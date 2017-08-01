Panasonic, Tesla Model 3'ün pillerinden kâr etmeyi hedefliyor

Tesla, 30 adet Model 3'ü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim etmiş ve ilk kez Model 3'ler kullanıcıya ulaşmıştı. Törenin ardından ağırlıklı olarak Model 3'ün yetenekleri ve dizaynı konuşulsa da bu araca güç veren pillerde de Tesla yeniliğe gitmiş ve Model X ve Model S'ten farklı bir pil modülü geliştirmişti. Tesla ile Panasonic tarafından, Nevada eyaletindeki Gigafactory'de üretilen piller bu farklılık nedeniyle ilk başta Panasonic'e biraz maliyetli gözükse de şirket bu piller sayesinde kâr etmeyi hedefliyor.





Panasonic'in mali işler sorumlusu Hirokazu Umeda, 2017'nin ikinci çeyreğine ait mali sonuçları paylaşırken Model 3'te kullanılan pillerinden şirkete olan etkisinden bahsetti. Umeda, ilk çeyrekte Model 3'ün pil hücreleri nedeniyle maliyetlerin kârı aştığını dile getirirken nisan-haziran döneminde şirketin Gigafactory'de pil üretimine başlamasıyla birlikte şirket kârının 758 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Umeda, Model 3 üretiminin artışına paralel olarak pil operasyonlarının Panasonic'in kârına daha fazla katkı sağlayacağını umuyor. 35GWh kapasiteli Gigafactory'nin de tam kapasite çalışmasıyla birlikte pillerin kâra olan etkisi daha iyi gözlemlenecek.





Daha Büyük Pil Modülü

Tesla'nın Model X ve Model S'te kullandığı 18mm çapında ve 65mm uzunluğunda olan pil modüllerinin yerine Model 3'te 21mm çapında ve 70mm uzunluğunda olan ve 2170 olarak tanımlanan yeni pil modülü bulunuyor. Model 3 töreninde de bu farklılığa dikkat çekilerek daha büyük olan hücre boyutuna sahip olan 2170 hücrelerinin Model S ve Model X'te kullanılan hücrelere kıyasla daha yoğun enerjiye sahip olduğu belirtildi.









Pillerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra üretim yerleri de oldukça önemli. Model X ve Model S'teki piller de Panasonic tarafından üretiliyordu ancak bu pillerin üretimi Panasonic'in Japonya'daki tesislerinde gerçekleştiriliyordu. Model 3'te ise Tesla hem üretimi kendi ülkesine kaydırmak hem de nakliye masraflarını düşürmek adına üretimi Nevada eyaletindeki Gigafactory'de yaptırıyor. Böylece üretilen piller Tesla'nın pil paketlerine yerleştiriliyor ve birkaç yüz kilometre uzaklıkta olan Fremont'taki Model S fabrikasına gönderiliyor.





Model 3'te kullanılan 10.000 bileşenin tedarik zinciri şirketin diğer otomobillerine kıyasla oldukça karmaşık ancak Tesla bu karmaşıklığı aşarak durumu kendi lehine çevirmeyi başarmış. Model 3'ün parçaları hakkında bilgi veren Elon Musk, otomobilde yer alan parçaların sadece yüzde 30'unun yurt dışında üretildiğini açıklamıştı..

https://electrek.co/2017/07/31/tesla-model-3-battery-cells-panasonic/