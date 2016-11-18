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AMD Zen işlemciler 17 Ocak’ta geliyor

Nihayet AMD’nin merakla beklenen yeni işlemci mimarisi için yol haritası belirginleşmeye başladı. Ocak 2017 tarihinde AMD Zen işlemciler büyük bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
2 yıl
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182
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve yatırım yaptığı, beklentilerde çıtayı çok yükselttiği yeni Zen mimarisi için yavaş yavaş süre kısalmaya başladı. Gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen yeni işlemciler ile ilgili pek çok bilgi internete sızmış durumda.

İsimlendirme

AMD’nin Zen mimarisi ile yeni bir isimlendirmeye girmesi bekleniyordu. Intel’in Core işlemci ailesinde olduğu gibi segmentleri daha iyi bir şekilde tüketiciye anlatacak bir isimlendirme için AMD tarafında ciddi hazırlıklar var. Artık FX yerine SR şeklinde bir isimlendirme bizi karşılayacak.

AMD yeni işlemcilerinde 3 farklı segment belirledi. Zen SR3 serisi giriş seviyesine hitap eden işlemcileri barındıracak. Bu işlemcilerin üzerinde ise Zen SR5 ailesi yer alıyor. Fiyatı 100$-200$ civarında olacak bu seriden sonra ise Zen SR7 geliyor. Profesyonellere hitap eden bu serinin fiyatının 250$-300$ arasında olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel üst seviye Xeon E5-2699A V4 işlemcisini duyurdu"

Her işlemcinin hız aşırtma imkanı bulunsa da bunlar belirli bir seviyeye kadar sınırlanıyor. AMD daha yüksek hız aşırtma kapasitesine sahip özel SR işlemciler de hazırlıyor. Bunların fiyatı ise 500$ seviyesine kadar çıkacak. Serilerde 4 veya 8 çekirdekli işlemciler yer alacak.

Yeni serinin 65W-95W arasında ısıl tasarım gücü sunacağı tahmin ediliyor. Özel hız aşırtma versiyonları daha yüksek frekans değerlerine sahip olacak ancak TDP değeri yine 95W seviyesinde kalacak. AMD’nin üst seviye işlemciler için tanıtımda görücüye çıkaracağı referans soğutucuların da 140W gücünde olacağı belirtiliyor. 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen Zen mimarisinin ne kadar etkili olduğu görülebiliyor.

Testler

AMD yaptığı testlerde SR7 işlemcilerin render alma konusunda Intel Core i7-6850K ile benzer bir performans sergilediğini iddia ediyor. Henüz gerçek hayat testleri olmasa da sonuçların dikkat çekici olduğunu söylemek gerek. SR7 işlemciler 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli iken Intel Core i7-6850K 6 çekirdekli ve 12 izlek birimli. Fiyatının da 600$ seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde AMD yine fiyat-performans cephesinden Intel’i vurmaya hazırlandığını söyleyebiliriz.

X370 kod adlı AM4 anakartlar ile gelecek işlemcilerin yaklaşık olarak 3.3GHz taban hızı ve 3.5GHz aşırtılmış hızlarının olması bekleniyor. Hız aşırtma için ise 1.5V akımda 4.2GHz seviyeleri belirlenmiş. 5GHz sınırının sadece LN2 soğutucular ile mümkün olabileceği belirtiliyor. Ayrıca özel hız aşırtma versiyonlarının daha iyi bir anakart gerektireceği de tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "SQL Server, Linux’a geldi"

İlk AMD Zen işlemcilerin CES 2017 fuarında tanıtılacağına dair büyük bir beklenti var. Ardından 17 Ocak tarihinde de satışlar başlayacak. Piyasaya çıkacak ilk ürünler ise Intel ile karşılaştırılan SR7 modelleri olacak. Yani grafik tarafındaki gibi bir strateji söz konusu. O tarafta ilk olarak RX 480 yani mimarinin en güçlü ekran kartını görmüştük. Daha sonra çıta aşağıya doğru inecek.

AMD yeni mimarisine çok güveniyor. Hatta sonraki nesillerde Zen+ şeklinde daha geliştirilmiş bir mimari ile yola devam edilecek. Intel’in güçlü işlemcilerinin karşısına benzer performanslar sunan ancak çok daha ucuz olan ürünler çıkaracak AMD, düşük fiyat seviyesinde pazar payı çalmayı düşünüyor. Sonrasında ise iddialı APU’lar ile öne çıkmaya çalışacak. 

 

http://wccftech.com/amd-zen-summit-ridge-17th-january-launch-rumor/ Yorum Yaz
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berkayjan 2 yıl
Efsane geliyor hadi bakalım. Piyasalar uzun zamandır F/P ürünleri görmüyordu :)
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Glorfindel1907 2 yıl zdniz
zdniz
Ucuz diyosunuzda Rx 480 niyet 470 şe kısmet oldu. Bu Zen işlemcilerdede aynısı oluçak bakıp kalıçaz 1000 Tl olması gereken 1500-1600 Tl oluçak

Bizde pahalı, Olayın amd ile bir ilgisi yok sanki amd pahalı satıyormuş gibi yorumlar yapılıyor her yerde dolar ve euro'dan haberi yok kimsenin sanırım

Bekliyoruz bakalım alacak değilim ama merak ediyorum nasıl performans sergileyeceğini.
zdnizUcuz diyosunuzda Rx 480 niyet 470 şe kısmet oldu. Bu Zen işlemcilerdede aynısı oluçak bakıp kalıçaz 1000 Tl olması gereken 1500-1600 Tl o...
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Alkan1905 2 yıl
Saçlarıma aklar düştü Amd koyim.
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Alkan1905 2 yıl
gelen giden var mı ?
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Alkan1905 2 yıl Alkan1905
Fiyatlar sızdırılmış
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GENERAL006 2 yıl
Martta çıkacak diyorlar ama aynı anda Türkiye'de de cikarsa iyi.
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Siyah Kalem 2 yıl
RX serisini de boyle yaptilar. Aylar onceden cikiyor diye ortaligi ayaga kaldirdilar daha sonra nvidia geldi 10xx serisini tanitip 10-15 gunde piyasaya surdu ustelik RX serisinde stok sorunu varken Nvidia piyasada catir cutur satiyordu.
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umut_baris 2 yıl Siyah Kalem
Siyah Kalem
RX serisini de boyle yaptilar. Aylar onceden cikiyor diye ortaligi ayaga kaldirdilar daha sonra nvidia geldi 10xx serisini tanitip 10-15 gunde piyasaya surdu ustelik RX serisinde stok sorunu varken Nvidia piyasada catir cutur satiyordu.

Broadwell E ayarında bir işlemci her türlü satar, sen kafanı yorma.
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Baholi 2 yıl
AMD'nin şu gösterip de vermemesi olayına herkes alışmıştır sanıyorum.
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redoracle 2 yıl
2 Mart'ta geliyor son haberlere göre.
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Occupatio 2 yıl
Başlığı değiştir bari
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Alkan1905 2 yıl
Bekleyen derviş beklemekten gebermiş muhabbeti oldu.
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eca2424 2 yıl
Bekleye bekleye bi hal olduk.
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Alkan1905 2 yıl
ben artık ryzen nin bir hayal ürünü olduğunu düşünmeye başladım.
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9600_G_T 2 yıl Alkan1905
Alkan1905
ben artık ryzen nin bir hayal ürünü olduğunu düşünmeye başladım.

10 marta kadar yolu var gelmezse intel alcam
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WARTIME 2 yıl
Gelsede pahalı olacak kımse alamayacak
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