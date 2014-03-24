Panasonic'den 4K çözünürlükte 25fps çekim yapabilen dünyanın ilk giyilebilir kamerası: HX-A500

Panasonic, prototip olarak geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2014 fuarında görücüye çıkarttığı yeni kamerası HX-A500'ü resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

) ile oldukça benzer bir yapı ortaya koyuyor ve beraberinde gelen aksesuarlar ile istenilen farklı noktalara konumlandırılabiliyor. Yüksek hassaslığa sahip BSI sensörü ve Crystal Engine Pro+ görüntü işlemcisi sayesinde 4K çözünürlük yanında 1920 x 1080 50fps, 1280 x 720 100fps ve 848 x 480 gibi düşük bir çözünürlükte ise saniye 200 fps çekimler yapabilen giyilebilir kamera, Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi cihazlarla iletişim (Paylaşma ve kontrol amaçlı "Panasonic Image App" uygulaması desteğinde) kurabiliyor ve yeni geliştirilen 1.5-inç'lik renkli LCD ekranıyla kamera açısının anlık olarak kontrol edilmesine izin veriyor. 4K çözünürlükte 25fps çekim yapabilen dünyanın ilk giyilebilir kamerası olarak lanse edilen Panasonic HX-A500, tasarımsal olarak Panasonic HX-A100 ( Video ) ile oldukça benzer bir yapı ortaya koyuyor ve beraberinde gelen aksesuarlar ile istenilen farklı noktalara konumlandırılabiliyor. Yüksek hassaslığa sahip BSI sensörü ve Crystal Engine Pro+ görüntü işlemcisi sayesinde 4K çözünürlük yanında 1920 x 1080 50fps, 1280 x 720 100fps ve 848 x 480 gibi düşük bir çözünürlükte ise saniye 200 fps çekimler yapabilen giyilebilir kamera, Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi cihazlarla iletişim (Paylaşma ve kontrol amaçlı "Panasonic Image App" uygulaması desteğinde) kurabiliyor ve yeni geliştirilen 1.5-inç'lik renkli LCD ekranıyla kamera açısının anlık olarak kontrol edilmesine izin veriyor.

Panasonic'in belirttiğine göre 3 metre suyun altında dahi çalışma gösterebilen (30 dakika) ve toza karşı dayanıklı olan HX-A500, birbirlerine kabloyla bağlı kamera ile ana kontrol ünitesi olmak üzere iki parça halinde geliyor ve bu ikilinin toplam ağırlığının 150 gram seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu sayede rahatlıkla taşınabilen kamera, UStream üzerinde canlı görüntü aktarımı yapabiliyor olmasıyla da dikkatlerine üzerine çekiyor.

Panasonic'in giyilebilir yeni kamera modeli HX-A500, 380 pound fiyat etiketiyle Mayıs ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.pocket-lint.com/news/128063-panasonic-claims-world-s-first-with-4k-25fps-wearable-action-camera-hx-a500