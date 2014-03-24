Panasonic, MFT sistem uyumlu yeni lens modeli Leica DG Summilux 15mm F1.7'yi duyurdu

Olympus ile beraber MFT (Micro Four Thirds) sistem yapısının kurucularından Panasonic, bu sistemle uyumlu yeni lensi Leica DG Summilux 15mm F1.7'yi resmi olarak duyurdu.

İlk olarak Mart ayının başında İngiltere merkezli olarak başlayan "The Photography Show" kapsamında görücüye çıkartılan Leica DG Summilux 15mm F1.7, sunduğu 15mm (FF eşdeğeri 30mm) odak uzaklığıyla manzara ve gündelik çekimler için iyi bir alternatif oluşturuyor. F/1.7 sabit diyafram değeriyle de düşük ışıklı ortamlar için yüksek performans vaat eden lens, kompakt gövdesinin ön bölümünde kolay erişim amaçlı manuel diyafram halkası taşıyor ve teknik olarak 9 element 7 grup 3 özel element optik dizilim, yumuşak geçişler sağlayabilen stepper netleme motoru ve parlamaları minimize edebilen Nano Surface Coating kaplama gibi detaylar ile geliyor. Lensin aynı zamanda siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Panasonic'in yeni lensi Leica DG Summilux 15mm F1.7, detaylarına burada değindiğimiz Panasonic GM1 ile kit olarak 1000 pound, yalnız olaraksa 550 pound fiyat etiketiyle Haziran ayında elde edilebiliyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/03/24/panasonic-announces-leica-dg-summilux-15mm-f1-7-and-gm1-kit?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0