PayPal, Anonymous'a ait 1000 IP adresini FBI'a verdi

Son dönemlerde uluslararası kurumlara ve firmalara yaptığı saldırılarla en korkulan hacker grubu haline gelen Anonymous'a karşı mağdur olanlar da hukuki yollardan hakkını aramaya çalışıyor.





Geçtiğimiz yıl Julian Assange'nin sahibi olduğu Wikileaks sitesi ülkelerin kendilerine ait devlet sırlarını veya bu ülkelerde ABD elçilik görevlileri tarafından tutulmuş çok gizli notları bir şekilde ele geçirerek milyonlarca sayfalık dökümanlar halinde internette paylaşmıştı.





Ülkeler arasında krize neden olabilecek derecede önemli olan bu olaylar sonucunda Julian Assange hakkında davalar açılmış, Visa, MasterCard ve PayPal gibi ödeme kuruluşları, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar hesaplarını bloke etmişti.





Daha önce kendini 4Chan's Anon olarak adlandıran Anonymous ise o dönem bu yapılanları haksızlık olarak nitelemiş ve WikiLeaks'e yasaklama getiren tüm sitelere Aralık ayında hizmetin reddi - DDoS saldırıları düzenlemişti. Saldırılardan en fazla etkilenen PayPal'a bir süre erişim sağlanamamış ve firma ciddi maddi kayıplar yaşamıştı.





O günden bu yana DDoS saldırılarının arkasındaki IP adreslerini titizlikle araştıran PayPal 1000 adet adresi tespit etti. Soruşturmaya yön vermesi açısından da bu adresler FBI'a teslim edildi.





DDoS saldırıları bilindiği gibi hiç haberi olmayan kullanıcıların zombi tabir edilen ve uzaktan yönetime uygun hale getirilmiş bilgisayarlarından yapılıyor. Bu kullanıcıların bilinçli olarak saldırıya katılıp katılmadıkları araştırılacak. Ayrıca bu bilgisayarlara zararlı yazılımların hangi kaynaktan gönderildiği de adli yollarla tespit edilmeye çalışılacak.