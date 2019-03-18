Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi

Paramount, ABD'deki sinemalara, ekranlarının destekleyebileceği en yüksek kare hızını bulmak için çeşitli testleri tamamlamalarını isteyen bir mektup gönderdi. Şirketin amacı, Ang Lee'nin en son filmi Gemini Man'i, 120 FPS olarak izleyicilere sunmak.

Sinema dünyasında yeni bir sayfa açılabilir

Fantastik - Bilim Kurgu türünde olan Gemini Man filmi, bir sonraki hareketini kurnazlıkla doğru tahmin eden, daha genç bir klonuyla yüzleşmek zorunda kalan emekli bir suikastçiyi konu alıyor. Will Smith'in başrolünde oynadığı filmin 4 Ekim'de sinemalara geleceği ve oldukça başarılı bir yapım olacağı söyleniyor.

https://ql.mediasilo.com/#ql/5c630928e4b05d699980d7ad

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Yönetmen'ye göre bu başarının ana etkeni ise, sinema izleyicileriyle buluşturlacak olandeneyimi olacak. Ang Lee'nin, oscar ödüllü filmlerve'nın arkasındaki yönetmen olduğunu da belirtelim. Usta yönetmenin 120 FPS gibi yüksek kare hızlarında yayınlayacağı yeni filmininnasıl bir çığır açacağını görmek için ise birkaç aygerekecek.