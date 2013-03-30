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Panasonic HC-V110 FullHD video kamera satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic HC-V110 FullHD video kamera satışa sunuldu
Günümüzde akıllı cep telefonları tablet bilgisayarlar ya da DSLR fotoğraf makinelerinin artan video kalitelerine rağmen halen yüksek sayıda kişi tarafından kullanılan video kameralar gelişmeye ve yenilenmeye devam ediyor. Bu açıdan Panasonic, yeni HC-V110 video kamerasının satışına başladı.
Daha önce ilk bilgilerini yayınladığımız ve Panasonic tarafından geliştirilen HC-V110 video kamera modeli teknik olarak, 2.51MP 1/5.8" arka aydınlatmalı MOS sensöre, 38 kat optik (2500 kat dijital) yakınlaştırma sağlayan 34.4-1646mm Panasonic lense, 2.7" 230 nokta LCD ekrana, elde çekimlerinde daha iyi sonuçlar alınabilmesi için görüntü sabitleme teknolojisine, iki kanal Dolby Digital stereo mikrofon ile Full HD 1920x1080i video çekim kapasitesine ve akıllı otomatik modlara sahip. 
 
Panasonic HC-V110 FullHD video kamera satışa sunuldu
Dahili olarak 16GB hafıza miktarı ile gelen Panasonic HC-V110'un hafızası istenirse SD/SDHC/SDXC ve Eye-Fi hafıza kartları ile arttırılabiliyor. Video yanında 8.9MP fotoğrafların da çekilmesine imkan sağlayan kamera, USB 2.0 ve miniHDMI bağlantı çıkışlarını üzerinde barındırıyor.
53x60x114mm boyutlara ve 181 gram ağırlığa sahip olan Panasonic HC-V110 video kamera, yurt dışından 200$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ürünün ülkemizde 749TL fiyat etiketi ile Nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.

http://www.bestbuy.com/site/Panasonic---V110-16GB-HD-Hard-Drive-Camcorder/8282062.p;tab=specifications?id=1218868675696&skuId=8282062#tab=overview Yorum Yaz
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berkacarcom 4 yıl
Bu kamerayı deneyen var mı beyler
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DH Misafiri 6 yıl
Bende Panasonic sd 60 var. o da hd ve 35 zoom kapasitesine sahip. ancak onun lensi 35 mm. hc-v510 da lens 28 mm ama zoom 80 e çıkmış bu durumda hangi kamera daha iyidir.
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mavizaman 6 yıl
ne gerek vardı?
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Gestapo SS 6 yıl
panasonic'de zor günler geçiriyor ve mali krizde ne yapacağınıda şaşırdı panosonic artık..
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kyhnhsyn 6 yıl
Yeni çıkan ürünlere hala neden USB 2.0 koyarlar anlamış değilim.
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Psydia 6 yıl
200$=749 TL
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