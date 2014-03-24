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Panasonic'den 4K çözünürlükte 25fps çekim yapabilen dünyanın ilk giyilebilir kamerası: HX-A500

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'den 4K çözünürlükte 25fps çekim yapabilen dünyanın ilk giyilebilir kamerası: HX-A500
Panasonic, prototip olarak geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2014 fuarında görücüye çıkarttığı yeni kamerası HX-A500'ü resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
4K çözünürlükte 25fps çekim yapabilen dünyanın ilk giyilebilir kamerası olarak lanse edilen Panasonic HX-A500, tasarımsal olarak Panasonic HX-A100 (Video) ile oldukça benzer bir yapı ortaya koyuyor ve beraberinde gelen aksesuarlar ile istenilen farklı noktalara konumlandırılabiliyor. Yüksek hassaslığa sahip BSI sensörü ve Crystal Engine Pro+ görüntü işlemcisi sayesinde 4K çözünürlük yanında 1920 x 1080 50fps, 1280 x 720 100fps ve 848 x 480 gibi düşük bir çözünürlükte ise saniye 200 fps çekimler yapabilen giyilebilir kamera, Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi cihazlarla iletişim (Paylaşma ve kontrol amaçlı "Panasonic Image App" uygulaması desteğinde) kurabiliyor ve yeni geliştirilen 1.5-inç'lik renkli LCD ekranıyla kamera açısının anlık olarak kontrol edilmesine izin veriyor.
Panasonic'in belirttiğine göre 3 metre suyun altında dahi çalışma gösterebilen (30 dakika) ve toza karşı dayanıklı olan HX-A500, birbirlerine kabloyla bağlı kamera ile ana kontrol ünitesi olmak üzere iki parça halinde geliyor ve bu ikilinin toplam ağırlığının 150 gram seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu sayede rahatlıkla taşınabilen kamera, UStream üzerinde canlı görüntü aktarımı yapabiliyor olmasıyla da dikkatlerine üzerine çekiyor.
Panasonic'in giyilebilir yeni kamera modeli HX-A500, 380 pound fiyat etiketiyle Mayıs ayı içerisinde satışa çıkıyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/128063-panasonic-claims-world-s-first-with-4k-25fps-wearable-action-camera-hx-a500 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chosen2007 5 yıl
25 fps PAL sistemde normal kayıt kalitesidir. NTSC dedir 30 fps... full hd kayıt yapan kameranız varsa açın bakın, sistemi PAL seçerseniz 1080p dediğinde 50fps dir kayıt.. bir düşük kalite de 25 fps dir.. ha pal ntsc kalmadı artık, dijital oldu herşey orası ayrı.. ama sony video kemaralarda bu böyle hala.. neyse sonuç olarak 4k 25 fps kayıt yapan ilk kamera ve 25 fps kesintisiz hareketli bir görüntü yakalamak için hiç fena değildir... kafaya takılış şekliyle yerine göre gopro dan biraz daha kullanışlı olabilir.. ama go pro nun çıkış noktası "giyilebilir" olmak değildi zaten.. onu yapan adamın amacı sörf tahtasına bağlayabileceği bir kamera yapmaktı..
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DH Misafiri 5 yıl
15'e göre iyidir
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unbeatable77 5 yıl
25 fps nedir arkadaş,full hd çek adam gibi en az 30 fps yap...
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keskin53 5 yıl
şunu 30 fps baglasaydılar olmuş derdim
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mehmetoguzderin 5 yıl
Bu sefer çok net olmuş, geçen sefer kamera bu kadar iyi değildi.
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mementopolis 5 yıl
ilk versiyonu dahil hala görüntüleri oval(yuvarlak / balik gözü ) olarak cekiyor olmamisyine .
fakat ses olarak iyi seyler sunuyordu.
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UmutcanRTRK 5 yıl
Neymiş ilk giyilebilirmiş.Bırak bu ayakları panasonic.Siz türklerin düğündeyken görüntüleyeyim ama halaydanda geri kalmayayım diyip gömleğin ön ceplerine kamera koymalarıyla karşılaşmadınız mı?
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Blood Money 5 yıl
25 Fps çöp.
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