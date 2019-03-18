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Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi

Film yapım ve dağıtım şirketi Paramount, 120 FPS olarak yayınlanacak olan yeni filmi Gemini Man için, ABD'deki sinema salonlarına mektup göndererek, altyapılarını hazırlamalarını istedi.
2 ay
8,8b
1
40
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Paramount, ABD'deki sinemalara, ekranlarının destekleyebileceği en yüksek kare hızını bulmak için çeşitli testleri tamamlamalarını isteyen bir mektup gönderdi. Şirketin amacı, Ang Lee'nin en son filmi Gemini Man'i, 120 FPS olarak izleyicilere sunmak.

Sinema dünyasında yeni bir sayfa açılabilir

Fantastik - Bilim Kurgu türünde olan Gemini Man filmi, bir sonraki hareketini kurnazlıkla doğru tahmin eden, daha genç bir klonuyla yüzleşmek zorunda kalan emekli bir suikastçiyi konu alıyor. Will Smith'in başrolünde oynadığı filmin 4 Ekim'de sinemalara geleceği ve oldukça başarılı bir yapım olacağı söyleniyor.
Yönetmen Ang Lee'ye göre bu başarının ana etkeni ise, sinema izleyicileriyle buluşturlacak olan 3D 4K 120 FPS deneyimi olacak. Ang Lee'nin, oscar ödüllü filmler Pi'nin Yaşamı ve Brokeback Dağı'nın arkasındaki yönetmen olduğunu da belirtelim.  Usta yönetmenin 120 FPS gibi yüksek kare hızlarında yayınlayacağı yeni filminin sinema dünyasında nasıl bir çığır açacağını görmek için ise birkaç ay beklememiz gerekecek.

https://ql.mediasilo.com/#ql/5c630928e4b05d699980d7ad Yorum Yaz
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wolferto 2 ay en beğenilen
144 ile 240 arasindaki farki bile hissediyorum 120 yi hissetmemek imkansiz
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balcis 2 ay dere.beyi
bir ara 24-30 falandı o 60'a kadar geldiler mi? iyi bari iyileşme var.
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e_capkan 1 ay
çanakkaledeki cinemaximumun görüntü kalitesi çok kötü.
20fps felandır max.bulanık görüntü.
perde kaliteside dandik. simli gibi .leş gibi görüntü oluyor.
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StreamRolleR 2 ay
Zamanında Hobbit ile 60 FPS denendi sonuç: hiç kimse memlun olmadı
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sericik 2 ay
Beni sinema bilet fiyatlarına yansıyacağı artış ilgilendiriyor
zira şimdi bile 50 tl civarı
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DigitalKral 2 ay sericik
Yapımcı bilet fiyatı ile ilgili olarak şu fiyattan bilet satacaksınız demezse bilet fiyatlarını arttıracak bir durum yok.
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Jack Rabbit Slims 2 ay
Yüksek fps videolar - oyunlar yapay bir şekilde akıcı geliyor bana. Ben normal dünyayı o kadar akıcı görmüyorum ki, film neden öyle akıcı olsun? İnsanların hareketlerini yürümelerini falan garipsiyorum.
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DigitalKral 2 ay
" Yönetmen Ang Lee'ye göre bu başarının ana etkeni ise, sinema izleyicileriyle buluşturlacak olan 3D 4K 120 FPS deneyimi olacak."
Yanlış gelen test videoları
3D 4K 60 FPS
2D 4K 120 FPS
Filmde makinenin gücüne göre ya 3D 60 FPS yada 2D 120 FPS olacak.
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selodonanımhaber 2 ay DigitalKral
Şu test videolarını link ayarlasan hayra geçer.
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DigitalKral 2 ay
Bizim sinemaya test görüntüleri geldi.
Projektörleri görüntüler ile test ettik.
Projektörlerimiz 2017 model ve 2D 120 FPS'e 4 salonumuz da uyumluyuz.
120 FPS görüntü ekranda yağ gibi akıyor maşallah.
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DH Misafiri 2 ay
Öyle hissettiriyor ama değil aynı animasyonu aynı zamanda izliyorsun fakat detay akıl alır gibi değil 60 144 240 ekranda aynı karaktere aynı hareketi yaptırıyorlar karakter 60 da kukla gibi 144 de detaylı akıcı 240 da nasıl tasvir etsem her hareketini görüyorsun su gibi akıyor karakter ekran yan yana görünce 144 240 arasın da ki farkı anlıyorsun pubg de adam koşarken alnına kurşunu çakarsın harbiden...
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Kulak Misafiri 2 ay
Güzel tartışma dönüyor araya girmek istemem de fragman yok mu kardeşim
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selodonanımhaber 2 ay
4K 120fps videolar var mı internette. Bir bakalım.
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N. Chomsky 2 ay

Bunun pratikte yansıması nasıl olacak peki, filmdeki sahneler daha mı hızlı ilerleyecek, günlük yaşamda bu fps değerlerinin bir karşılığı var mı ya da?
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