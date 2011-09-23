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"Panel üretimindeki sorun, iPhone 5'de stok sıkıntısı meydana getirebilir"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,8b
1
63
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen 5.Nesil iPhone'un üretimi yeni bir sorunla karşı karşıya. Digitimes'ın haberine göre, iPhone 5'e panel üreten Wintek, bazı panel serilerinde, ilk zamanlar stok sıkıntısına sebep olabilecek, kusur tespit etti.

Digitimes'ın kaynağının ifadesine göre kabarcıklarda meydana bu arıza, özellikle dokunmatik panellerin kat kat konulması işleminde farkedilmeyip, üretimin son aşamasında farkedilmesi halinde oldukça zorlayıcı iken; Wintek'in bu sorunu kısa zamanda gidereceği belirtiliyor. Wintek ise Digitimes'a yaptığı açıklamada işlerin planlandığı gibi yürüdüğünü ifade etti.

Önceki haberlerimizden de hatırlayabileceğiniz üzere Apple, önümüzdeki çeyrekte 25-26 milyon adet iPhone 5 sevkiyatı planlarken; Wintek'e panel üretim payından %20-25, Tayvan'lı TPK Holding'e %60-65, geri kalan ise Chimei Innolux'a verilmiş durumda.


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myfranco 8 yıl en beğenilen
Oxeman

stok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu konuda çok iyi.Piyasada bilinçsiz tüketici çok nasıl olsa, rahat satarlar.

Ah bir de fiyatını bilecek kadar bilgin olsaydı. 2007den beri iphone her yenisini çıktığında bir eskisi ile aynı fiyata çıkıyor. Fiyat neredeyse sabit. Sen bilinçli ol, biz seninle gurur duyalım ailecek.
Oxemanstok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu konuda çok iyi.Piyasada bilinçsiz tüke...
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5 Yanıt Yanıtla +8
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Oxeman 8 yıl
stok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu konuda çok iyi.Piyasada bilinçsiz tüketici çok nasıl olsa, rahat satarlar.
stok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu konuda çok iyi.Piyasada bilinçsiz tüketici çok nasıl olsa, rahat sata...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Catharacta Skua 8 yıl
myfranco

Oxeman

stok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu konuda çok iyi.Piyasada bilinçsiz tüketici çok nasıl olsa, rahat satarlar.

Ah bir de fiyatını bilecek kadar bilgin olsaydı. 2007den beri iphone her yenisini çıktığında bir eskisi ile aynı fiyata çıkıyor. Fiyat neredeyse sabit. Sen bilinçli ol, biz seninle gurur duyalım ailecek.

Türkiye için fiyat hiçde sabit değil.3gs'i 1450 tl'ye aldığımı hatırlıyorum. 4 ise 2000 sınırlarında. Tamam döviz arttıda bu kadar mı arrtı
myfrancoOxemanstok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu ko...
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Oxeman 8 yıl
myfranco
Orijinalden alıntı: Oxeman
Orijinalden alıntı: myfranco
Orijinalden alıntı: Oxeman stok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu konuda çok iyi.Piyasada bilinçsiz tüketici çok nasıl olsa, rahat satarlar.
Ah bir de fiyatını bilecek kadar bilgin olsaydı. 2007den beri iphone her yenisini çıktığında bir eskisi ile aynı fiyata çıkıyor. Fiyat neredeyse sabit. Sen bilinçli ol, biz seninle gurur duyalım ailecek.
1.si aynı fiyata kesinlikle çıkmıyor.Mutlaka fiyat artışı var.Az yada çok orasıyla ayrıntılı ilgilenmedim ama fiyat artışı var.2. si fiyatı sabit tutsa bile sabit tuttuğu fiyat zaten uçuk.3.sü hemen fanboyluk yapmayın zaten her yerde elma resmini koymuşsunuz babanızın şirketi gibi.Bir laf söyleyince Bilinçli ol,gurur duyalım,bilgin olsaydı tarzı hoş olmayan kelimeler sarf ediyosunuz.Ayrıca ben eski fiyatının iki katına çıkıyor demedim.Durumdan dolayı bir tahmin yaptım çıkınca,fiyatı görünce, tekrar konuşalım.
1. Aynı fiyata çıkıyor. Mutlaka fiyat artışı yok. Fiyat aynı, Türkiye pazarı olarak bakarsan bu Ülkede maalesef %25 gibi ÖTV varki diğer bir adı haraç. 2. Uçuk olan fiyat değil, söylemin. Yurtdışı mesela Amerika fiyatlarına bakarsan HTC, Samsung, Apple fiyatları arasında çok az fark olduğunu göreceksin. 3. Dizüstü bilgisayarım samsung, televizyonum philips, iphone ve ipad apple. Bunun fanboylukla alakası yok. Kalite/performans olarak iyiyi kullanmaya çalışırım. Apple logosu olması normal, iphone/ipad bölüm yöneticisiyim. 4. Bol keseden laf dağıtanlara ben de karşılıksız bırakmıyorum. Bilinçsiz tüketici dersen karşılığında bilinç ile ilgili kelime duyman çok normal. Yorum yaparken kelimeleri seçiş şekline göre cevap yazarım. Gayet te hoş durmuş bence.

ben söylemimde en ufak bir kırıcı söz söylemedim yada kişiye karşı bilinçsiz demedim ve her apple kullanıcına karşı kullanmadım.O kelimeleri kendine yakıştırıyosan hoş durmuştur orasını bilemeyeceğim.
Sonuçta ürünleri türkiyeden alıyoruz ve fiyat pahalanıyor.Sonuçta tüm ürünlere vergi geliyor.3g 1250 tl ye satılırken ip4 1900 tl.yurt dışı fiyatlarına bakıncada fiyat farkı az ama ürünlerin maliyetleri farklı.
Çift çekirdekli 1.2 4.3 inç ekran vs vs buna rağmen fiyat farkı var.Hem iphone hem ipad biraz garip geldi birini farklı bir işletim sistemi tercih edebilirdin.Sonuçta akıllı telefon ile tabletlerin yapabildikleri birbirine çok yakın.Resim de de elma olması markaya karşı ilgini belirtiyor.Neyse bu tartışmada bir yere varamayacağız bitirmemiz en doğrusu olur diye düşünüyorum.Selamlar.
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ahkbjk 8 yıl
SystemApps
mansurmarsak Adamlar 2 sene boyunca bir telefon için uğraşıyorlar. Onuda tam yapamıyorlar.
+1 aynen şebeke çekiminde yaşanan rezillik gibi.Önce inkar etti sonra telefonu bize nasıl tutacağımızı öğretmeye kalkışmıştı.Baya makara olmuştu ama
şimdi ise işlemci tarafında da samsungu elemek istiyor ama donanım tarafında iyice batacak.Artık appleın bi espirisi kalmadı.Geleceği yok.Nokianın bile şansı daha yüksek en azından düşük segmentde de çalışıyorlar ve donanıma göre fiyatlandırma yapıyor windowsum hızlı stabil diye fahiş fiyattan satmayacak
yakında winphone android hatta symbianlı telefonlar bile appledan daha avantajlı telefonlar olacak...

iyi güzel demişsin kardeş ama şöyle bi durum var.. kim özellikleri içinn tercih ediyorki iphone'u!!!mesele şu ki; parlıament ile güzel ikili oluyor..
(kasdettiğim kesim anlaşılmıştır umarım..lafım iphone'u kullananların hepsine değil..)
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zengier 8 yıl
Su iphone kullanan adamlarin kimse iphone kullanmayi bilmiyor tavirlarina hastayiom arkadas. telefon bu, ararsin, mesaj atarsin, fotograf cekersin, muzik dinlersin, yapcak bisiler bulursun . sanki cihazi alev makinesi olarak kullanamayanlar bu telefonu hic kullanmiyorlar ve bu nedenle satin almaya aslinda haklari olmamali gibi yaklasiyorsunuz. Kafanizi kumdan cikartin, bir cihazin her ozelligini herkes kullanacak diye birsey yok.
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AlphaCentauri 8 yıl
SystemApps
muratremix Apple a b.k atan fandroidlerin kafası bir türlü şu mevzuyu almıyor! Diğer üreticiler, samsung gibi, en iyi telefonunu bir yılda 5-10 milyon satarken Apple o telefondan 30-40 milyon satıyor. Aynı donanıma sahip bir telefonu bu kadar büyük rakamda üretmek her babayiğidin harcı değildir! Samsung boşunamı birbirine benzer onlarca telefon çıkarıyor? Hepsinin işlemcisi farklı, paneli farklı tipi aynı :) Apple ın fabrikası olmadan bu kadar çok iphone / ipad ürettirebilmesi inanılmaz bir başarıdır. Bu kadar büyük talebi karşılamak BORU değil!
haklı olabildiğini sanırken şu kalınlaştırdığım yeri bidaha oku...Sen bunun içinmi apple alıyorsun?Apple da teknoloji yokki birini lg birini samsung vs üretti parçalarını daha hala üretim başarısından bahsediyorsun.Apple donanım konusunda çöktü resmen.Bi iosun hatrı kaldı.Ama şu son gelen zamlarla en büyük nasibini appple aldı daha bikaç mesaj önce fiyat stabilitesinden bahsedenler dumur oldu.Dolayısı ile İosun hatrına 1000-1500 lira arası fazla verecekseniz zaten burdan sonra mantıklı açıklama yapılamaz.Üstüne paralı uygulamaları katmıyorum bile... İosun onca kısıtlamalrına rağmen İosu öne çıkarıyordunuz.Flash öldü diyordunuz.Ama önümüze baktığımızda gerek stabilite gerek uygulama desteği gerek farklı platformlardaki gelişmeler(flash 11 gibi) iosu çok zor duruma sokacak.Apple işte bunu hesap etmedi.Daha doğrusu gaflete düşdü fazla satıyorum diye.Ama geç oldu çok geç....

1- 2011 yilinda uretim teknolojilerinin onemi geri plandadir, dizayn ve yazilim on plandadir. Gelismis ulkeler fikir, yazlilim uretir; kore, cin, tayvan parca uretir. Korede, cinde uretilen parcalar, koreli cinli sirketlerin teknolojisi degildir, nanometresine kadar Appe tarafindan dizayn edilmis, hesaplanmis parcalardir; ve yine apple tarafindan siparis edilmistir.
2- Parali uygulamalar her ortamda paralidir, sen caliyorsan hem ortamda calabilirsin.
3- Bir iOS un hatrina fazla para vereceksiniz diyorsun, ancak telefonu kullanirken isletim sisteminden baska birsey kullanmiyorsun zaten, tek iletisim kurdugun sey isletim sistemi, heralde bununfarkinda degilsin.
4- Flash öldü, bitti, geberdi ama sizin gibiler dunyadan bihaber oldugu icin fakinda degiller.
a-) Oncelikle, html5 in ne oldugunu hala anlayamiyorsunuz, Apple kompleksi anlayisin da onune geciyor. TUM WEB SAYFALARI HTML KULLANIR, Ancak HTML4 un animasyon ve film yetenegi olmadigindan broweser a Plugin kurarsiniz, gostersin diye. HTMLnin yeni versiyonunun ise animasyon ve flash yetenegimoldugundan, flash a ihtiyac kalmamaktadir, O yuzden de flash siteleri surekli azalmakta, HTML5 siteler ARTMAKTADIR,

b-) Adobe, bizzat kendisi, yeni cikacak flash serverin HTML5 destekleyecegini duyurmustur Yani flash ile yapilan hersey, HTML5 browserlarda HTML5 olara acilacaktir. Adobe bile HTML5 e geciyor, sizin bunyeniz ecemiyor hala.
5-) iPhone ne zaman neyin gerisine dustu? Her ay satislari artti, iPhone4 du yanin en cok satan cep telefonu oldu; tek modelle tum smartphone piyaasini tepe taklak etti, Iphone5 cikinca daha da tepetaklak edecek neyin gerisine dustu neden bahsediyosun?
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UnInvited_Guest 8 yıl

AlphaCentauri
SystemApps
Orijinalden alıntı: muratremix Apple a b.k atan fandroidlerin kafası bir türlü şu mevzuyu almıyor! Diğer üreticiler, samsung gibi, en iyi telefonunu bir yılda 5-10 milyon satarken Apple o telefondan 30-40 milyon satıyor. Aynı donanıma sahip bir telefonu bu kadar büyük rakamda üretmek her babayiğidin harcı değildir! Samsung boşunamı birbirine benzer onlarca telefon çıkarıyor? Hepsinin işlemcisi farklı, paneli farklı tipi aynı :) Apple ın fabrikası olmadan bu kadar çok iphone / ipad ürettirebilmesi inanılmaz bir başarıdır. Bu kadar büyük talebi karşılamak BORU değil!
haklı olabildiğini sanırken şu kalınlaştırdığım yeri bidaha oku...Sen bunun içinmi apple alıyorsun?Apple da teknoloji yokki birini lg birini samsung vs üretti parçalarını daha hala üretim başarısından bahsediyorsun.Apple donanım konusunda çöktü resmen.Bi iosun hatrı kaldı.Ama şu son gelen zamlarla en büyük nasibini appple aldı daha bikaç mesaj önce fiyat stabilitesinden bahsedenler dumur oldu.Dolayısı ile İosun hatrına 1000-1500 lira arası fazla verecekseniz zaten burdan sonra mantıklı açıklama yapılamaz.Üstüne paralı uygulamaları katmıyorum bile... İosun onca kısıtlamalrına rağmen İosu öne çıkarıyordunuz.Flash öldü diyordunuz.Ama önümüze baktığımızda gerek stabilite gerek uygulama desteği gerek farklı platformlardaki gelişmeler(flash 11 gibi) iosu çok zor duruma sokacak.Apple işte bunu hesap etmedi.Daha doğrusu gaflete düşdü fazla satıyorum diye.Ama geç oldu çok geç....

1- 2011 yilinda uretim teknolojilerinin onemi geri plandadir, dizayn ve yazilim on plandadir. Gelismis ulkeler fikir, yazlilim uretir; kore, cin, tayvan parca uretir. Korede, cinde uretilen parcalar, koreli cinli sirketlerin teknolojisi degildir, nanometresine kadar Appe tarafindan dizayn edilmis, hesaplanmis parcalardir; ve yine apple tarafindan siparis edilmistir.
2- Parali uygulamalar her ortamda paralidir, sen caliyorsan hem ortamda calabilirsin.
3- Bir iOS un hatrina fazla para vereceksiniz diyorsun, ancak telefonu kullanirken isletim sisteminden baska birsey kullanmiyorsun zaten, tek iletisim kurdugun sey isletim sistemi, heralde bununfarkinda degilsin.
4- Flash öldü, bitti, geberdi ama sizin gibiler dunyadan bihaber oldugu icin fakinda degiller.
a-) Oncelikle, html5 in ne oldugunu hala anlayamiyorsunuz, Apple kompleksi anlayisin da onune geciyor. TUM WEB SAYFALARI HTML KULLANIR, Ancak HTML4 un animasyon ve film yetenegi olmadigindan broweser a Plugin kurarsiniz, gostersin diye. HTMLnin yeni versiyonunun ise animasyon ve flash yetenegimoldugundan, flash a ihtiyac kalmamaktadir, O yuzden de flash siteleri surekli azalmakta, HTML5 siteler ARTMAKTADIR,

b-) Adobe, bizzat kendisi, yeni cikacak flash serverin HTML5 destekleyecegini duyurmustur Yani flash ile yapilan hersey, HTML5 browserlarda HTML5 olara acilacaktir. Adobe bile HTML5 e geciyor, sizin bunyeniz ecemiyor hala.
5-) iPhone ne zaman neyin gerisine dustu? Her ay satislari artti, iPhone4 du yanin en cok satan cep telefonu oldu; tek modelle tum smartphone piyaasini tepe taklak etti, Iphone5 cikinca daha da tepetaklak edecek neyin gerisine dustu neden bahsediyosun?

Günde 3000 küsür iphone etkinlestirilirken ,20000 küsür Sgs 2 etkinleştiriliyor :-)
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SystemApps 8 yıl
AlphaCentauri

SystemApps

muratremix Apple a b.k atan fandroidlerin kafası bir türlü şu mevzuyu almıyor! Diğer üreticiler, samsung gibi, en iyi telefonunu bir yılda 5-10 milyon satarken Apple o telefondan 30-40 milyon satıyor. Aynı donanıma sahip bir telefonu bu kadar büyük rakamda üretmek her babayiğidin harcı değildir! Samsung boşunamı birbirine benzer onlarca telefon çıkarıyor? Hepsinin işlemcisi farklı, paneli farklı tipi aynı :) Apple ın fabrikası olmadan bu kadar çok iphone / ipad ürettirebilmesi inanılmaz bir başarıdır. Bu kadar büyük talebi karşılamak BORU değil!
haklı olabildiğini sanırken şu kalınlaştırdığım yeri bidaha oku...Sen bunun içinmi apple alıyorsun?Apple da teknoloji yokki birini lg birini samsung vs üretti parçalarını daha hala üretim başarısından bahsediyorsun.Apple donanım konusunda çöktü resmen.Bi iosun hatrı kaldı.Ama şu son gelen zamlarla en büyük nasibini appple aldı daha bikaç mesaj önce fiyat stabilitesinden bahsedenler dumur oldu.Dolayısı ile İosun hatrına 1000-1500 lira arası fazla verecekseniz zaten burdan sonra mantıklı açıklama yapılamaz.Üstüne paralı uygulamaları katmıyorum bile... İosun onca kısıtlamalrına rağmen İosu öne çıkarıyordunuz.Flash öldü diyordunuz.Ama önümüze baktığımızda gerek stabilite gerek uygulama desteği gerek farklı platformlardaki gelişmeler(flash 11 gibi) iosu çok zor duruma sokacak.Apple işte bunu hesap etmedi.Daha doğrusu gaflete düşdü fazla satıyorum diye.Ama geç oldu çok geç....


1- 2011 yilinda uretim teknolojilerinin onemi geri plandadir, dizayn ve yazilim on plandadir. Gelismis ulkeler fikir, yazlilim uretir; kore, cin, tayvan parca uretir. Korede, cinde uretilen parcalar, koreli cinli sirketlerin teknolojisi degildir, nanometresine kadar Appe tarafindan dizayn edilmis, hesaplanmis parcalardir; ve yine apple tarafindan siparis edilmistir.

2- Parali uygulamalar her ortamda paralidir, sen caliyorsan hem ortamda calabilirsin.

3- Bir iOS un hatrina fazla para vereceksiniz diyorsun, ancak telefonu kullanirken isletim sisteminden baska birsey kullanmiyorsun zaten, tek iletisim kurdugun sey isletim sistemi, heralde bununfarkinda degilsin.

4- Flash öldü, bitti, geberdi ama sizin gibiler dunyadan bihaber oldugu icin fakinda degiller.

a-) Oncelikle, html5 in ne oldugunu hala anlayamiyorsunuz, Apple kompleksi anlayisin da onune geciyor. TUM WEB SAYFALARI HTML KULLANIR, Ancak HTML4 un animasyon ve film yetenegi olmadigindan broweser a Plugin kurarsiniz, gostersin diye. HTMLnin yeni versiyonunun ise animasyon ve flash yetenegimoldugundan, flash a ihtiyac kalmamaktadir, O yuzden de flash siteleri surekli azalmakta, HTML5 siteler ARTMAKTADIR,

b-) Adobe, bizzat kendisi, yeni cikacak flash serverin HTML5 destekleyecegini duyurmustur Yani flash ile yapilan hersey, HTML5 browserlarda HTML5 olara acilacaktir. Adobe bile HTML5 e geciyor, sizin bunyeniz ecemiyor hala.

5-) iPhone ne zaman neyin gerisine dustu? Her ay satislari artti, iPhone4 du yanin en cok satan cep telefonu oldu; tek modelle tum smartphone piyaasini tepe taklak etti, Iphone5 cikinca daha da tepetaklak edecek neyin gerisine dustu neden bahsediyosun?

1)İşin zor olan tarafı üretebilmektir.Üretici olmadığı sürece yapılan hesaplamalr tamamen hiçtir.Ayrıca üretim içinde teknoloji gerekir.İsteyen her istediğini üretemez.Donanımıda süper değil zaten daha donanımına güvenim flash desteği koyamadı itibarım sarsılır diye
ama samsung androidin sanal makinesine rağmen yaptı donanımını koydu flashı çoğu pcden daha iyi performansı var namuzsuzun :D.
2)Paralı uygulamalara bişey dediğimiz yok ios ios diye o kadar fark verip üstüne bide marketine para verince ister istemez adama koyar yani 2 dolar bile olsa....
Kendim için konuşursam yolunacak kaz değilim
3)İşletim sistemi kendi başına hiç bir işe yaramaz.Sen telefonda ne yapıyorsan bunu işlemcisi sayesinde rami sayesinde yapabiliyorsundur.Yazılım yahut işletim sistemi sadece donanımı yönetir ama potansiyel donanımdadır yazılımda değil...Dolayısı ile ne ios nede diğer işletim sistemlerine para verilmez.Sadece donanıma göre seçim kriteridir işletim sistemi.Yanı aslında işletim sistemi donanımı satmak için kullanılan bir araçtır.İşin maddi boyutu donanımdadır.
4)flash ölmez hatta artık gelecek flashdır aynen geçmişdeki gibi...
a)Ben burada htlml5den bahsediyorum.Bu saatten sonra html5 in flasha yetişmesi mümkün değildir.Sizde bunu anlayamıyorsunuz.Flash devir aştı artık yerine bir şey konulamaz.Şu anda bile sitelerin %51 i flash destekli yani şuan flashsız bir browser kullanmakla şahsen internet e giriyorum diyemem.Şu zamanda bile html5 sorunlu halde.bu sitelerin geçişide bi okadar sorunlu olacağından siz daha çok beklersiniz.BuRAYA YAZIYORUM....Ayrıca flash artık 3d oyun ve performansıyla zaten vazgeçilemez olacaktır.
b)flash desteği serverle felan olacak işdeğil. Gerek performas gerek oyun yahut program kusunda yine geride olacak bir sistem.Ama adobe işde herkezi düşünüyor
Ayrıca cümlenin sonunda hata var adobe sadece Html5in eksikliğini biraz olsun kapatıyor.Adobe nasıl htlml5 geçiyor gerçekten çok komiksiniz...
5)Ben iphone az sattı demedim bilakis çok sattı zaten.Bunu kimse inkar etmez edemez.Ama artık şuan Samsung tarafındaki gelişmelere baktığımda Mikrosoftun nokia ile anlaşmasına baktığımda Androidin gün geçtikçe büyüyen marketi ve gelişen bünyesine baktığımda standartlar şu anki marka fanatikliğinin bile üzerine çıkacak.Dolayısı ile satışlar eskisi gibi olmayacak.Apple ancak günü kurtarabilir yada bir mucize yaratması gerekir.
Marka fanatikliğide yok demeyin hepsiburadaki fiyatı 2500 lira yani rahat rahat gülünecek bir fiyat.Ama neden diğer telefonlar 100tl artarken bu telefon 1700lerden buraya fırladı hiç düşündünüzmü?

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a.f.y. 8 yıl
ip5 deyip duruyoruz ama son bilgiler ip4s çıkacağı yolunda ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. 2 sene sonra bu yapılmaz apple
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TikaMasala 8 yıl
Apple a b.k atan fandroidlerin kafası bir türlü şu mevzuyu almıyor!

Diğer üreticiler, samsung gibi, en iyi telefonunu bir yılda 5-10 milyon satarken Apple o telefondan 30-40 milyon satıyor. Aynı donanıma sahip bir telefonu bu kadar büyük rakamda üretmek her babayiğidin harcı değildir! Samsung boşunamı birbirine benzer onlarca telefon çıkarıyor? Hepsinin işlemcisi farklı, paneli farklı tipi aynı :)

Apple ın fabrikası olmadan bu kadar çok iphone / ipad ürettirebilmesi inanılmaz bir başarıdır. Bu kadar büyük talebi karşılamak BORU değil!
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DH Misafiri 8 yıl
bir i phone nin fiyatı yaklaşık 1500tl. ülkkemizde üretilen bir kamyon salçalık domatesinde fitatı 16.000kg x 180kr=2880tl bu i phoneleri alanlar her telefon alışında bir kamyon domates yetiştirmeleri gerekir.
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SystemApps 8 yıl
DH Misafiri

bir i phone nin fiyatı yaklaşık 1500tl. ülkkemizde üretilen bir kamyon salçalık domatesinde fitatı 16.000kg x 180kr=2880tl bu i phoneleri alanlar her telefon alışında bir kamyon domates yetiştirmeleri gerekir.

artık 1500de değil


http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryId=371946&productId=telcepiph432&SKU=ALL

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O.Beverly 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bir i phone nin fiyatı yaklaşık 1500tl. ülkkemizde üretilen bir kamyon salçalık domatesinde fitatı 16.000kg x 180kr=2880tl bu i phoneleri alanlar her telefon alışında bir kamyon domates yetiştirmeleri gerekir.

O yonden bakarsan senin de aldigin her elektronik cihaz icin o dedigin seyleri yetistirmen gerekir, cok gereksizdi artik ne yazacagini bilemiyorsun Apple forumlarinda iPhone al sen de kurtul biz de kurtulalim
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mysterious8 8 yıl
apple artık çürük elma
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alpa07 8 yıl
pazarlama taktiği
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ezimuse 8 yıl
Toplama bilgisayar gibi oluyor şu apple ürünleride :)
Bakın samsung a ekran işlemci ram ve bellekler kendisinin ne stok sıkıntısı çıktı nede gecikme :D
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Batuist 8 yıl
ezimuse

Toplama bilgisayar gibi oluyor şu apple ürünleride :)
Bakın samsung a ekran işlemci ram ve bellekler kendisinin ne stok sıkıntısı çıktı nede gecikme :D

samsungun stok sıkıntısı yok diyen adamın hiçbirşey bilmediği çok açıktır. yanlış yerde olduğuda.. konu dışı forum biraz altlarda..
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Rainbow6 8 yıl
boyle giderse panelleride kasalarda saklayip elmas gibi satmaya baslayacaklar :)apple milyonlarca satiyo samsungunda rakmlar sadece korede milyonlari asan satislari var . Turkiyede de bi panel fabrikasi acilabilir aslinda

simdi bu telefon cikinca yeni tartismalari gorur gibiyim "" telefonun arkasindaki rakamlar 55 le biterse wintec yok 65 le biterse china bilmemne bu panel daha hizli calisiyo "" butun imkanlarimizi zorlayip hangi panelin nerde uretildigini bulacaz :)
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gokooo 8 yıl
Catharacta Skua
myfranco
Oxeman stok sıkıntısı=az ürün. para kazanmak için zaten uçuk olan fiyatını dahada uçurur.Apple bu konuda çok iyi.Piyasada bilinçsiz tüketici çok nasıl olsa, rahat satarlar.
Ah bir de fiyatını bilecek kadar bilgin olsaydı. 2007den beri iphone her yenisini çıktığında bir eskisi ile aynı fiyata çıkıyor. Fiyat neredeyse sabit. Sen bilinçli ol, biz seninle gurur duyalım ailecek.
Türkiye için fiyat hiçde sabit değil.3gsi 1450 tlye aldığımı hatırlıyorum. 4 ise 2000 sınırlarında. Tamam döviz arttıda bu kadar mı arrtı

iPhone popülerleştiği için distrübitörler daha fazla kar koymaya başladı iPhone Amerikada 16GB 600$ 32GB 700$ unlock olanları için 50$ ek ödeme gerekiyor ayrıca şu anda iPhone 4 1600 civarında satılıyor.
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