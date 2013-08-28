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Panasonic’ten ultra geniş çekim yapabilen 64:9 video sistemi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic’ten ultra geniş çekim yapabilen 64:9 video sistemi
Teknolojinin farklı alanlarında çalışma gösteren Panasonic, 64:9 en-boy oranında çekim yapabilen ultra geniş bir video sistemi hazırladı.
Firmanın 16:9 en-boy oranına sahip dört adet AW-HE120 video kamera modeli üzerine kurulan ve 160 derece yatay görüş açısıyla 720p çözünürlüğünde çekim yapabilen sistem, özellikle spor müsabakaları için geliştiriliyor. Örneğin bir futbol sahasının tamamını kapsayabilen sistem, açı değeri sayesinde de her sporcunun net olarak görüntülenmesine ya da izlenmesine imkan sağlayabiliyor. Dört kameranın tek bir gövde üzerinde birleşiminden oluşan Panasonic kamera sistemi, toplam 40-kg ağırlığa sahip ve otomatik olarak ileri-geri ya da sağa-sola doğru hareket edebiliyor. Film sektöründen çok spor analiz işlemleri için kullanılabileceği tahmin edilen sistem, 64:9 gibi üst seviye en-boy oranını çekilen görüntülerin bittikleri noktalardan canlı olarak birleştirilmesi vasıtasıyla oluşturuyor.
Kasım ayında ticari olarak piyasaya sunulması beklenen Panasonic 64:9 video sisteminin fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.kitguru.net/channel/joseph-mcdonnell/panasonic-develop-ultra-wide-649-video-platform/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
multiTYRT 6 yıl
Bu kameralardan 3 tane daha olsa al sana master yi.
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onur01651 6 yıl
Sinema için ideal ?
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Barbaroscakir 6 yıl
16:9 dan sonra bizi aşar.
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speederly 6 yıl
çözünürlüğün artması daha geniş alanı göstermesi anlamına gelmiyor çok yanlış bir düşünce olur . alet mantıken 4 farklı görüntüyü birleştirip enlemesine bir görüntü sunması üzerine kurulu . bu görüntüyü evdeki tvlerde nasıl görürürz onu çözemedim :S
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xpow3r 6 yıl
basit ama akıllıca
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Krethuss 6 yıl
Kameramanlar ölüyor yavaş yavaş


zaten öldürüyolar gerçi
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Bluelektro 6 yıl
Bence sistem 160 derecelik video şeklinde işlemeyecektir. Çünkü panaromik görüntüyü evdeki televizyonda 4:3 gibi izleriz. Çünkü görüntü en boy olarak değil sadece enden sıkıştırılacaktır. Panaromik fotoğraf çeken arkadaşlar bilecektir bahsettiğim durumu. Şahsi fikrim 4 kamerayı tek makine üzerinde birleştiren ve belki de ayrı ayrı zoom yapabilen bir sistem daha mantıklı olacaktır.
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V4LKyR 6 yıl
4 adet 16:9 formatını yanyana koymuşlar herhalde. Yani bu demektir ki, 7680x1080 gibi bir şey. İlginç.
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teknoforum-bs 6 yıl
DEHŞET-ÜL VAHŞET olmuş :D
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raSe34 6 yıl
Resmen panaromik video çekiyor sistem.
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Melikşah 6 yıl
Bunu yapacaklarına 16:9 oranında yüksek çözünürlüklü (8K olabilir) video çekebilen kamera yapsınlar.
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Nokia Specialist 6 yıl
Çok garip geldi
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seven44 6 yıl
İlginç
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