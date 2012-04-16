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Panasonic, microP2 adlı SD boyutlu depolama çözümlerini NAB 2012'de duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Las Vegas'ta devam eden dijital medya fuarı NAB 2012'de Panasonic, dijital medya depolama çözümü olarak kullandığı ve ultra hızlı veri transferine imkan veren P2 katı durum belleklerinin daha küçük boyutlardaki formatını duyurdu.

MicroP2 adı verilen yeni hafıza kartı SD kartı formatında ve 32GB/64GB depolama seçenekleri sunuyor. MicroP2 kartlar, P2 belleklerin desteklediği kare hızlarını, formatları ve kodekleri desteklerken, Panasonic'in 2013 yılında tanıtmayı planladığı AVC-Intra200 sıkıştırma platformuna da destek verecek.

Panasonic, geliştirdiği bir adaptörle microP2 kartların P2 destekli cihazlarda da kullanılmasını sağlıyor. Adaptörün çok yönlülüğü sayesinde ilerleyen dönemlerde en az 50Mbps transfer hızında olan Class 10 tipinde veya yüksek kaliteli SD kartlar da P2 cihazlarında kullanılabilecek.

Firma yöneticilerinden John Baisley, yeni microP2 kartlar ile dünya çapında 25 000 P2 cihaz kullanıcısına yenilik getireceklerinin altını çizdi.

Panasonic firmasının microP2 kartı ve kart adaptörü 2013 yılı bahar aylarında piyasada olacak. Firma mevcut P2 cihazlarının bir güncelleme ile microP2 desteğine kavuşacağını ancak bunun ücretli olacağını belirtiyor.

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E_Aydin35 7 yıl
2013'de piyasada olucakmış haliyle bizde f/p değerlendirmesi yapamıyoruz ama elbetde Panasonic avsa işin içinde itimadımız tam! :)
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