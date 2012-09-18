Panasonic ve Canon, Çin'de üretimi durdurdu

Japonya ve Çin arasında 2005 yılından bu yana devam eden ve son dönemde giderek artan adaların paylaşımı konusundaki gerilim teknolojik süreçleri de olumsuz etkiliyor.





Çin'de sokaklara kadar taşan Japonya protestosu nedeniyle ülkede faaliyet gösteren iki Japon devi Canon ve Panasonic, bir süre üretimi durdurma kararı aldı. Protestocuların tesislerin kapısına kadar geldiği ve bazı işçilerin üretimi sabote ettiği belirtiliyor.





Panasonic'in 3 fabrikası şu anda üretimi durdurmuş durumda. En erken gelecek hafta yeniden işbaşı yapılması bekleniyor.





Çin'de 4 adet üretim tesisine sahip olan Canon da bir lazer yazıcı, bir dijital kamera ve bir fotokopi cihazı üretim tesisine kilit vurdu. Fabrikaların ne zaman tekrar faaliyete geçeceği ise bilinmiyor.