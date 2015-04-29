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Paypal'ın kolay ödeme sistemi One Touch artık web sitelerinde de aktif

4 yıl
1,7b
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3
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Paypal'ın kolay ödeme sistemi One Touch artık web sitelerinde de aktif
 
Elektronik bir ödeme sistemi olan Paypal geçtiğimiz yıl mobil cihazlar için One Touch adını verdiği yeni hızlı ödeme uygulamasını kullanıma sokmuştu. Aradan geçen sürenin ardından ise şirket bu kez diğer platformlar için One Touch Web uygulamasını kullanıma sundu.

Alışveriş yaptığınızda tanımladığınız kişisel bilgisayarınızı kaydeden yeni özellik ile sonraki alışverişlerinizde her seferinde şifre girmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu şekilde ödemelerinizi tek tıkla yapmanıza imkan sunan uyglama akıllara güvenlik ile ilgili soru işaretlerini getiriyor. 

Yeni uygulama hakkında kısa bir demo yayınlayan şirket uygulamanın kolaylığının yanı sıra güvenli olduğunun da altını çiziyor. Bundan sonra Paypal ödeme sistemini kullanan kullanıcılar kişisel bilgisayarlarını kaydederek şifre girmeden kolayca ödeme yapabilecekler.

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9unkarekoku 2 yıl
Aşırı güvenli canım, bir gün hesabınızda olağan dışı hareket tespit ettik diye mail gelince ne kadar güvenli olduğunu teyit edersiniz zaten.
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Mesudum 4 yıl
Biz gibi yurt içi alışverişlerde 50TL için bile taksitlere alışmışlar için kullanımı oldukça kısıtlı kalacaktır.
Tabi o da, kredi kullanımını İnternet ortamına yapabilen sınırlı kitle için
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