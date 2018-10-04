Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan en iddialı spor arabalar

Ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın en büyük otomobil fuarı olarak kabul edilen ve bu yıl 116.sı düzenlenen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı (Mondial de L'Auto) kapılarını dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere,basın mensuplarına ve eleştirmenlere açtı. Ayın 14’üne kadar devam edecek olan fuarda yeniden hibrit ve elektrikli araçlardan, otonom otomobillere, özel tasarım araçlardan, geleceğin tüketici alışkanlıklarına göre tasarlanmış otomobillere kadar pek çok farklı göz alıcı araç görücüye çıkıyor.

Sanatın, estetiğin ve tutkunun başkenti olarak tanınan Paris’te düzenlenen fuarda, şüphesiz en iddialı isimler arasında spor araçlar yer alıyor. Çevik bir kullanım ve yüksek performans vaat eden spor arabalar, aynı zamanda otomobil tasarımında tutku ve asalet denildiğinde ilk akla gelen araç sınıfı. Fuarda birbirinden eşsiz ve yenilikçi pek çok spor araba modeli ve konsepti gözler önüne serildi.

Öyleyse Paris Otomobil Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış birbirinden göz alıcı spor arabalara gelin hep birlikte göz atalım!

https://newatlas.com/concept-cars-paris-2018/56617/