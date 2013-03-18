Panasonic, 2014'le birlikte Plazma TV'lere veda edebilir

LCD televizyonlara olan yoğun ilgi olduğu aşikar. Bu özellikle Güney Kore kökenli firmalar için harika bir durum; ancak işe bir de plazma TV'lerin günümüzdeki en önemli savunucusu Panasonic açısından baktığımız da ise durum hiç iç açıcı değil. Gelen son bilgiler de Japon teknoloji devinin oluşan bu pazar dengeleri sonucunda, gerçek siyahı, keskin renkler, yüksek yenileme oranı ve geniş bakış açısıyla LCD'lere üstünlük kurmayı başaran Plazma TV üretimine yakında son vereceğini işaret ediyor.

Japonya'nın önde gelen yayın organlarından olan Nikkei'nin haberine göre Panasonic, önümüzdeki 3 yıl boyunca TV üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltarak daha karlı, örneğin havacılık sistemleri, otomotiv parçaları ya da kurumsal çözümler gibi alanlara odaklanacak. Bu durumdan en çok plazmanın etkileneceğini belirten Nikkei, Panasonic’in plazma pazarından bir andan çıkmaktansa üretim kapasitesini zamana bağlı olarak azaltmayı planladığını ve buna bağlı olarak da en erken 2014'de firmanın pazardan çıkmasının muhtemel göründüğünü ifade etti.

Nikkei, ayrıca, talebin her geçen gün azalması sonucunda Panasonic’in plazma teknolojisinin üzerine yaptığı geliştirme yatırımlarını bir süre önce durdurduğunu söylerken, Sony ile birlikte OLED TV üzerine yoğunlaştığını hatırlattı.

Panasonic'in basın sözcüsü ise yaptığı açıklamada firma olarak TV alanında birçok seçeneği değerlendirdiklerini ve şu anda net bir karar vermediklerini söyledi.

Son 5 çeyrektir TV alanında kar açıklayamayan Panasonic için aslında bu alanın tüketiciyle olan ilişkinin devam etmesi açısından önemli olduğu firmanın üst düzey isimleri tarafından dile getirilmişti. Panasonic’in, Pioneer’ın Kuro Plazma Teknolojisi’ni satın aldığı 2009 yılında TV satışları tepe noktasına yükselerek 11,5 milyar dolar gelir sağlanmıştı. Ancak azalan taleple birlikte 2015 yılında gelirlerin yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.

http://www.reuters.com/article/2013/03/18/us-panasonic-plasmatv-idUSBRE92H00020130318