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Paris İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli kararlar alındı

Geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Paris Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Dünya'nın geleceği için son derece önemli kararlar içeriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Paris İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli kararlar alındı
1992 yılında Rio de Janeiro'da imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) gereği her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın bu yılki ayağı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren konferansta, Dünya'nın geleceği için önemli kararlar içeren Paris Anlaşması imzalandı.
 12 Aralık'ta Paris'te imzalanan bu yeni anlaşma, küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Paris Anlaşması ile birlikte elde edilen en önemli kazanım olarak, yıllardır gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan UNFCCC şartlarının artık başta Çin olmak üzere birçok farklı ülke tarafından da uygulanacak olması gösteriliyor. Küresel ısınmanın önüne geçmek için bir an önce fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerjinin alması gerektiğini artık tüm ülkeler kabul etmiş gibi görünüyor.
Paris Anlaşması ile kabul edilen başlıca hedefler şu şekilde:
Küresel ısınmanın yıllık 2 derecenin altında tutulması. 2100 yılına gelindiğinde ise bu rakamı 1.5 derecenin altına indirerek iklim değişikliğinin tehlikelerinin önemli ölçüde azaltılması. Paris Anlaşması öncesi uygulamaların devam etmesi ve karbon emisyonunun azalmaması halinde küresel ısınmanın yıllık 3 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Anlaşmaya imza atan ülkeler, karbon emisyonunu azaltma yolunda önemli taahhütlerde bulunacaklar ve bu yolda bir hareket programı hazırlayacaklar. 2018 yılında ara bir toplantı düzenlendikten sonra 2020 yılında anlaşma yürürlüğe girecek ve 2023 yılından itibaren her 5 yılda bir anlaşmaya imza atan ülkeler durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelecek.
 Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri alabilmesi için, gelişmiş ülkeler her yıl 100 milyar dolar yardımda bulunacaklar. Bu yardımların düzenli olarak yapılması için her 5 yılda bir inceleme yapılacak. Ayrıca gelişmekte ülkelerden de iklim değişikliğiyle imkanları dahilinde mücadele edebilmeleri için kendi bütçelerini oluşturmaları istendi.
Uzun vadede, sermaye ve finans piyasalarına fosil yakıtların vadesini doldurduğunu ve yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar yapılması gerektiğini göstermek. Yine uzun vadede, karbon emisyonunu ormanlar ve okyanuslar tarafından sıfırlanacak kadar düşük bir seviyeye getirmek.
Son olarak, başta ABD olmak üzere sanayileşen ülkelerin faaliyetleri sonucu oluşan küresel ısınma sorunlarından dolayı zarar gören gelişmekte olan ülkelerin zararlarının karşılanması için görüşmeler devam edecek.

http://mashable.com/2015/12/12/5-paris-climate-agreement/?utm_cid=hp-hh-sec#g8zWAzbEPkqi Yorum Yaz
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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
gelişmiş ülkelerin hiç birisi taahütlerine uymayacak nasılsa. boş işler bunlar.
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awolfinsky 3 yıl
Yav he he diyorum başka birşey demiyorum bu anlaşmalara uyulsaydı dünya bu halde olmazdı zaten.
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MissKhan 3 yıl
Güzel ülkemin belirlenen kurallara nasıl uyacağını nasıl uyuyormuş gibi yapacağını merakla bekliyorum
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Seyrim 3 yıl
3 . dünya ülkelerinde üretim yapmaya devam ederler.. Hepsi hikâye. İçinde millet sokağa çıkamıyor hava kirliliğinden. Ya üretim toplumu olmaktan vazgececek dünya yada evrende bakír yaşam alanları arayacak.
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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
gelişmiş ülkelerin hiç birisi taahütlerine uymayacak nasılsa. boş işler bunlar.
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Elsa 3 yıl murdocklawless
murdocklawless
gelişmiş ülkelerin hiç birisi taahütlerine uymayacak nasılsa. boş işler bunlar.

BM kararından caymak , tüm dünyayı tınlamıyorum demekle aynı sayılıyor. Antlaşmayı çiğneyenlerin cezasına internetten bakabilirsiniz
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Das Boot 3 yıl murdocklawless
murdocklawless

gelişmiş ülkelerin hiç birisi taahütlerine uymayacak nasılsa. boş işler bunlar.

Anlaşmayı yapanlar zaten gelişmiş ülkeler. Zira karbon salınımında Çin, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Japonya...vs gibi ülkeler başı çekiyor. Gelişmemiş ülkeler ise doğaya en az zarar verirken, küresel ısınmadan da ekonomik olarak en çok zarar görecek ülkelerde başı çekiyor.
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