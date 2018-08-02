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Pek çok sosyal medya platformunun ardından Youtube'a da Hikayeler geliyor!

Sosyal medya platformlarında çığ gibi büyüyen "Hikaye" akımından Youtube da nasibini alıyor. Youtube Hikayeleri şu an test aşamasında ve yakın gelecekte tüm kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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Hikayeler, gündelik hayatta karşılaştığımız ilginç olayları, sıra dışı maceraları fotoğraflar ve kısa videolar ile yalnızca 24 saatliğine takipçilerimizle paylaşabilmemize olanak sağlayan harika bir özellik.
İlk olarak Snapchat’le hayatlarımıza girmiş olan Hikayeler, ardından hızla Whatsapp, Instagram ve Facebook gibi pek çok dünyaca ünlü pek çok sosyal medya platformuna yayılmıştı. Görünüşe göre sosyal medyada çığ gibi büyüyen hikaye akımından Youtube da nasibini almaya karar verdi.
YouTube Hikayeleri, geçtiğimiz günlerde Android cihazlar için kullanıma sunulan gece modu ile birlikte ortaya çıktı. Gece modunu kullanabilmeye başlayan kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden video yüklemek istediklerinde; video ekleme, kaydetme ve canlı yayın seçenekleri arasında hikayelerin de eklendiğini fark ettiler.
Youtube Hikayeleri hakkında henüz resmi bir duyuru veya açıklama yok ancak bazı mobil Youtube kullanıcıları yeni özelliği kullanabildiklerini ifade ediyorlar. Çok büyük ihtimalle şu an test aşamasında olan Youtube Hikayelerinin gelecek günlerde tüm kullanıcılar ile buluşması bekleniyor. 
 

https://www.gizbot.com/social-media/news/youtube-add-snapchat-like-stories-on-its-platform-052696.html Yorum Yaz
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Eski Açık Sarı Desene 10 ay en beğenilen
Bütün sosyal medya platformları bi platform içinde birleşsin bari hepsi birbirini taklit ediyor. Sağa kaydır hop instagram bi daha kaydır hop facebook sola kaydır hop youtube bi aşağı kaydı hoop oda ne, twitter.
Bütün sosyal medya platformları bi platform içinde birleşsin bari hepsi birbirini taklit ediyor. Sağa kaydır hop instagram bi daha kaydır hop facebook sola kay...
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Eski Açık Sarı Desene 10 ay en beğenilen
Bütün sosyal medya platformları bi platform içinde birleşsin bari hepsi birbirini taklit ediyor. Sağa kaydır hop instagram bi daha kaydır hop facebook sola kaydır hop youtube bi aşağı kaydı hoop oda ne, twitter.
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alemburda34 10 ay
yakında kesin whatsapp durum yerine ana ekranda profilin üzerinde hikayeler diye gözükür.
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Whippoorwill 10 ay
Bir o kalmıştı içine limon sıkılmamış.
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