Meta’nın Snapchat’i klonlamaya çalıştığı ortaya çıktı

Facebook, Snapchat’ı klonlamaya çalıştı
Şimdilerde Meta olarak bilinse de bundan önceki adıyla Facebook, 2013 yılında, İsrailli bir uygulama olan Onavo'yu satın aldı. Onavo, Meta'da üst düzey teknik pozisyonlara gelen Guy Rosen ve Roi Tiger tarafından kurulmuştu. Facebook, rakiplerinin (Snapchat, Youtube, Amazon) ağ trafiğini analiz ederek rekabet avantajı elde etmek istiyordu. Ancak bunun için öncelikle bu uygulamaların kullandığı şifrelemeyi aşması gerekiyordu. Tam da bu noktada Onavo’nun devreye girdiği belirtiliyor.
Onavo ekibi 2016 yılında iOS ve Android'e kurulabilen ve belirli alt alan adları için ağ trafiğini yakalayıp şifresini çözen ve böylece uygulama içi kullanımı ölçebilen bir yöntem geliştirdi. Esasında Onavo’nun yaptığı bir nevi man-in-the-middle saldırısı (ortadaki adam saldırısı) diyebiliriz.
Ortaya çıkan belgelerde ise CEO Mark Zuckerberg, eski COO Sheryl Sandberg, eski CTO Mike Schroepfer, baş ürün sorumlusu Chris Cox ve mevcut COO Javier Olivan gibi birçok Meta yöneticisinin dahili e-postaları yer alıyor.
Satın almanın ardından Facebook, Onavo'nun mesajlaşma uygulamalarına ilişkin verileri aracılığıyla Snapchat'in ilk beş mobil uygulama arasında yer aldığını tespit etti. Ayrıca WhatsApp'ın Facebook Messenger'ı geride bırakmaya başladığını da gördü. Hatırlanacağı üzere Facebook, 2013 yılında Snapchat'i satın almayı teklif etmiş ancak reddedilmişti. Sosyal medya devi ardından 2014 yılında ise WhatsApp'ı satın almayı başarmıştı.
Ağustos 2016'da ise Instagram, Hikayeler adlı özelliğini kullanıma aldı. Bu, Snapchat'in yıllardır kullanıcılarına sunduğu temel özelliğin aynısıydı. Meta'nın içgörüler elde etmek için benzer bir yaklaşıımı Amazon ve YouTube üzerinde de kullandığı belirtiliyor. Bununla birlikte Meta, Onavo’nun 13 yaşından küçük kullanıcıların alışkanlıklarını izlemeye çalıştığının ortaya çıkarmasının ardından girişimi sonlandırdı. Aradan yıllar geçmiş olsa da Onavo’nun bir dönem Meta için gizli bir silah olarak kullanıldığını görmek ilginç. Bu konuda ayrı bir soruşturmanın açılıp açılmayacağı ise belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...