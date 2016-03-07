Parmak izi korumalı telefonlar bir mürekkep püskürtmeli yazıcıyla kırılabilir

ABD Michigan State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar özel mürekkep ve kağıtla birlikte standart bir mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanarak Samsung ve Huawei akıllı telefonlardaki parmak izi korumasını kırmayı başardılar. Süreç akademisyenlere göre 15 dakika sürüyor ve akıllı telefonunuzdaki verileri ele geçirmek isteyen hacker'lara bir kapı açabiliyor. Elbette parmak izinizin bir kopyasını almayı sağlayabilirlerse.

Araştırmacılar herhangi bir akıllı telefon sahibinin parmak izinin hatta çalıntı telefonun kendisinin yatay olarak çevirilerek 300 dpi çözünürlükte taranıp 2D olarak özel AgIC kağıdın parlak tarafına yazdırılabileceğini söylüyor. Daha sonra, parmak izi kesilip telefonun parmak izi tarama sensörü üzerine yerleştirildiğinde, telefonun algıladığı ve saldırganlara verilere erişim izni verebildiği belirtiliyor. Bu yöntem kullanılarak Samsung Galaxy S6 ve Huawei Honor 7 modellerinin parmak izi sensörleri aldatılabilmiş durumda.

Toplam masraf 500 dolardan daha az

Parmak izi koruma teknolojileri geçmişte de hedef alınabiliyordu ancak önceki teknikler 3D baskı ve özel kalıplara dayanıyordu. Yeni yöntem çok daha hızlı ve ucuz. Raporun arkasındaki ekip araştırmanın amacını parmak izi kimlik doğrulaması güvenlik açığı konusunda bilinçlenmeyi sağlamak ve bu tür saldırıları önlemek için yollar geliştirmeye yardımcı olmak şeklinde açıklıyor.

Cep telefonu üreticileri güvenlik prosedürlerini her zaman için daha da geliştirebilirler ancak telefonunuzdaki yerleşik parmak izi korumasının mutlak suretle kusursuz olduğunu düşünmeyin.

http://news.softpedia.com/news/you-can-unlock-fingerprint-protected-phones-with-a-regular-inkjet-printer-501392.shtml