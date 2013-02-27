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Panasonic, elektriği olmayan bölgelere 100 bin güneş feneri sağlayacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic, elektriği olmayan bölgelere 100 bin güneş feneri sağlayacak

Alternatif enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla gündemde olan Japon teknoloji devi Panasonic, dünyada elektriğe erişimi olmayan bölgelere yönelik yeni bir proje başlattı.

100 Bin Güneş Feneri Projesi adını alan projede, dünyada elektriği bulunmayan bölgelerdeki insanlara güneş enerjisi ile çalışan 100 bin adet LED feneri sağlayacak. Projenin 2018 yılı itibariyle tamamlanması planlanıyor.

Projenin ilk ayağında Myanmar'daki sivil toplum kuruluşlarına 3000 adet portatif ışık kaynağı bağışlanacak. Proje Myanmar'ın Yangon kentinde yapılan törenle başladı. Öart ayında ise Hindistan'daki bir sivil toplum kuruluşuna 5000 adet , Afrika'daki bir mülteci kampına da 2000 adet taşınabilir güneş enerjili ışık kaynağı bağışlanacak.

Panasonic'in güneş fenerleri enerjilerini gün boyunca güneşten alıyor ve içerdikleri pillerde depoluyor. Gece boyunca ışık kaynağı olarak kullanılabilen güneş fenerleri insan sağlığına en ufak bir zarar vermediği gibi karbon salınımı da yapmıyor. 

Tüm dünyada başta Asya ve Afrika kıtalarındaki gelişen ülkelerde olmak üzere yaklaşık 1,32 milyon insan elektrik kullanmadan yaşıyor. Panasonic, bu sayıyı azaltarak çocukların eğitimine de katkı yapmayı planlıyor. 

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AERN 6 yıl
Gerçekten tebrik ederim. Elektrik enerjisi, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
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wert95 6 yıl
fener güzelmiş
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djoz 6 yıl
insan sağlığına zararı yokmuş.. peki ya doğaya?
elektriği cebine depolamıyor heralde, illa ki bir bataryası var bu şeyin..

ama tabi yapılan işin ulviyetini düşününce bataryalar çok da önemli değil diyebiliriz.. sonuçta büyük şehirlerde sırf eğlence için kulanılan mobil cihazların (mp3 çalarlar veya pilli oyuncaklar) bataryaları bile kaç yüz milyon tanedir kim bilir..
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asdemre 6 yıl
Halimize sukurler olsun.
Tebrikler panasonic
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K.can.tas 6 yıl
Helal olsun
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