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Parker Solar Probe, 'güneş rüzgarlarının' videosunu yakaladı

NASA'nın ünlü güneş sondası Parker Solar Probe, güneş rüzgarlarının çok güzel bir videosunu çekmeyi başardı. NASA'nın YouTube adresi üzerinden yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
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Parker Solar Probe, 'güneş rüzgarlarının' videosunu yakaladı
NASA'nın Güneş'in sırlarını çözmek amacıyla Ağustos 2018'de uzaya fırlattığı Parker Solar Probe, Yeryüzü'ne bilimsel veriler göndermeye devam ediyor. Ünlü uzay sondası, güneş rüzgarlarının çok güzel bir videosunu çekmeyi başardı. İşte NASA'nın YouTube üzerinden paylaştığı kısa video:


NASA tarafından yapılan açıklamalara göre yukarıdaki video 6-10 Kasım tarihleri arasında çekilen fotoğrafların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Parker Solar Probe, bu tarz doğal Güneş fenomenlerinin (güneş rüzgarları, kütle atımları vs.) görünür ışık fotoğraflarını çekebilen WISPR isimli bir kameraya sahip. İki farklı teleskoptan oluşan WISPR, Solar Probe misyonunun en önemli parçalarından birisi.

Ağustos 2018'den bu yana uzayda yolculuk eden Parker Solar Probe, geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Güneş etrafında iki tam tur atmayı başardı. Ünlü uzay aracı bu iki yörüngesi sırasında 15 Kasım 2018 ve 5 Nisan 2019 olmak üzere iki farklı yakın geçiş de gerçekleştirdi. NASA, yakın geçişler sırasında elde edilen toplam 22 GB'lık bilimsel verinin bu ay itibarıyla tamamıyla Yeryüzü'ne ulaştığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 'Güneş'e fırlattığı' uzay aracı, 22 GB'lık veri gönderdi"
NASA'nın "Güneş'e dokunmak" olarak nitelendirdiği Parker Solar Probe misyonu, uzay araştırmaları tarihinin belki de en zorlu görevlerinden birisi. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapan uzay aracı, bu anlamda insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. Özel bir karbon kompozit ısı kalkanıyla korunan Güneş sondası şu anda ekstrem koşullar altında çok önemli gözlemler yapıyor

NASA, Parker Solar Probe görevinde elde edilecek verilerle Güneş'in yapısının ve aktivitelerinin çok daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyor. Uzay ajansının en büyük beklentisi ise Güneş'le ilgili iki gizemli soruya yanıtlar bulabilmek. Bu soruların "Güneş'in dış atmosferi (taç küre) neden yüzeyinden çok daha sıcak?" ve "Güneş rüzgarlarının yüklü parçacıklarını tam olarak hangi etken bu inanılmaz hızlara çıkarıyor?" olduğu belirtilmişti.

Parker Solar Probe'un görevi 2025 yılına kadar devam edecek. Uzay aracının son yakın geçişi sırasında Güneş'e yaklaşık 6 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor.
 


https://www.space.com/parker-solar-probe-wind-sun-photo-first-year.html Yorum Yaz
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