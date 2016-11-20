Panasonic’ten ilginç icat: Tercüman Megafon

Sanal tercümanlar artık herkesin mutlaka başvurduğu ve birkaç kelime de olsa farklı dilde çeviri yaptığı platformlar haline geldi. Genelde internet ortamında veya mobil uygulama olarak bulunabilen sanal tercümanlara Panasonic’ten çok ilginç bir yaklaşım geldi.

Otomatik Tercüme

Tercüman Megafon adındaki ilginç icat dış görünüş olarak bildiğimiz megafonlara benziyor. Megafon içerisinde bulunan bir sanal tercüman, kullanıcının konuştuğu kelimeleri saniyeler içerisinde 3 farklı dile tercüme edebiliyor. Bu diller İngilizce, Çince ve Güney Korece şeklinde sıralanıyor.

Sanal tercüman yaklaşık 300 civarında deyimden oluşan bir veri tabanına sahip. Deyimler genel kullanımdan seçilerek derlenmiş. Örneğin bir formu doldurmak veya bir trenin gecikeceğini bildirmek gibi tercümeler yer alıyor. Daha çok yabancılarla sürekli iletişim kurmak zorunda olanlara yönelik olan megafon ile kullanıcı, anlatmak istediği Japonca deyimleri hızlıca karşı tarafa iletiyor.

Megafon üzerinde bir dokunmatik ekran da mevcut. Rehber konuşmadan da bu ekrandan deyimleri seçerek grubunu yönlendirebilecek. Megafon olmasının avantajı ise kalabalık gruplara daha net bir şekilde anlatmak istenenlerin duyurulabilmesi.

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Panasonic, ülkeye gelen turist sayısının sürekli artması nedeniyle vatandaşlarına kolay iletişim kurma yolu sunmak istemiş. Tercüman Megafon tur rehberlerinden tutun, esnaflara veya sağlık görevlilerine kadar pek çok kişinin işine yarayacak. Megafon aylık 200$ abonelik ücreti ile kullanılabiliyor. Satışlar yıl sonunda başlayacak.