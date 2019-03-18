Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi

Teknoloji Editörü
Paramount, ABD'deki sinemalara, ekranlarının destekleyebileceği en yüksek kare hızını bulmak için çeşitli testleri tamamlamalarını isteyen bir mektup gönderdi. Şirketin amacı, Ang Lee'nin en son filmi Gemini Man'i, 120 FPS olarak izleyicilere sunmak.
Sinema dünyasında yeni bir sayfa açılabilir
Fantastik - Bilim Kurgu türünde olan Gemini Man filmi, bir sonraki hareketini kurnazlıkla doğru tahmin eden, daha genç bir klonuyla yüzleşmek zorunda kalan emekli bir suikastçiyi konu alıyor. Will Smith'in başrolünde oynadığı filmin 4 Ekim'de sinemalara geleceği ve oldukça başarılı bir yapım olacağı söyleniyor.Yönetmen Ang Lee'ye göre bu başarının ana etkeni ise, sinema izleyicileriyle buluşturlacak olan 3D 4K 120 FPS deneyimi olacak. Ang Lee'nin, oscar ödüllü filmler Pi'nin Yaşamı ve Brokeback Dağı'nın arkasındaki yönetmen olduğunu da belirtelim. Usta yönetmenin 120 FPS gibi yüksek kare hızlarında yayınlayacağı yeni filminin sinema dünyasında nasıl bir çığır açacağını görmek için ise birkaç ay beklememiz gerekecek.
https://ql.mediasilo.com/#ql/5c630928e4b05d699980d7ad Yorum Yaz Paylaş Tweetle
20fps felandır max.bulanık görüntü.
perde kaliteside dandik. simli gibi .leş gibi görüntü oluyor.
zira şimdi bile 50 tl civarı
Yanlış gelen test videoları
3D 4K 60 FPS
2D 4K 120 FPS
Filmde makinenin gücüne göre ya 3D 60 FPS yada 2D 120 FPS olacak.
Projektörleri görüntüler ile test ettik.
Projektörlerimiz 2017 model ve 2D 120 FPS'e 4 salonumuz da uyumluyuz.
120 FPS görüntü ekranda yağ gibi akıyor maşallah.
Bunun pratikte yansıması nasıl olacak peki, filmdeki sahneler daha mı hızlı ilerleyecek, günlük yaşamda bu fps değerlerinin bir karşılığı var mı ya da?
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gemini man, ang lee ve