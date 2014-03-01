Panasonic, profesyonellere yönelik olarak hazırladığı VariCam 35 ve VariCam HS isimli kameralarını duyurdu

Panasonic, 5-10 Nisan tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek NAB (Ulusal Yayıncılar Birliği) şovu kapsamında görücüye çıkartacağı profesyonel kamera modelleri VariCam 35 ve VariCam HS'yi resmi olarak duyurdu.

Çağın gereklerine ve profesyonellerin ihtiyaçlarına göre hazırlandığı belirtilen kamera modellerinden VariCam 35, yeni geliştirilen Super 35mm CMOS sensörüyle 4K (4096 x 2160) çözünürlüğünde saniyede 120 kare çekim (RAW) yapabilmesiyle bir adım öne çıkıyor. Sunduğu 14 durak dinamik aralık ile özellikle düzenleme noktasında yüksek performans vaat eden kamera, lensleri değiştirebilir (PL bağlantı) bir yapıya sahip ve bünyesinde optik yakınlaştırma desteğine sahip OLED vizör bulunuyor. Panasonic'in NAB fuarı kapsamında görücüye çıkartacağı diğer profesyonel kamera modeli VariCam HS ise, 2/3-inç boyutundaki CMOS sensörüyle 1920 x 1080 piksel saniyede 240 kare çekim yapabilmesiyle dikkat çekiyor. VariCam 35 ile benzer olarak 14 durak dinamik aralık ve iki adet XLR girişiyle 24-bit 48KHz dört kanal ses kaydı gerçekleştirebilen kamera, geniş kablolu / kablosuz bağlantı özelliklerine de sahip. VariCam 35 ve VariCam HS'nin ortak olarak en faydalı özellikleri ise modüler tasarımları ile ortaya çıkıyor. Bu yapı kullanıcıların sensör kafası ile kayıt modülünü ihtiyaçlara bağlı olarak destekli diğer ürünlerle değiştirilmesine imkan tanıyor.

Panasonic'in NAB fuar kapsamında görücüye çıkartacağı profesyonel kamera modelleri VariCam 35 ve VariCam HS, sonbahar aylarında satışa çıkıyor. Resmi satış fiyatları hakkında ise açıklanmış bir bilgi yer almıyor.





http://www.thephoblographer.com/2014/02/28/panasonics-new-varicams-shoot-4k-high-speed-video/