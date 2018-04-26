Paypal'ın kurucu ortağı: "Bitcoin bir aldatmacadır"

Bill Harris, Bitcoin’i ve diğer kripto paraları Dünyanın hiç görmediği devasa bir pompa ve çöplük şemasına benzetti.

Dijital paraların; bir ödeme aracı olarak yetersiz olduğunu, aşırı derecede “uçucu” olduğunu ve “içsel bir değere sahip olmadığını” belirten Harris, bilgisayar korsanlarının da bu birimleri, kötü amaçlı hedef aldıklarını söyledi ve Bitcoin kullanıcılarının büyük bir kısmını, sermaye kazançları üzerinden vergi dosyalamadıklarından dolayı “suçlu” olarak atfetti.

Harris’in bu açıklamaları piyasayı çok fazla etkilemeyecek çünkü Harris’ten sonra Paypal CEO’su olan ve görevinde uzun bir müddet kalan Peter Thiel, Bitcoin’e verdiği destekle tanınıyor. Yatırımcılar Harris’ten ziyade Thiel’in tavsiyelerini dinlemeye yatkın olarak gözüküyorlar.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-is-a-scam-claims-ousted-ceo-of-paypal