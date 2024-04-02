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    Meta’nın Snapchat’i klonlamaya çalıştığı ortaya çıktı

    Facebook’un kullanıcıların davranışlarını anlamak için Onavo’yu satın almıştı. Ortaya çıkan yeni belgeler ise Meta’nın Onavo’yu Snapchat klonu yapmak için kullandığını gösteriyor.
    Meta’nın Snapchat’i klonlamaya çalıştığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    ABD’de tüketiciler ile Facebook'un ana şirketi Meta arasında devam eden toplu davada ortaya yeni belgeler saçıldı. Belgeler Meta'nın, kullanıcılarının rakip platformlarla nasıl etkileşime girdiğine dair ağ trafiğini gözetleyerek analizler gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu analizler sayesinde ise öncelikle Snapchat ve daha sonra Amazon ve YouTube da dahil olmak üzere rakiplerine karşı nasıl rekabet avantajı elde etmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Tüm bunlar ise 2013 yılında satın alınan bir analiz uygulaması Onavo'ya dayanıyor.

    Facebook, Snapchat’ı klonlamaya çalıştı

    Şimdilerde Meta olarak bilinse de bundan önceki adıyla Facebook, 2013 yılında, İsrailli bir uygulama olan Onavo'yu satın aldı. Onavo, Meta'da üst düzey teknik pozisyonlara gelen Guy Rosen ve Roi Tiger tarafından kurulmuştu. Facebook, rakiplerinin (Snapchat, Youtube, Amazon) ağ trafiğini analiz ederek rekabet avantajı elde etmek istiyordu. Ancak bunun için öncelikle bu uygulamaların kullandığı şifrelemeyi aşması gerekiyordu. Tam da bu noktada Onavo’nun devreye girdiği belirtiliyor.

    Onavo ekibi 2016 yılında iOS ve Android'e kurulabilen ve belirli alt alan adları için ağ trafiğini yakalayıp şifresini çözen ve böylece uygulama içi kullanımı ölçebilen bir yöntem geliştirdi. Esasında Onavo’nun yaptığı bir nevi man-in-the-middle saldırısı (ortadaki adam saldırısı) diyebiliriz.

    Ortaya çıkan belgelerde ise CEO Mark Zuckerberg, eski COO Sheryl Sandberg, eski CTO Mike Schroepfer, baş ürün sorumlusu Chris Cox ve mevcut COO Javier Olivan gibi birçok Meta yöneticisinin dahili e-postaları yer alıyor.

    Meta’nın Snapchat’i klonlamaya çalıştığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    9 Haziran 2016 tarihli bir e-postada Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Ne zaman birisi Snapchat hakkında bir soru sorsa, cevabımız genellikle trafikleri şifreli olduğu için onlar hakkında hiçbir analitiğe sahip olmadığımız oluyor. Ne kadar hızlı büyüdükleri göz önüne alındığında, onlar hakkında güvenilir analizler elde etmenin yeni bir yolunu bulmak önemli görünüyor. Belki de paneller yapmamız ya da özel bir yazılım yazmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı bulmalısınız." Ayrı bir e-posta dizisinde, Zuckerberg, Olivan, Sandberg ve Cox'un da aralarında bulunduğu yöneticiler, şirketin "Snapchat'in bir klonunu inşa etmeye çalıştığı" için değerli analizler elde etme girişimlerini tartışıyor.

    Satın almanın ardından Facebook, Onavo'nun mesajlaşma uygulamalarına ilişkin verileri aracılığıyla Snapchat'in ilk beş mobil uygulama arasında yer aldığını tespit etti. Ayrıca WhatsApp'ın Facebook Messenger'ı geride bırakmaya başladığını da gördü. Hatırlanacağı üzere Facebook, 2013 yılında Snapchat'i satın almayı teklif etmiş ancak reddedilmişti. Sosyal medya devi ardından 2014 yılında ise WhatsApp'ı satın almayı başarmıştı.

    Ağustos 2016'da ise Instagram, Hikayeler adlı özelliğini kullanıma aldı. Bu, Snapchat'in yıllardır kullanıcılarına sunduğu temel özelliğin aynısıydı. Meta'nın içgörüler elde etmek için benzer bir yaklaşıımı Amazon ve YouTube üzerinde de kullandığı belirtiliyor. Bununla birlikte Meta, Onavo’nun 13 yaşından küçük kullanıcıların alışkanlıklarını izlemeye çalıştığının ortaya çıkarmasının ardından girişimi sonlandırdı. Aradan yıllar geçmiş olsa da Onavo’nun bir dönem Meta için gizli bir silah olarak kullanıldığını görmek ilginç. Bu konuda ayrı bir soruşturmanın açılıp açılmayacağı ise belirsiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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