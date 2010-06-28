Palm'ın tepe yöneticisi Jon Rubinstein, HP'nin akıllı telefon biriminin başına geçecek

Yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından HP tarafından satın alınmaya hazırlanan Palm'ın tepe yöneticisi Jon Rubinstein, iddiaların aksine görevine HP çatısı altında devam edecek.

HP'nin satın alma işlemiyle ilgili Palm'ın hissedarlarıyla yapılan toplantısında, yakın zamanda çıkan ve Palm'ın yönetici kadrosunun satın alma işleminin tamamlanmasının ardından görevlerine son verileceği iddialarının aksine, firmanın tepe yöneticisi Jon Rubinstein'ın satın alma işleminden sonra HP'nin akıllı telefon/mobil biriminin başına geçeceği kesinleşti. HP ile Palm arasındaki satın alma işleminin Temmuz'un ilk haftasında tamamlanması beklendiğini belirtelim.

Elektrik Mühendisi olan Jon Rubinstein, mühendislik eğitiminden sonra bir süre HP'de çalışmış; ardından Steve Jobs'un Apple'dan ayrılarak kurduğu NeXT firmasında donanım mühendisliği yapmıştı. İş hayatına Power House Systems adlı şirkette çalışarak devam eden Rubinstein, Apple'ın iflasın eşiğinde olduğu dönemde Steve Jobs'un beyin takımı içersinde yer almış ve özellikle iPod'un geliştirilmesinde büyük rol oynayarak "Podfather" sıfatını almıştı. 2006 yılında Apple'dan ayrılan ve 2007 yılında Palm'ın araştırma-geliştirme departmanında çalışmaya başlayan Rubinstein, geçtiğimizin yılın Haziran ayında Palm'ın tepe yöneticiliğine terfi etmişti.