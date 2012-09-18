Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic ve Canon, Çin'de üretimi durdurdu

6 yıl
2,2b
1
19
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya ve Çin arasında 2005 yılından bu yana devam eden ve son dönemde giderek artan adaların paylaşımı konusundaki gerilim teknolojik süreçleri de olumsuz etkiliyor. 

Çin'de sokaklara kadar taşan Japonya protestosu nedeniyle ülkede faaliyet gösteren iki Japon devi Canon ve Panasonic, bir süre üretimi durdurma kararı aldı. Protestocuların tesislerin kapısına kadar geldiği ve bazı işçilerin üretimi sabote ettiği belirtiliyor.

Panasonic'in 3 fabrikası şu anda üretimi durdurmuş durumda. En erken gelecek hafta yeniden işbaşı yapılması bekleniyor.

Çin'de 4 adet üretim tesisine sahip olan Canon da bir lazer yazıcı, bir dijital kamera ve bir fotokopi cihazı üretim tesisine kilit vurdu. Fabrikaların ne zaman tekrar faaliyete geçeceği ise bilinmiyor.

http://www.reuters.com/article/2012/09/17/us-china-japan-panasonic-idUSBRE88G05320120917?feedType=RSS&feedName=businessNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FbusinessNews+%28Business+News%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
milyondabir 6 yıl en beğenilen
yatırımları turkiyeye kaydırsınlar türkiye dost ülke
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Legend 6 yıl
Savaş çıkar'cılar gelir şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cortextm 6 yıl
Bunlar 40 lı yıllarda birbiriyle savaşmışlar. Bazı mihraklar aynı ırkı birbirine kırdırmışlar o zamanda da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
Durum böyle devam ederse Japon şirketleri üretimi Vietnam ve Tayland'a kaydırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 6 yıl
renklem
Çinin ekonomik büyümesi ve dünya sahnesinde daha fazla söz sahibi olması, ABD, Japonya, Almanya ve diğer ülkelerin markalarının, Çindeki fabrikalarının durumunu göz önüne aldırmaya başladı. Tabii bu ülkeler boşuna Çinde üretim yapmıyor... Dolar/Yen kıyaslaması yapıldığında işçi maliyeti ön-plana çıkıyor... Ayrıca işçi bolluğu, nüfus yoğunluğu, Çinlilerin elektronik bağlamda bol alternatif sunması, yan sanayi gibi birçok avantaj da var... Türkiye bunların bazılarını*** (***iyimser olarak söylüyorum...) karşılamıyor. (Şöyle bir handikap da var, Dolar, Yene karşı değerli olsa da, Çinin akıllıca uyguladığı politika gereği, 125 dolara denk gelen Çin Yeniyle Çinde alışveriş yapacak olan bir insanın evine giren malzeme gerek yiyecek gerek başka şeyler olsun 125 dolara denk gelen Türk lirası ile Türkiyede alışveriş yapacak bir Türkün evine girecek olan şeylerden kat kat fazladır. Bu durum tam anlamıyla Brezilyada etin kilosunun 4-8 TL olması gibi bir şey değildir, ama bu duruma benzemekte olan bir şeydir...)

Zenginden alınamayan verginin petrol ürünlerine eklenmesiyle oluşan tablonun sonucu.
. Sıradan vatandaşa gelince maaşı eline geçmeden kuşa çevir, zengine dokunma!!!
Vergi adaletsizliği düzelmeden alım gücü her geçen gün kötüye gidecektir.
Herhalde bu dahil şimdiye kadar olan tüm hükümetlerin anlaştığı yegane konudur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Çinin olan adaları çine verin herkes haddini bilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 6 yıl
Aramızda çinli var galiba türkiyeye yatırım yapsınlar diyenleri eksilemiş hep
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
:::LOSTPLANET::: 6 yıl
galata80
adamlar adalar yüzünden birbirine girmiş,sen hdd derdindesin memleket batsa hdd fiyatları yükselirmi diyecek adamlar var buralarda..

siyaseti başka yerde yapınız burası teknoloji sitesi ve burada olayın teknolojik yönünü konuşuyoruz .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl :::LOSTPLANET:::
:::LOSTPLANET:::

galata80

adamlar adalar yüzünden birbirine girmiş,sen hdd derdindesin memleket batsa hdd fiyatları yükselirmi diyecek adamlar var buralarda..


siyaseti başka yerde yapınız burası teknoloji sitesi ve burada olayın teknolojik yönünü konuşuyoruz .



Siyaset?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Tabii ki adamların adalarının derdinde değil HDD derdinde olacağız onlar da karını ve çıkarını düşünüyor burada depremden bahsetmiyoruz ki paylaşılamayan adalardan bahsediyoruz oturup ağlayacak halimiz yok, bizi ilgilendiren alacağımız veya satacağımız ürünlerin fiyatları bizim ekmeğimizi nasıl etkiler, sen de öyle bi laf etmişin ki oturup adalar için kavga eden iki ülke için yas tutacağız sanki!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dementor-1 6 yıl
Kısa vadade böyle milliyetçilik rüzgarının etkisiyle birşeyler oluyormuş gibi olur. Sonra iki devlette zararlı çıkacağını anlayınca halkın gazı alınır ve herşey eskiye döner.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Millliyetçilik konusunda ülkemizdeki tüm insanlara ve kuruluşlara örnek olması gereken bir davranış. Ama bu durumu lehimize kullanmakta da tereddüt etmemeliyiz. Devletimiz Çin de fabrikalarını kapatan şirketlere ülkemize yatırım yapmlara için teşvik etmeli ve kalkınma için kullanılmalıdır. Hali hazırda zaten panasonic ülkemize büyük bir yatırım yapmayı düşünürken bence fırsattan istifade edilmeli ve hem istihdam hemde böylesine büyük teknoloji özellikle yazıyorum teknoloji şirketlerinin ülkemize yatırım yapmaları ciddi anlamda gelişmeyi sağlamaktadır. Bakınız Çin zamanında ülkemizedn daha beterken iş güçlerini kullanmayı öğrendiler ve şu an ne durumdalar. Bizimde artık taşın altına elimizi koymamızın vakti geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 6 yıl
görün milliyetçlik vatan sevgisi neymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
complete_ 6 yıl
adamlar adalar yüzünden birbirine girmiş,sen hdd derdindesin memleket batsa hdd fiyatları yükselirmi diyecek adamlar var buralarda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2165 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, panasonic ve canon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Vestel'den 4K televizyon, smart tv ve daha fazlası 6 yıl Mobil Dünyanın Geleceği; Snapdragon S4 Pro, Windows 8RT, Arttırılmış gerçeklik ve fazlası video inceleme 6 yıl Sony Xperia J ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim