Pek çok sosyal medya platformunun ardından Youtube'a da Hikayeler geliyor!

Hikayeler, gündelik hayatta karşılaştığımız ilginç olayları, sıra dışı maceraları fotoğraflar ve kısa videolar ile yalnızca 24 saatliğine takipçilerimizle paylaşabilmemize olanak sağlayan harika bir özellik.

İlk olarak Snapchat’le hayatlarımıza girmiş olan Hikayeler, ardından hızla Whatsapp, Instagram ve Facebook gibi pek çok dünyaca ünlü pek çok sosyal medya platformuna yayılmıştı. Görünüşe göre sosyal medyada çığ gibi büyüyen hikaye akımından Youtube da nasibini almaya karar verdi.

YouTube Hikayeleri, geçtiğimiz günlerde Android cihazlar için kullanıma sunulan gece modu ile birlikte ortaya çıktı. Gece modunu kullanabilmeye başlayan kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden video yüklemek istediklerinde; video ekleme, kaydetme ve canlı yayın seçenekleri arasında hikayelerin de eklendiğini fark ettiler.

Youtube Hikayeleri hakkında henüz resmi bir duyuru veya açıklama yok ancak bazı mobil Youtube kullanıcıları yeni özelliği kullanabildiklerini ifade ediyorlar. Çok büyük ihtimalle şu an test aşamasında olan Youtube Hikayelerinin gelecek günlerde tüm kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.

https://www.gizbot.com/social-media/news/youtube-add-snapchat-like-stories-on-its-platform-052696.html