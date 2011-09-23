"Panel üretimindeki sorun, iPhone 5'de stok sıkıntısı meydana getirebilir"

Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen 5.Nesil iPhone'un üretimi yeni bir sorunla karşı karşıya. Digitimes'ın haberine göre, iPhone 5'e panel üreten Wintek, bazı panel serilerinde, ilk zamanlar stok sıkıntısına sebep olabilecek, kusur tespit etti.

Digitimes'ın kaynağının ifadesine göre kabarcıklarda meydana bu arıza, özellikle dokunmatik panellerin kat kat konulması işleminde farkedilmeyip, üretimin son aşamasında farkedilmesi halinde oldukça zorlayıcı iken; Wintek'in bu sorunu kısa zamanda gidereceği belirtiliyor. Wintek ise Digitimes'a yaptığı açıklamada işlerin planlandığı gibi yürüdüğünü ifade etti.

Önceki haberlerimizden de hatırlayabileceğiniz üzere Apple, önümüzdeki çeyrekte 25-26 milyon adet iPhone 5 sevkiyatı planlarken; Wintek'e panel üretim payından %20-25, Tayvan'lı TPK Holding'e %60-65, geri kalan ise Chimei Innolux'a verilmiş durumda.