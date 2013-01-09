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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'ten Full HD video kaydı yapabilen giyilebilir video kamera: HX-A100

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
knight
Haber Editörü
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Panasonic'ten Full HD video kaydı yapabilen giyilebilir video kamera: HX-A100
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Kar kayağı, sörf, dağcılık, bisiklet gibi çeşitli spor dallarıyla uğraşıyorsanız ve bu özel anlarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız, Panasonic'in giyilebilir video kamerası HX-A100 ilginizi çekebilir.
Beraberinde gelen özel aksesuar aracılığıyla kafanıza, kaskınıza ya da sırt çantanıza takabileceğiniz HX-A100, IPX8 dayanıklılık sertifikası almış. Bu da video kameranın, yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki suya, 30 dakikaya kadar dayanılıklılık sergileyebileceği mânasını taşıyor. Video kameranın, suyun yanısıra toza da dayanıklılığı söz konusu.
f/2.5 diyafram açıklığına sahip objektifiyle düşük ışık koşullarında başarılı performans vadeden video kamera, 1/4.1-inç büyüklüğünde BSI sensörü ve görüntü stabilizasyon teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Görüntü stabilizasyon teknolojisi sayesinde, kayıt esnasında yaşanan titreşimlerin bir nebze dahi olsa önüne geçilebiliyor.
1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 60 kare, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 120 kare, 640 x 480 piksel çözünürlüğünde ise saniyede 240 kare hareketli görüntü kaydı yapabilen HX-A100'ün en önemli özelliklerinden birisi Wi-Fi. Wi-Fi ile akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarınızla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu cihazlarla, video kamerada görüntü kaydını başlatıp durdurabileceğiniz gibi cihazlarınız vizör görevi de görüyor. Usteam üzerinden canlı yayın yapabilmenizin ya da çekimlerinizi sosyal ağlarda paylaşabilmenizin de mümkün olduğunu belirtelim.
Wi-Fi özelliği kullanılmadığında, bataryası 140 dakikaya kadar kullanım ömrü sunan HX-A100, 299.99$'lık tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip. Video kameranın ne zamandan itibaren satışına başlanacağı henüz bilinmiyor. Daha detaylı görsellere, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Panasonic'ten Full HD video kaydı yapabilen giyilebilir video kamera: HX-A100
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Panasonic'ten Full HD video kaydı yapabilen giyilebilir video kamera: HX-A100
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http://shop.panasonic.com/shop/model/HX-A100K Yorum Yaz
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fbkaya 6 yıl
640 x 480 pixel de 240 kare çekmesi güzel olmuş ama fiyatı pahalı
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metalurjistanbul 6 yıl
way bee.. urun manyak biseymis...

her ortamda kayit imkani... oldukcada sik bi tasarima sahipmis...
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-Ege 6 yıl
GoPro 3 e gore bence çok daha iyi. Sensörün küçük olması, ayrı kontrol kumandası olması ve 240 fps çekim yapabilmesiyle en iyi aksiyon kamerası.
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IFollowYou 6 yıl
ne kopya çekilir bununla
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infom@n 6 yıl
Çok hoşuma gitti ama keşke kamerayı başlığa takarken sağa takma seçeneği de olsaydı.
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face1tr 6 yıl
ve tabii bunun su geçirmiyor oluşu büyük avantaj, gopro3 'ü su geçirmez haznesine taktığınızda, dışarıdaki sesi de alamıyordu. bunda öyle bir problem de kalmayacak.
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face1tr 6 yıl
gopro3 gerçekten güzel çıkış yaptı ancak bunun kamera modülü daha küçük yapıda ve ilk etapta daha zor fark ediliyor. bu da bu tür aksiyon kameralar ile topluluk içinde dikkat çekmeden görüntü alabilmek için, gopro3 e göre önemli bir avantaj.
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teknoforum-bs 6 yıl
super ya
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