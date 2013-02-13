Panasonic'in yeni video kameraları Nisan ayında satışa sunuluyor

2013 yılına dijital kameraların yanında video kameralarına da önemli eklemeler yaparak başlayan Panasonic, yeni ürünlerini Convention 2013 etkinliğinde görücüye çıkardı. Yeni seride HC-X920, HC-V720, HC-V520, HC-V510, HC-V210 ve HC-V110 modellerinin yanı sıra giyilebilir video kamera HX-A100 de bulunuyor.





Serinin amiral gemi modelinin HC-X920 olduğunu söyleyebiliriz. Bu modelde, firmanın arka aydınlatmalı 3 adet MOS yığınlı sensörü, yüksek çözünürlük ve canlı renkler oluşturmasını sağlayan 29.8mm açılı F1.5 LEICA Dicomar lensi ve Crystal Engine Pro II yazılımını bir araya getirdiği 3MOS System PRO teknolojisine yer veriliyor.





Bu sayede toplam çözünürlük 38.28MP seviyesine çıkarken, efektif piksel oranı 8.34MP, sabit görüntülerde ise 20.4MP seviyesine kadar çıkabiliyor. Manuel kontrol halkası, elektronik vizör, WiFi, gerçek zamanlı olarak kayıt esnasında aktarım yapabilme, 5 eksenli melez optik imaj sabitleme, 25x akıllı zoom, 3.5 inçlik LCD ekran, SD/SDHC/SDXC desteği, 50 kare/saniye hızında Full HD kayıt gibi diğer özellikleri mevcut. Model Nisan ayından itibaren 3399TL satış fiyatı ile raflarda olacak.





HC-V720 yüksek hassasiyetli MOS yığınlı sensör ile geliyor. Toplam çözünürlük 17.52MP iken, efektif çözünürlük 4.14MP, sabit görüntülerde ise çözünürlük 20.4MP oluyor. 21x optik zoom, 50x akıllı zoom, WiFi, gerçek zamanlı olarak kayıt esnasında aktarım yapabilme, 5 eksenli melez optik imaj sabitleme, 3 inçlik LCD ekran, SD/SDHC/SDXC desteği, 50 kare/saniye hızında Full HD kayıt gibi özelliklere sahip. Modelin Nisan ayındaki satış fiyatı 1999TL olacak.





2.5MP efektif çözünürlük, 10MP sabit görüntü çekebilme, arka aydınlatmalı MOS yığınlı sensör, 50x optik zoom, WiFi, gerçek zamanlı olarak kayıt esnasında aktarım yapabilme, 5 eksenli melez optik imaj sabitleme, NFC gibi özelliklere sahip bir alt model HC-V520 ise 1599TL fiyat etiketine sahip. 2.5MP toplam çözünürlük, 1.6MP efektif çözünürlük farkı olan HC-V510 ise 1199TL.





HC-V210 modelinde arka aydınlatmalı MOS yığınlı sensör, 2.5MP toplam çözünürlük, 2.2mP efektif çözünürlük, 38x optik zoom, 150 dakikalık uzun çekim, POWER optik görüntü sabitleyici, 50 kare/saniye hızında Full HD kayıt, 3 inçlik LCD ekran, SD/SDHC/SDXC desteği, gelişmiş düşük ışık çekim performansı gibi özellikler bulunuyor ve 849TL fiyat etiketine sahip.





Serinin giriş seviyesi modeli ise HC-V110 olarak yerini alıyor. Arka aydınlatmalı MOS sensör, 2.5MP toplam çözünürlük, 2MP efektif çözünürlük, 38x optik zoom, 2.7 inçlik LCD ekran, Full HD kayıt, imaj dengeleme şeklinde özellikler 749TL fiyat ile sunuluyor.





Serinin dikkat çeken diğer üyesi ise A100 giyilebilir Full HD kamera. Arka aydınlatmalı MOS yığınlı sensör, 2.8MP efektif video çözünürlüğü, 5.3MP sabit görüntü çözünürlüğü, görüntü sabitleyici, 60 kare/saniye hızında Full HD kayıt, 1450mAh batarya, WiFi, 30gr ağırlık, 30 dakika su altında kalabilme, 1.5 metreden düşebilme şeklinde özellikler sunuyor. Bu model de Nisan ayında 899TL seviyesinde pazara sunulacak.



