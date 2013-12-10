Path Android uygulaması, artık Wordpress entegrasyonu kurabiliyor

Mobil platformların popüler sosyal ağlarından Path, Android tarafında Wordpress entegrasyonu ile güncellendi.

Günlük hayatınızdaki her türlü aktiviteyi arkadaşlarımız ile paylaşma ve anlık hızlı mesajlaşma noktasında 9 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan sosyal ağ Path, Android uygulaması için yaptığı yeni güncelleme ile artık Wordpress ile entegrasyon kurabiliyor ve bu sayede kişiler Wordpress sayfaları üzerine kolayca içerik aktarabiliyorlar. Genel olarak bazı ara yüz geliştirmeleri yapıldığı da belirtilen uygulama, bildirilen birçok hatadan da kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Path Android uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.path&hl=tr