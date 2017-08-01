Panasonic, Tesla Model 3'ün pillerinden kâr etmeyi hedefliyor

Tesla, 30 adet Model 3'ü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim etmiş ve ilk kez Model 3'ler kullanıcıya ulaşmıştı. Törenin ardından ağırlıklı olarak Model 3'ün yetenekleri ve dizaynı konuşulsa da bu araca güç veren pillerde de Tesla yeniliğe gitmiş ve Model X ve Model S'ten farklı bir pil modülü geliştirmişti. Tesla ile Panasonic tarafından, Nevada eyaletindeki Gigafactory'de üretilen piller bu farklılık nedeniyle ilk başta Panasonic'e biraz maliyetli gözükse de şirket bu piller sayesinde kâr etmeyi hedefliyor.
Daha Büyük Pil Modülü
Pillerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra üretim yerleri de oldukça önemli. Model X ve Model S'teki piller de Panasonic tarafından üretiliyordu ancak bu pillerin üretimi Panasonic'in Japonya'daki tesislerinde gerçekleştiriliyordu. Model 3'te ise Tesla hem üretimi kendi ülkesine kaydırmak hem de nakliye masraflarını düşürmek adına üretimi Nevada eyaletindeki Gigafactory'de yaptırıyor. Böylece üretilen piller Tesla'nın pil paketlerine yerleştiriliyor ve birkaç yüz kilometre uzaklıkta olan Fremont'taki Model S fabrikasına gönderiliyor.
https://electrek.co/2017/07/31/tesla-model-3-battery-cells-panasonic/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
pillerde sınırları (kapasite) çok zorlamak şarj devrini inanılmaz ölçüde azaltıyor,
otomobil gibi dayanıklı tüketim malında bu olay çok önemli, hele amerika gibi bi yerde garanti altında satıyorsan ..
bu yüzden amperajı zorlamadan daha büyük pakete geçerek pil ömrünü arttırmayı denediler sanırım,
panasonicin bu yönde açıklamasına denk gelmedim ama şarj devri 5000 den az değildir ..
Araba aküsü gibi içleri sıvı dolu kutular değller. İçlerini açıp bakarsanız rulo şeklinde sarılı çok uzun materyaller olduğunu görürsünüz. Küp şeklinde rulo yapmak pek mantıklı ve verimli olmaz.
Şuradan içlerini detaylı görebilirsiniz.
lygte-info.dk/...
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