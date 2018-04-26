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Paypal'ın kurucu ortağı: "Bitcoin bir aldatmacadır"

Geçtiğimiz günlerde, Paypal’ın kurucu ortağı olan ve bir süre şirkette CEO olarak görev yapan Bill Harrison, Bitcoin’in bir aldatmaca olduğunu ve sağlam bir yatırım olmayacağını söyledi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Paypal'ın kurucu ortağı:
 
Bill Harris, Bitcoin’i ve diğer kripto paraları Dünyanın hiç görmediği devasa bir pompa ve çöplük şemasına benzetti. 
Dijital paraların; bir ödeme aracı olarak yetersiz olduğunu, aşırı derecede “uçucu” olduğunu ve “içsel bir değere sahip olmadığını” belirten Harris, bilgisayar korsanlarının da bu birimleri, kötü amaçlı hedef aldıklarını söyledi ve Bitcoin kullanıcılarının büyük bir kısmını, sermaye kazançları üzerinden vergi dosyalamadıklarından dolayı “suçlu” olarak atfetti.
Paypal'ın kurucu ortağı:
Harris’in bu açıklamaları piyasayı çok fazla etkilemeyecek çünkü Harris’ten sonra Paypal CEO’su olan ve görevinde uzun bir müddet kalan Peter Thiel, Bitcoin’e verdiği destekle tanınıyor. Yatırımcılar Harris’ten ziyade Thiel’in tavsiyelerini dinlemeye yatkın olarak gözüküyorlar. 

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-is-a-scam-claims-ousted-ceo-of-paypal Yorum Yaz
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interwap 1 yıl en beğenilen
Adam doğruları söylemiş.
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s_mail 1 yıl dere.beyi
uluslar arası para aktarımı el değiştirdi tabi :D paypal asıl şeyinde patladı senin haberin yok =)
.
kıskanç köpek...

e yuh be kardeşim senin neyin var sen kimsin ki bilgi sahibine bu lafı kullanabiliyorsun.
uluslar arası para aktarımı el değiştirdi tabi :D paypal asıl şeyinde patladı senin haberin yok =).kıskanç köpek...e yuh be kardeşim sen...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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khytr89 1 yıl
Arkadaşın bitcoini yok, belli :)
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ÇatlakMerlin 11 ay
Kendisinin kurduğu sistem de aslına bakarsanız Bitcoin'den ya da diğer kripto para birimlerinden farklı değil bana kalırsa. Tabii Paypal blockhain teknolojisi yüzünden sarsılınca, onun da maddi kaybı başladı ve böyle bir açıklama yapıyor.
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Mianfei 1 yıl
ee milletten köpek gibi kar alırsan para yollarken ederken sonra bitcoin diye zırlarsın
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OverClocK1ng 1 yıl
Hadi onu geçtim.
Şunu okuyun:
Deutsche Bank 2018 1. Çeyreğinde toplam 148 milyon dolar kâr etti.
"Avrupanın en çok kar eden Bankası seçildi."
Kripto Para Borsası olan "Binance" , 2018 1. Çeyreğinde Toplam 200 milyon USD kar etti...


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OverClocK1ng 1 yıl
Birileri daha yine böyle deyip sonra özür dilemişti.
Aldatmacaymış. Peeeh. Külahım nerede? Külahımı getirin de
Külahıma anlatsın.
Dünya Kripto paraya geçiyor. Herkes tren kalkmadan bu trende yer almak istiyor.
Nasdaq dahil. Bu ise kendince saçmalamış...
Haber, Milliyet'in Uzmanpara sitesinden:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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drserk 1 yıl
gelsin de vergi neymiş görsün!!
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muratai 1 yıl
Pump & dump i “pompa ve çöplük ” olarak cevirmek... yaziklar olsun :)
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hardtracker 1 yıl
hanginizin ne halt soyledigi belli degil, gerizekali herifler hepsi birbirinin tersi yorumlar yapiyor.
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dere.beyi 1 yıl
uluslar arası para aktarımı el değiştirdi tabi :D paypal asıl şeyinde patladı senin haberin yok =)
.
kıskanç köpek...
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s_mail 1 yıl dere.beyi
uluslar arası para aktarımı el değiştirdi tabi :D paypal asıl şeyinde patladı senin haberin yok =)
.
kıskanç köpek...

e yuh be kardeşim senin neyin var sen kimsin ki bilgi sahibine bu lafı kullanabiliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +6
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huseyincarnege 1 yıl
buda patlıcak diyo ama patlamadı gitti
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interwap 1 yıl en beğenilen
Adam doğruları söylemiş.
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bitcoin, paypal ve
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