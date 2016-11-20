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Panasonic’ten ilginç icat: Tercüman Megafon

Zaman zaman ilgi çekici icatlarla gündeme gelen Japon mühendislerden yine farklı bir haber var. 300 civarında deyimi sesli olarak çevirebilen Tercüman Megafon karşınızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal tercümanlar artık herkesin mutlaka başvurduğu ve birkaç kelime de olsa farklı dilde çeviri yaptığı platformlar haline geldi. Genelde internet ortamında veya mobil uygulama olarak bulunabilen sanal tercümanlara Panasonic’ten çok ilginç bir yaklaşım geldi.

Otomatik Tercüme

Tercüman Megafon adındaki ilginç icat dış görünüş olarak bildiğimiz megafonlara benziyor. Megafon içerisinde bulunan bir sanal tercüman, kullanıcının konuştuğu kelimeleri saniyeler içerisinde 3 farklı dile tercüme edebiliyor. Bu diller İngilizce, Çince ve Güney Korece şeklinde sıralanıyor.

Sanal tercüman yaklaşık 300 civarında deyimden oluşan bir veri tabanına sahip. Deyimler genel kullanımdan seçilerek derlenmiş. Örneğin bir formu doldurmak veya bir trenin gecikeceğini bildirmek gibi tercümeler yer alıyor. Daha çok yabancılarla sürekli iletişim kurmak zorunda olanlara yönelik olan megafon ile kullanıcı, anlatmak istediği Japonca deyimleri hızlıca karşı tarafa iletiyor.

Megafon üzerinde bir dokunmatik ekran da mevcut. Rehber konuşmadan da bu ekrandan deyimleri seçerek grubunu yönlendirebilecek. Megafon olmasının avantajı ise kalabalık gruplara daha net bir şekilde anlatmak istenenlerin duyurulabilmesi.

Ayrıca Bkz. "AMD Zen işlemciler 17 Ocak’ta geliyor"

Panasonic, ülkeye gelen turist sayısının sürekli artması nedeniyle vatandaşlarına kolay iletişim kurma yolu sunmak istemiş. Tercüman Megafon tur rehberlerinden tutun, esnaflara veya sağlık görevlilerine kadar pek çok kişinin işine yarayacak. Megafon aylık 200$ abonelik ücreti ile kullanılabiliyor. Satışlar yıl sonunda başlayacak.

 

http://www.geek.com/tech/panasonic-invents-multi-lingual-megaphone-translator-1680362/?source=synd Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen AKTeknisyen
Orijinalden alıntı: AKTeknisyen

Tam bizim Teşkilata göre.Mültecilere dert anlatmak zor oluyor çoğu zaman.Biz Arapça bilmiyoruz onlarda Türkçe.Bu sayede bir disiplin sağlanabilir belki?

Ya doğru çevirmiyorsa?

Mesela sen dersin "gemiye binin" ama o çevirir "gemiye bin in" veya "1000 gemi" veya "bin'in gemisini ye ". Kelimenin anlamı duruma göre değişir ama megafonun kamerası ve yapay zekası yok, durumun farkında değil. Düz çevirecek ve kalıplı konuşmazsan yanlış konuşacak.
Orijinalden alıntı: AKTeknisyenTam bizim Teşkilata göre.Mültecilere dert anlatmak zor oluyor çoğu zaman.Biz Arapça bilmiyoruz onlarda Türkçe.Bu sa...
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sdc55 3 yıl
10 numara bişe süper olmuş
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DH Misafiri 3 yıl
Güney Korece ne demek ya? Güney Korelilerle Kuzey Koreliler farklı mı konuşuyor?
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ergenius 3 yıl
Siyasiler de kullanabiliyor mu
"Sen kimsin ya" doğru tercüme ediyorsa yeter
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carlos1111 3 yıl
Bıldırki hurmalar... çevirebiliyorsa olmuş demektir
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Kerim5100 3 yıl
Güzel ama ingiliççe :)
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kadirirdem 3 yıl
vay be güzel bir şey olmuş ama ne kadar doğru ve kaliteli çeviriyor o da önemli....
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AKTeknisyen 3 yıl
Tam bizim Teşkilata göre.Mültecilere dert anlatmak zor oluyor çoğu zaman.Biz Arapça bilmiyoruz onlarda Türkçe.Bu sayede bir disiplin sağlanabilir belki?
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Tugrul_512bit 3 yıl AKTeknisyen
Orijinalden alıntı: AKTeknisyen

Tam bizim Teşkilata göre.Mültecilere dert anlatmak zor oluyor çoğu zaman.Biz Arapça bilmiyoruz onlarda Türkçe.Bu sayede bir disiplin sağlanabilir belki?

Ya doğru çevirmiyorsa?

Mesela sen dersin "gemiye binin" ama o çevirir "gemiye bin in" veya "1000 gemi" veya "bin'in gemisini ye ". Kelimenin anlamı duruma göre değişir ama megafonun kamerası ve yapay zekası yok, durumun farkında değil. Düz çevirecek ve kalıplı konuşmazsan yanlış konuşacak.
1 Yanıt Yanıtla +7
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