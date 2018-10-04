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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan en iddialı spor arabalar

Bu yıl 116.sı düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda(Mondial de L'Auto) dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış en iddalı ve göz alıcı spor arabalara gelin hep birlikte göz atalım!
7 ay
10,6b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın en büyük otomobil fuarı olarak kabul edilen ve bu yıl 116.sı düzenlenen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı (Mondial de L'Auto) kapılarını dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere,basın mensuplarına ve eleştirmenlere açtı. Ayın 14’üne kadar devam edecek olan fuarda yeniden hibrit ve elektrikli araçlardan, otonom otomobillere, özel tasarım araçlardan, geleceğin tüketici alışkanlıklarına göre tasarlanmış otomobillere kadar pek çok farklı göz alıcı araç görücüye çıkıyor.
Sanatın, estetiğin ve tutkunun başkenti olarak tanınan Paris’te düzenlenen fuarda, şüphesiz en iddialı isimler arasında spor araçlar yer alıyor. Çevik bir kullanım ve yüksek performans vaat eden spor arabalar, aynı zamanda otomobil tasarımında tutku ve asalet denildiğinde ilk akla gelen araç sınıfı. Fuarda birbirinden eşsiz ve yenilikçi pek çok spor araba modeli ve konsepti gözler önüne serildi.
Öyleyse Paris Otomobil Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış birbirinden göz alıcı spor arabalara gelin hep birlikte göz atalım!
 

https://newatlas.com/concept-cars-paris-2018/56617/ Yorum Yaz
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mavizaman 7 ay en beğenilen
şu galeri sistemini bir değiştirin artık 70 kere tık oldu canım kalsın.
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OverClocK1ng 7 ay
Koenigsegg Agera RS den başkasını gözüm görmüyor...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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kadirbatu 7 ay
Mükemmeller, bakıp iç çekiyoruz ancak
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BlueDay_86 7 ay
Şu araçlar insanlar için ise kendime soruyorum biz insanmıyız ya diye. boşuna yaşıyormuşum hissi zaman zaman olmuyor değil yani
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Kulak Misafiri 7 ay
Cevaplar için teşekkür ediyorum. Ben ikna oldum
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cabriyo 7 ay
1997 panoz esperante gtr-1 arıyor gözlerim...
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marseltalon 7 ay
Lola.
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haberelectro 7 ay
Yeni 911 in tanıtılmasını bekliyordum tanıtmadılar.
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mavizaman 7 ay en beğenilen
şu galeri sistemini bir değiştirin artık 70 kere tık oldu canım kalsın.
1 Yanıt Yanıtla +12
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olağan_şüpheli 7 ay mavizaman
Galeri eskiden kötüydü ama şimdi fena değil. Resim açılınca klavyeden sağ ok tuşuna basa basa değiştiriyorsun. gayet hızlı oluyor. Ha topluca ön izleme seçeneği de olsa daha güzel olur.
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BekirARSLAN 7 ay
Kia bence güzel yapmış.
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Sirrüs 7 ay
Peugeot E-Legend kusursuz, mükemmel gözüküyor. i-cockpit’in muazzam yakışacağı bir araba olmuş.
Diğer ilgimi çekende fakir Panamerası olan Kia Proceed. Harika olmuş bu arabada.
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OverClocK1ng 7 ay
Koenigsegg Agera RS den başkasını gözüm görmüyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +4
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Kulak Misafiri 7 ay OverClocK1ng
Nasıl okunuyor bu marka hep merak etmişimdir
4 Yanıt Yanıtla +1
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