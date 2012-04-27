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Panasonic ve NHK 8K çözünürlüğe hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici standardı olarak 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe denk gelen 4K kavramı henüz yeni yeni teknoloji literatürüne girerken, firmaların 8K çözünürlük için hazırlıkları başladı bile.

İlk 8K çözünürlük sunan televizyon örneğini yeni nesil yüksek çözünürlüklü TV yayınını tanımlayan Super Hi-Vision standardı için 85 inç olarak CES 2012 fuarında görmüştük. Panasonic ve Japon yayıncısı NHK firması ortak olarak ürettikleri 145 inçlik 8K plazma prototipini basına tanıttı. Daha önce 85 ve 103 inçlik 4K modelleri üzerinde çalışan ikilinin 8K prototipi 7680 x 4320 piksel çözünürlük sunuyor.

Kendinden aydınlatmaya sahip prototipin ekranı, her bir pikseli tarayarak benzersiz bir resim kalitesi ortaya koyan yeni bir sürücü metodu barındırıyor. 

Prototip ilk olarak Japonya'da 24 Mayıs'ta sergilenecek. Ardından ABD'de 3 Haziran'da meraklılarını bekliyor olacak.


http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn120427-3/jn120427-3.html Yorum Yaz
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barkenxia 7 yıl
4 hatta 8k taranmış verileri bunların elinde mevcut,yine birçok yeni çekilmiş filmin 4k 5k gibi hazırlandığı biliniyor zaten,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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1963bursa 7 yıl
4 katmanlı 1 boş BD, yani Bluray rahatlıkla 92 GB bilgi alıyor, 4 yada 8'i geç, 2 BD, 20k filmi alıyor zaten, bu teknoloji var, işin sahipleri kullanıyorlar, gizli bir şey değil bu, tüketici için öngörülen 2k olduğu için satışa 2k çıkıyor.

Edit: Retina ekrandan bahsedilmiş, bu yüksek çözünürlüğün gözle seçilebilir derecede daha küçük ekrana sığdırılması için kullanılan tekniklerden birisidir, bu gün piyasaya 20k filmleri vermiş olsalardı 42" TV lerde bu çözünürlüklerin anlam kazanması adına retina ekran benzeri tekniklerle üretilmiş çeşitli TV'ler olacaktı, kısaca amacı hedefte tutsalardı kimse araçlara odaklanmazdı. Retina ekran devede kulaktan başka bir şey değildir, rakipler gelişene kadar Apple kaymağını yer atar.
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Red_devil33 7 yıl
ozamna kadar gözlüksüz 3 d ler çıkkar bu tv de çöp olur
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Hasanhh
KaraKanaryaÇok geç kaldılar, 1950 yapımı filmlerin bile orjinal makara çözünürlükleri FullHD 1920x1080in 10 katı, yani 20bin x 10binden yüksekler, 1950 yılı nere, 2012 nere halen çözünürlük sürünüyor.
Konuyu en iyi açıklayan mesaj, arşivciler aynı filmlerin makaradan yeniden taranmışlarını belki 4 kere daha satın alacaklar, halbuki Hollywood şu anda o taramayı yapıp arşivinde tutabiliyor, 2 saatlik filmin boyutu 177 GB, 2 adet 100 GBlık 4 katman BDde saklıyorlar.

Kafam değişsin diye girdim haber okuyorum, tüm keyfimi kaçırdınız, alıştıra alıştıra yazaydınız en azından...
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hacı.basat 7 yıl
KaraKanarya
Çok geç kaldılar, 1950 yapımı filmlerin bile orjinal makara çözünürlükleri FullHD 1920x1080in 10 katı, yani 20bin x 10binden yüksekler, 1950 yılı nere, 2012 nere halen çözünürlük sürünüyor.

Konuyu en iyi açıklayan mesaj, arşivciler aynı filmlerin makaradan yeniden taranmışlarını belki 4 kere daha satın alacaklar, halbuki Hollywood şu anda o taramayı yapıp arşivinde tutabiliyor, 2 saatlik filmin boyutu 177 GB, 2 adet 100 GBlık 4 katman BD'de saklıyorlar.
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dmrbrn 7 yıl
.....Konuyu en iyi açıklayan mesaj, arşivciler aynı filmlerin makaradan yeniden taranmışlarını belki 4 kere daha satın alacaklar.....

Aynen bu şekilde olacak,genelde 35mm pelikül filme çekilmiş sinemada göstrerilen makaradaki filmde fuullhd nin birçok katı
çözünürlük mevcut,
mesela kwai köprüsü filminin bluray baskısının kartonetinde filmin 4k şeklinde taranıp restore edildiği yazıyor,işte bu ve bunun gibi bir çok filmin
4 hatta 8k taranmış verileri bunların elinde mevcut,yine birçok yeni çekilmiş filmin 4k 5k gibi hazırlandığı biliniyor zaten,
sadece zamanını bekliyorlar,
şimdi başta sony olmak üzere bluray,in kaymağını yiyorlar..bir kaç sene içinde tahminim 2014-15 gibi yeni çözünürlükler
çıkacaktır ev sineması için,işte çıkmaya başladı 4k paneller yavaş yavaş ,4k player,birde 4k disk..tamamdır.........
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IceRulez 7 yıl
Laan
yazdım anlayan anladı bi yöneticiler anlamadı yorumumu sildi
üyeliğimi silmenizi istiyorum
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E_Aydin35 7 yıl
Bu ne hız ya? :) Daha insanlar 1280x720'den cıkamamısken ful HD'ye geçiş tam anlamında yokken (tabi ülkemiz için konuşuyorum) hızlı bir ilerleme tabi bu teknolojileri milyonerler milyarderler iş dünyasında genellikle kullanılacaklarını düşünüyorum ama potansiyel elbetde var ama hızlı bir yükseliş bu..
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DH Misafiri 7 yıl
o değil de bu ekranda çok feci sf4 ya da pes oynanır
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bocekgrafik 7 yıl
Ben çok ileri teknoloji bir ürün çıktığında hep şunu sorarım: "Bu ürün, nerde ve ne amaçlı olarak kullanılacak?" gereksiz demiyorum ama cidden merak ediyorum.
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yav he he aynen 7 yıl
aga bu nedir
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