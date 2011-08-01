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PayPal, Anonymous'a ait 1000 IP adresini FBI'a verdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde uluslararası kurumlara ve firmalara yaptığı saldırılarla en korkulan hacker grubu haline gelen Anonymous'a karşı mağdur olanlar da hukuki yollardan hakkını aramaya çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Julian Assange'nin sahibi olduğu Wikileaks sitesi ülkelerin kendilerine ait devlet sırlarını veya bu ülkelerde ABD elçilik görevlileri tarafından tutulmuş çok gizli notları bir şekilde ele geçirerek milyonlarca sayfalık dökümanlar halinde internette paylaşmıştı.  

Ülkeler arasında krize neden olabilecek derecede önemli olan bu olaylar sonucunda Julian Assange hakkında davalar açılmış, Visa, MasterCard ve PayPal gibi ödeme kuruluşları, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar hesaplarını bloke etmişti. 

Daha önce kendini 4Chan's Anon olarak adlandıran Anonymous ise o dönem bu yapılanları haksızlık olarak nitelemiş ve WikiLeaks'e yasaklama getiren tüm sitelere Aralık ayında hizmetin reddi - DDoS saldırıları düzenlemişti. Saldırılardan en fazla etkilenen PayPal'a bir süre erişim sağlanamamış ve firma ciddi maddi kayıplar yaşamıştı. 

O günden bu yana DDoS saldırılarının arkasındaki IP adreslerini titizlikle araştıran PayPal 1000 adet adresi tespit etti. Soruşturmaya yön vermesi açısından da bu adresler FBI'a teslim edildi.

DDoS saldırıları bilindiği gibi hiç haberi olmayan kullanıcıların zombi tabir edilen ve uzaktan yönetime uygun hale getirilmiş bilgisayarlarından yapılıyor. Bu kullanıcıların bilinçli olarak saldırıya katılıp katılmadıkları araştırılacak. Ayrıca bu bilgisayarlara zararlı yazılımların hangi kaynaktan gönderildiği de adli yollarla tespit edilmeye çalışılacak. 


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yonex78 8 yıl
Bu grubu bu kadar gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar...
Daha geçenlerde Türkiye ye yapmaya çalıstıkları saldırı türk grupları tarafından bloklandı sitelerini kapatan da bir Türk hack grubudur.....
bunları bu kadar güçlü yapan yetenek degil zombilerinin fazla olmasıdır...
Çok fazla yaşamazlar kendilerine aşırı güvenip olmadık yerlere saldırdılar....
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SonpoL 8 yıl
Elbette ki verecekler. Umarım kısa sürede yakalanırlar. Benim Paypal'da 3 tane Kredi kartım kayıtlı. Fakat alış-veriş yapmadığım zamanlarda internet bankacılığından alış-verişe kapatıyorum.
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Virinom 8 yıl
HAAltuntas
Bu forumdaki anonymous sevdası nedir anlamış değilim. Karşıt bir görüş olunca eksiyi basıyorlar :)

Al sanada bastım :)
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hanım keleşi getir 8 yıl
Iyi yapmis
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HAAltuntas 8 yıl
Bu forumdaki anonymous sevdası nedir anlamış değilim. Karşıt bir görüş olunca eksiyi basıyorlar :)
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alito 8 yıl
paypal ateşle oynuyor bence.
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napolyon94 8 yıl
Uyuyan devi uyandirdin Paypaaal :D
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Flypside 8 yıl

Anonymous grubunun resmi siteleri hacklendi zaten.Daha kendilerini koruyaman sözde hacker grubu bunlar,başları çok yanacak..
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nirvanha 8 yıl
Haha sırada paypal var , getti gülüm keten helvam :))
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_bluescream_ 8 yıl
tabi yapilan hacklemelerle ilgili cesitli komplolar uretilebilir ama genel gorus anonymousun paypala cvp verecegi yolundadir.
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X-FI 8 yıl
paypal a bulaşmasınlar aman haa.
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Virinom 8 yıl
paypal satmış adamları gereklı cevabı verırler yakında

Hiç bir şey veremezler kendilerine bu kadar güvenip bu işlere kalkıştıklarına göre bi güvenceleri var demektir bu büyük bir devlet de olabilir geliştirdikleri bir strateji de olabilir.
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Volkanbaba 8 yıl
Gereken cezayı alırlar umarım bu ananymous fazla olmaya başladı.
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