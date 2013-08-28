Panasonic’ten ultra geniş çekim yapabilen 64:9 video sistemi

Teknolojinin farklı alanlarında çalışma gösteren Panasonic, 64:9 en-boy oranında çekim yapabilen ultra geniş bir video sistemi hazırladı.

Firmanın 16:9 en-boy oranına sahip dört adet AW-HE120 video kamera modeli üzerine kurulan ve 160 derece yatay görüş açısıyla 720p çözünürlüğünde çekim yapabilen sistem, özellikle spor müsabakaları için geliştiriliyor. Örneğin bir futbol sahasının tamamını kapsayabilen sistem, açı değeri sayesinde de her sporcunun net olarak görüntülenmesine ya da izlenmesine imkan sağlayabiliyor. Dört kameranın tek bir gövde üzerinde birleşiminden oluşan Panasonic kamera sistemi, toplam 40-kg ağırlığa sahip ve otomatik olarak ileri-geri ya da sağa-sola doğru hareket edebiliyor. Film sektöründen çok spor analiz işlemleri için kullanılabileceği tahmin edilen sistem, 64:9 gibi üst seviye en-boy oranını çekilen görüntülerin bittikleri noktalardan canlı olarak birleştirilmesi vasıtasıyla oluşturuyor.

Kasım ayında ticari olarak piyasaya sunulması beklenen Panasonic 64:9 video sisteminin fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.kitguru.net/channel/joseph-mcdonnell/panasonic-develop-ultra-wide-649-video-platform/