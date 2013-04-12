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Panasonic'ten yeni bir video kamera modeli, "HC-V201"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'ten yeni bir video kamera modeli,
Son günlerde duyurduğu ve üzerinde çalıştığı fotoğraf makinesi modelleri ile gündemden düşmeyen Panasonic, yeni geliştirdiği video kamera modelinin satışına başladı.
HC-V201 ismine sahip olan video kamera modeli kullanıcılara, 2.4x2.1x4.5" boyutu ve 184 ağırlığı ile oldukça kompakt ve taşınabilir bir yapı sağlayabiliyor. Teknik olarak 2.51MP 1/5.8" arka aydınlatmalı BSI MOS sensöre sahip olan cihaz, 38 kat optik, 2500x kat dijital yakınlaştırma sağlayan 32.2-1365mm lense, 2.7-inç 230 nokta LCD ekrana, elde çekimlerden büyük kolaylık sağlayan POWER OIS optik görüntü sabitleme teknolojisine ve otomatik ya da manuel netleme gibi teknik imkanları üzerinde barındırıyor.
 
Panasonic'ten yeni bir video kamera modeli,
FullHD 1920x1080P 2-Kanal Dolby Digital mikrofon ile sesli video çekim kapasitesine sahip olan kamera modeli, çektiği görüntüleri ister dahili 16GB hafızasına, istenirse de SD, SDHC, Eye-Fi (Wi-Fi) ve SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. USB 2.0, HDMI bağlantıları üzerinde dosya aktarımı da yapabilen cihaz, şarj edilebilen bataryası ilke aralıksız 135 dakika çekim yapılmasına imkan sağlayabilirken, 4224x2376 çözünürlüğünde fotoğraf çekimi de yapabiliyor. 
Panasonic tarafından geliştirilen kompakt video kamera modeli HC-V201, yurt dışında 250$ fiyat etiketine sahip olarak satışa çıkmış durumda. Ürünün ülkemizde ne kadara satılacağı ise henüz belli değil.

http://www.bestbuy.com/site/Panasonic---V201-16GB-HD-Hard-Drive-Camcorder/8283043.p;tab=specifications?id=1218868676892&skuId=8283043#tab=overview Yorum Yaz
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