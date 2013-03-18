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Panasonic, 2014'le birlikte Plazma TV'lere veda edebilir

6 yıl
5,4b
1
80
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Panasonic, 2014'le birlikte Plazma TV'lere veda edebilir

LCD televizyonlara olan yoğun ilgi olduğu aşikar. Bu özellikle Güney Kore kökenli firmalar için harika bir durum; ancak işe bir de plazma TV'lerin günümüzdeki en önemli savunucusu Panasonic açısından baktığımız da ise durum hiç iç açıcı değil. Gelen son bilgiler de Japon teknoloji devinin oluşan bu pazar dengeleri sonucunda, gerçek siyahı, keskin renkler, yüksek yenileme oranı ve geniş bakış açısıyla LCD'lere üstünlük kurmayı başaran Plazma TV üretimine yakında son vereceğini işaret ediyor.

Japonya'nın önde gelen yayın organlarından olan Nikkei'nin haberine göre Panasonic, önümüzdeki 3 yıl boyunca TV üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltarak daha karlı, örneğin havacılık sistemleri, otomotiv parçaları ya da kurumsal çözümler gibi alanlara odaklanacak. Bu durumdan en çok plazmanın etkileneceğini belirten Nikkei, Panasonic’in plazma pazarından bir andan çıkmaktansa üretim kapasitesini zamana bağlı olarak azaltmayı planladığını ve buna bağlı olarak da en erken 2014'de firmanın pazardan çıkmasının muhtemel göründüğünü ifade etti.

Nikkei, ayrıca, talebin her geçen gün azalması sonucunda Panasonic’in plazma teknolojisinin üzerine yaptığı geliştirme yatırımlarını bir süre önce durdurduğunu söylerken, Sony ile birlikte OLED TV üzerine yoğunlaştığını hatırlattı.

Panasonic'in basın sözcüsü ise yaptığı açıklamada firma olarak TV alanında birçok seçeneği değerlendirdiklerini ve şu anda net bir karar vermediklerini söyledi.

Son 5 çeyrektir TV alanında kar açıklayamayan Panasonic için aslında bu alanın tüketiciyle olan ilişkinin devam etmesi açısından önemli olduğu firmanın üst düzey isimleri tarafından dile getirilmişti. Panasonic’in, Pioneer’ın Kuro Plazma Teknolojisi’ni satın aldığı 2009 yılında TV satışları tepe noktasına yükselerek 11,5 milyar dolar gelir sağlanmıştı. Ancak azalan taleple birlikte 2015 yılında gelirlerin yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.


http://www.reuters.com/article/2013/03/18/us-panasonic-plasmatv-idUSBRE92H00020130318 Yorum Yaz
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tenghis 6 yıl en beğenilen
Her alanda olduğu gibi bu alanda da kaliteli olan, ucuz ve basit olana yeniliyor. Dünyanın genelinde bir kalitesizliğe yöneliş hakim. Bunda, tüketicinin maymun iştahlı, her çıkanı alayım deneyeyim diyen, çabuk sıkılan bir profile sahip olmasının ve genel olarak kaliteden anlamayan yapısının etkisi büyük.
Her alanda olduğu gibi bu alanda da kaliteli olan, ucuz ve basit olana yeniliyor. Dünyanın genelinde bir kalitesizliğe yöneliş hakim. Bunda, tüketicinin maymun ...
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Guhong01 6 yıl
tam bi hayal kırıklığı :-( insanların %95 i plazmayı "eski teknoloji" olarak zannediyor, çok az kişinin en üstün teknolojinin plazma olduğundan haberi var, umarım iddaalar asılsızdır :-( plazmalar giderse konsol kalitesi düşer, gerçek siyahları görmek imkansızlaşır, 3D kalite düzeyi yerlerde sürünür, doğal renk diye bi şey kalmaz salonlarımızda :-(
tam bi hayal kırıklığı :-( insanların %95 i plazmayı "eski teknoloji" olarak zannediyor, çok az kişinin en üstün teknolojinin plazma olduğundan haberi var, umar...
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1 Avatar
neslihant1 4 yıl
Merhaba
Bu bahsi geçen 50 inchlik Kuro serisi Pioneer 5090 televizyonumu satıyorum. Çok iyi durumda, hiç servise gitmedi. Yerim dar ondan satıyorum. İlgilenenler irtibata geçebilir yardımcı olurum meraklısına
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whiteman34 5 yıl
stw ler sira işimidir? vt aradım bulamadım,sadece teşhirde vardı sharp quattrondan sonra 50 stw60 aldım. çok acelemi ettim? vt nereden bulunabilir.
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MEVLANA CELALETTİN 6 yıl
Gelecek oledde
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MEVLANA CELALETTİN 6 yıl
Plazma mercdestir.
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hilmi fatih 6 yıl
Benim evde ki 120 ekran plazmam saat 07.00 is basi yapar. Ben artik kacta yatarsam genelde yatmam 02.00 bulur bu saatler arasi toplam 3 saat civarinda cocuklar izin verirse kapali kalir. Ama ay sonunda oyle katmerli bir faturayla karsilasmadim. Genelde odedigim mebla 90 tl civari. Ayrica evdeki diger aletleri dusundukce plazma sanki az elektrik tuketiyor belkide benim alet az tuketiyor. Yada plazma cok elektrik tuketir dusuncesi sanirim abartilmis bir konu.
Saygilarimla...
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theraptorx 6 yıl
2014'e kadar kim öle kim kala. Umudum japonlarin çok daha iyi teknoloji üretmeleri.
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jack_sparrow_82 6 yıl
Benim evimde 2 adet pioneer marka plazma tv var.Salonda ki 5080xa, 50inch olup günde yaklaşık ortalama 8 saat kadar çalışır yanında pioneer vsx-520 avr ile birlikte. Kendi odamdaki 4280xa, 42 inch olup günde ortalama 3 saat çalışır diyebilirim. O da zaten çoğunlukla ps3 ile birlikte. Kağıt üzerinde 5080xa'nın güç tüketimi 360 watt, 4280xa ise yanlış hatırlamıyorsam 290 watt. Ancak bu değerler tv lerin max. güç tüketim değerleridir. Plazma tv'ler de panele yansıyan görüntüye göre tüketim değeri değişir. Karanlık bir görüntü de çok az güç tüketirken, aydınlık bir görüntü de daha fazla tüketir. Lcd ve led lcd tv'ler de güç tüketimi sabittir. Neticede bu şartlarda bana ortalama 70-80 tl elektrik faturası geliyor. Bu değerlendirmeyi özellikle bahar aylarında yaptım ( Çünkü doğalgaz için kombi ve klima kullanımı minimum seviyede oluyor.) Akşama bu başlık altında test edilmiş değerler paylaşacağım. Genel olarak plazma tv'ler, lcd ve led lcd tv'lerden fazla elektrik tüketir ama öyle arada dağlar kadar fark olmaz.
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__SHERiFF___ 6 yıl
amerikadaki evlerin %90 plazma ve çoğuda panasonic ve panasonicde neoplazmanın patentli üreticisi!plazma asla kalkmaz!
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TripleSix 6 yıl
Bloomberg'de yazana göre panasonic, yeterince karlı olmadığı için plazmadan çıkarken, likit kristal ekran üretimini de azaltıp LG gibi başka şirketlerdeki üretimini artıracakmış.

Aynı zamanda zarar eden sağlık bölümünde de elinden çıkaracağı kısımlar varmış.

Sırf plazma değil, bir adet de "plaza"sını elden çıkarmış panasonic. Tokyodaki plazayı 50milyar Yen'e başka bir firmaya satmış.

Yeni odaklanacağı ürün grupları ise karlılık oranı yüksek olan güzellik ürünleri ve kaynak makineleri olacakmış.

Bu arada tüm bu satışları yaparken borsada da hisse senetlerinin değerleri yükselmekte
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levent1994 6 yıl
biz burada para toplarsak seni bile satın alırız densiz o nasıl cümle öyle....
DH Misafiri
Herkes plazma diye yırtınmışta durmuş ben bi mağazada tv satışında bulundum buraya yorum yazanların hepsi para toplasa 1 tanesini alamıyacağınız tvleri sattım aralarında plazma led lcd hepsinden ve her marka vardı ama bu kadar övülcek bi teknoloji farkı görmedim aralarında.Panasonic plazma ile sharp plazma arasında fark var ama led ile çok bi fark olduğunu göremedim.

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myhondam 6 yıl levent1994
levent1994

biz burada para toplarsak seni bile satın alırız densiz o nasıl cümle öyle....

DH Misafiri

Herkes plazma diye yırtınmışta durmuş ben bi mağazada tv satışında bulundum buraya yorum yazanların hepsi para toplasa 1 tanesini alamıyacağınız tvleri sattım aralarında plazma led lcd hepsinden ve her marka vardı ama bu kadar övülcek bi teknoloji farkı görmedim aralarında.Panasonic plazma ile sharp plazma arasında fark var ama led ile çok bi fark olduğunu göremedim.




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jack_sparrow_82 6 yıl levent1994
levent1994
biz burada para toplarsak seni bile satın alırız densiz o nasıl cümle öyle....
DH Misafiri
Herkes plazma diye yırtınmışta durmuş ben bi mağazada tv satışında bulundum buraya yorum yazanların hepsi para toplasa 1 tanesini alamıyacağınız tvleri sattım aralarında plazma led lcd hepsinden ve her marka vardı ama bu kadar övülcek bi teknoloji farkı görmedim aralarında.Panasonic plazma ile sharp plazma arasında fark var ama led ile çok bi fark olduğunu göremedim.


arkadaş zaten sattığı tv'leri öğrenememiş sharp plazma tv üretmiyor
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