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Parmak izi korumalı telefonlar bir mürekkep püskürtmeli yazıcıyla kırılabilir

Yeni bir araştırma akıllı telefonlardaki parmak izi sensörlerinin henüz hatasız olmadıklarını ortaya koyuyor. Bir mürekkep püskürtmeli yazıcıyla parmak izi sensörü aldatılabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD Michigan State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar özel mürekkep ve kağıtla birlikte standart bir mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanarak Samsung ve Huawei akıllı telefonlardaki parmak izi korumasını kırmayı başardılar. Süreç akademisyenlere göre 15 dakika sürüyor ve akıllı telefonunuzdaki verileri ele geçirmek isteyen hacker'lara bir kapı açabiliyor. Elbette parmak izinizin bir kopyasını almayı sağlayabilirlerse.
Araştırmacılar herhangi bir akıllı telefon sahibinin parmak izinin hatta çalıntı telefonun kendisinin yatay olarak çevirilerek 300 dpi çözünürlükte taranıp 2D olarak özel AgIC kağıdın parlak tarafına yazdırılabileceğini söylüyor. Daha sonra, parmak izi kesilip telefonun parmak izi tarama sensörü üzerine yerleştirildiğinde, telefonun algıladığı ve saldırganlara verilere erişim izni verebildiği belirtiliyor. Bu yöntem kullanılarak Samsung Galaxy S6 ve Huawei Honor 7 modellerinin parmak izi sensörleri aldatılabilmiş durumda.

Toplam masraf 500 dolardan daha az

Parmak izi koruma teknolojileri geçmişte de hedef alınabiliyordu ancak önceki teknikler 3D baskı ve özel kalıplara dayanıyordu. Yeni yöntem çok daha hızlı ve ucuz. Raporun arkasındaki ekip araştırmanın amacını parmak izi kimlik doğrulaması güvenlik açığı konusunda bilinçlenmeyi sağlamak ve bu tür saldırıları önlemek için yollar geliştirmeye yardımcı olmak şeklinde açıklıyor.
Cep telefonu üreticileri güvenlik prosedürlerini her zaman için daha da geliştirebilirler ancak telefonunuzdaki yerleşik parmak izi korumasının mutlak suretle kusursuz olduğunu düşünmeyin.

http://news.softpedia.com/news/you-can-unlock-fingerprint-protected-phones-with-a-regular-inkjet-printer-501392.shtml Yorum Yaz
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hazarRS 3 yıl en beğenilen
"Elbette parmak izinizin bir kopyasını almayı sağlayabilirlerse."
Telefonun her yeri parmak izi lekesi bırakıyor zaten :)
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khytr89 3 yıl
note edgedeki parmak izi özelliği harika :) telefon o kadar kuşkucu ki yeri geliyor sahibininkini bile 3 4 tane okuduktan sonra açıyor :)
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Nalimali 3 yıl
Arkadaşlarım biz buna seneler evvel ff5'de tanık olmuştuk. Adamlar kasa açıyordu telefon ne kelime onun yanında
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Geçenlerde fbi apple ın telefonunu kıramıyor goygoyu çıkmıştı noldu isheepler gördüğünüz gibi kırılamayacak şey yok.Şimdi opplo un pormok ozo sonsoru çok daha kovvotlo diyecekler için parmak izi sensörünü firmalar satın alıyor apple da aynı firmalardan alıyor.Parmak izi teknolojisi üç aşağı beş yukarı hepsinde aynıdır.
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BekirTemel 3 yıl
Geçmiş olsun devlet sırları meydana çıkıyor👍🤗
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tobepeople 3 yıl
O kadar şeye gerek yok pudrala resmini çek yazdır, diğer yolu pudradan sonra şeffaf bant kullanarak kopyala bu işlemler ninhidrin, dfo(1,8-diazafluoren-9-one), gümüş nitrat, gentain moru, sudan siyahı, amido siyahı ve iyot gibi kimyasallar yardımıyla yapılır.
Gerisi malum :D
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Master_Evil 3 yıl
bu iş bence daha kolay yapılır, bu kadar masrafa gerek kalmaz
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonumuza göz diken kişi kafamıza zopayla vurup parmağı okutup çalar zaten neyin kafası bunlar ?
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smart1978 3 yıl
Guvenli acma icin en iyisi IRIS tarayicisi ...
Lumia 950 / XL serilerinde suan var ...
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KaleyDeskop 3 yıl
bu yeni bir şey değil parmak izi okuyucular kolay kırılabilir eğer parmak izin sensörü yanına sıcaklık ve elektiriksel akımları yakalıyabilen bi sensör koysalar çok zor kırılırdı.
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chtsydn 3 yıl
İris tarayıcısı daha güvenli sanırım. Kullanımı da daha pratik.
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VulonViing 3 yıl
Kimse herhangi birinin parmak izini almak için bu kadar uğraşmaz.
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sensör, huawei honor 7 ve
6 etiket daha samsung galaxy s6 hack parmak izi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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