Panasonic ve NHK 8K çözünürlüğe hazırlanıyor

Tüketici standardı olarak 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe denk gelen 4K kavramı henüz yeni yeni teknoloji literatürüne girerken, firmaların 8K çözünürlük için hazırlıkları başladı bile.





İlk 8K çözünürlük sunan televizyon örneğini yeni nesil yüksek çözünürlüklü TV yayınını tanımlayan Super Hi-Vision standardı için 85 inç olarak CES 2012 fuarında görmüştük. Panasonic ve Japon yayıncısı NHK firması ortak olarak ürettikleri 145 inçlik 8K plazma prototipini basına tanıttı. Daha önce 85 ve 103 inçlik 4K modelleri üzerinde çalışan ikilinin 8K prototipi 7680 x 4320 piksel çözünürlük sunuyor.





Kendinden aydınlatmaya sahip prototipin ekranı, her bir pikseli tarayarak benzersiz bir resim kalitesi ortaya koyan yeni bir sürücü metodu barındırıyor.





Prototip ilk olarak Japonya'da 24 Mayıs'ta sergilenecek. Ardından ABD'de 3 Haziran'da meraklılarını bekliyor olacak.