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Panasonic'den yeni bir aksiyon kamerası daha: HX-A1

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'den yeni bir aksiyon kamerası daha: HX-A1
 
Aksiyon kamerası pazarında sitemizde de incelemesi de yer alan giyilebilir modellerle yer alan Panasonic, ürün gamına yeni bir model daha ekledi.
HX-A1 adı verilen yeni aksiyon kamerası, 45 gramlık kompakt gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor ve farklı aksesuar birimleriyle giyilebilir forma sokulabiliyor. Üzerinde yer alan butonlarla kontrol edilebilen kamera, önemli bir özellik olarak kızılötesi ışık kullanarak karanlık ortamlarda da çekimler yapabiliyor ve beklendiği üzere suya, darbelere ve düşük sıcaklıklara etkili şekilde dayanabiliyor.
Kayıt tarafında Full HD çözünürlük yanında yavaş çekimleri sevenler için 1280 x 720 piksel çözünürlükte saniyede 60 kare, 848 x 480 piksel çözünürlükte ise saniyede 120 kare seviyelerine çıkabilen Panasonic HX-A1, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisiyle gelerek "Wireless Twin Camera" özelliğiyle firmanın W970 ve W870 modelleri ile yapılan çekimleri birleştirerek ilginç bir deneyim sunabiliyor ve USB üzerinden bağlandığı cihazlarda web kamerası olarak da görev yapabiliyor.
Panasonic'in yeni aksiyon kamerası HX-A1 hakkında henüz yayınlanmış resmi bir satış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/133543-panasonic-s-hx-a1-wearable-action-cam-will-record-your-pov-even-in-slow-mo Yorum Yaz
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