bu adamdaymış...
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