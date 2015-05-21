Panasonic LED ışığı üzerinden veri göndermeyi planlıyor

Son dönemde belirli ışık hüzmeleri üzerinden veri gönderme ve hatta internet bağlantısı sağlayabilme şeklinde çeşitli çalışmalara imza atılıyor. Panasonic ise teknolojiyi pazarlama konusunda kullanmak istiyor.





Firmanın geliştirdiği teknolojide bir ürün standını aydınlatan LED lambalar ürün ile ilgili daha detaylı bilgileri ışık hüzmeleri yoluyla dağıtıyor. Uyumlu mobil cihaz vitrin veya stand önüne geldiğinde ışığı algılıyor ve anında yeni bilgiler ve satın alma bağlantılarını ekranına yansıtıyor.





Daha önceki yöntemlerde verileri taşıyan ışığın parlak olması gerekiyordu. Ancak yeni teknolojide insan gözünün göremeyeceği derecede düşük dalga boylarına sahip ışıklar kullanılabiliyor.





Teknoloji hakkında detaylar net değil ancak mobil cihazın ön veya arka kamerası tarafından bu hüzmelerin algılanabileceği ve uyumlu uygulama üzerinden kullanıcıya bilgilerin yansıtılabileceği düşünülüyor. Panasonic teknolojiyi 2016 yılında kullanıma sunacak ve lisanslamaya başlayacak.







http://www.phonearena.com/news/Panasonic-showcases-innovative-optical-LED-identification-technology-for-the-smartphone_id69418