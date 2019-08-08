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NASA'nın 'Güneş'e fırlattığı' uzay aracı, 22 GB'lık veri gönderdi

Tarihin en hızlı insan yapımı cismi olan Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor. Uzay aracının ilk iki yakın geçişinde elde ettiği toplam 22 GB'lık veri Dünya'ya ulaştı.
12 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Güneş'in sırlarını çözmek amacıyla Ağustos 2018'de uzaya fırlattığı Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Bugün görevle ilgili bir güncelleme yazısı yayınlayan NASA, Parker Solar Probe'un ilk iki yakın geçişi sırasında topladığı bilimsel verilerin artık tamamıyla Dünya'ya ulaştığını açıkladı.

Parker Solar Probe, 15 Kasım 2018 ve 5 Nisan 2019 olmak üzere iki farklı yakın geçiş gerçekleştirmişti. Uzay aracı bu yakın geçişlerde Güneş'in yüzeyine yaklaşık 24 milyon kilometre kadar yaklaştı. NASA'nın ifadelerine göre yakın geçişlerin ardından uzay aracının sağlık durumu şu anda gayet iyi.

NASA, Parker Solar Probe'dan şu ana kadar toplamda 22 GB'lık veri indirildiğini söyledi. Uzay aracı, NASA'lı bilim insanlarının beklentisinden yaklaşık %50 daha fazla veri göndermeyi başarmış. Parker Solar Probe'un telekomünikasyon sistemlerinin tahmin edilenden daha iyi bir performans gösterdiği söyleniyor.

Tarihin en hızlısı


NASA'nın 1,5 milyar dolarlık maliyetle hazırladığı Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu yakın geçişlerden ilki geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşmişti. İkincisi ise nisan ayında tamamlandı. Uzay aracı her iki yakın geçişte de Güneş yüzeyine 24 milyon kilometre kadar yaklaştı. Ancak sonraki yakın geçişlerde Parker Solar Probe'un Güneş'e olan uzaklığı sürekli olarak azalacak. 2025'teki son geçişte uzay sondasının Güneş yüzeyine 6.16 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor.

Parker Solar Probe ayrıca tarihin en hızlı insan yapımı cismi rekorunu da elinde bulunduruyor (saatte 343.112 kilometre). Uzay aracı 2025 yılına kadar kendi rekorunu kırmaya devam edecek. Güneş'in olağanüstü kütleçekim kuvvetlerine maruz kalan Parker Solar Probe, son yakın geçişi sırasında saatte tam 692 bin kilometre hıza ulaşacak.

NASA'nın "Güneş'e dokunmak" olarak nitelendirdiği Parker Solar Probe, uzay araştırmaları tarihinin belki de en zorlu görevlerinden birisi. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapan uzay aracı, bu anlamda insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. Özel bir karbon kompozit ısı kalkanıyla korunan Güneş sondası şu anda ekstrem koşullar altında çok önemli gözlemler yapıyor

NASA, Parker Solar Probe görevinde elde edilecek verilerle Güneş'in yapısının ve aktivitelerinin çok daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyor. Uzay ajansının en büyük beklentisi ise Güneş'le ilgili iki gizemli soruya yanıtlar bulabilmek. Bu soruların "Güneş'in dış atmosferi (taç küre) neden yüzeyinden çok daha sıcak?" ve "Güneş rüzgarlarının yüklü parçacıklarını tam olarak hangi etken bu inanılmaz hızlara çıkarıyor?" olduğu belirtilmişti.  


http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/News-Center/Show-Article.php?articleID=124 Yorum Yaz
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fatsa52 6 sa.
En merak ettigim cevabi bulamadim. Arac kac derece isiya maruz kaliyor bellimi?
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DH Misafiri 10 sa.
La zeka küpleri ışık hızı saniyede 300.000'dir. Yazıda saatte diyor. Okuyup yorum atın. Doğru yazı yani.
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Robinson_Crusoe 10 sa.
Peki ışık hızında araba ile giderken farları yakarsak ne olur,
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LKLC 10 sa.
Haberde bahsettigim hiz 343 bin kilometre/saat arkadaslar. Ben de kendi yazdigimdan suphe ettim ama yanlis bir sey yok sanirim.
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Escapetolife 10 sa.
Güneşe gitme konusuyla ilgili "Sunshine (2007)" filmi izlenebilir.
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met@lrock 11 sa.
saatte 343.112 km/hz ulaşması imkansız, fizik yasalarına aykırı. Hiçbir cisim ışık hızını geçemez.
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furkant1 11 sa. met@lrock
Hocam siz nerede yaşıyorsunuz
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Fenomenon 11 sa. met@lrock
ışık saniyede 300bin KM gidiyor.
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Serlilo 11 sa. met@lrock
Işık hızı, ışığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların boşluktaki hızı olup 299.792.458 metre/saniyedir (yaklaşık 1.079.252.850 km/saat). Daha kolay hatırlamak için kitaplarda genellikle 300.000 kilometre/saniye şeklinde ifade edilir.
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IceRulez 12 sa.
Vay be. Büyük başarı gerçekten.
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dr20mouse 12 sa.
Isıdan zarar görmemesi büyük başarı.
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