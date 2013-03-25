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Pentium işlemciler 20 yaşında

6 yıl
1,2b
1
48
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Pentium işlemciler 20 yaşında

Günümüzde Intel'in yeni mimarileri üzerine inşa ettiği Core işlemci ailesi ile ilgili gelişmeler an be an takip edilirken, Pentium işlemciler ise artık sınırlı bir yelpazede ortaklara ve son kullanıcıya sunuluyor.

Ancak bundan tam 20 yıl önce pazara sunulan Pentium markası, Microsoft'un pazarlama stratejisindeki en önemli değişimlerden birisini temsil ediyordu. Bu değişim firmanın bilgisayar yongaları pazarında liderliğe yürümesinde de başrol oynadı.

Intel'in Pentium adını verdiği işlemci aslında Intel 586 olarak belirlenmişken, AMD'nin de benzer numaralandırmaları tercih etmesi ve yeni strateji gereği olarak değiştirildi. Intel böylece fikra hak olarak da korunan Pentium işlemci serisine başladı. 

İlk Pentium işlemcisi 486 işlemcisinin devamı niteliğindeydi. Ancak farklı aynı hızda 2 katı kadar daha fazla performans sunmaktaydı. 486 işlemcisi o dönemin en hızlı işlemcisi olarak lanse edildiği için Pentium işlemcilerdeki performans artışı çok dikkat çekici oldu. İlk Pentium yongaları 60MHz ve 66MHz hızlarında iki versiyon olarak satışa sunuldu. 

O dönemin iComp benchmark sonuçlarına göre 60MHz Pentium işlemcisi 565 puan, 66MHz 486DX2 işlemcisi 297 puan almıştı. 

Bugün kulağa oldukça şaşırtıcı gelen 800nm fabrikasyon sürecine sahip olan işlemci 3.1 milyon transistör barındırıyordu. Şu an Core i7 işlemcileri 1.4 milyar transistör barındırıyor ve 22nm fabrikasyon sürecine sahip. 

Intel'in 1993 yılında satışa sunduğu Pentium işlemcisi Intel Inside logosunu da beraberinde getiriyordu. Firma ve endüstri için oyunun kurallarını değiştirdiğine inanılan Pentium markası dünyanın en tanınan işlemci ismi olmuştu.

http://www.v3.co.uk/v3-uk/analysis/2256532/intel-s-pentium-launched-20-years-ago-today Yorum Yaz
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1 Avatar
HeavyClocker 5 yıl
Insani üzüyor be,aklıma geldi şimdi
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Can_R6 5 yıl
efsane






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Valve Corporation 5 yıl
Emektar
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SuperSantorelli 5 yıl
Zeki Müren'den siz sevgili dostlarım pentium 3 ve 4 anısına ''mazi de kalan hatıra gibi" isimli parçayı gönderiyorum :D
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Vipracing 5 yıl
İlk 386SX (O zamanlar DX ve SX farkı vardı )işlemcimden sonra 486 tabanlı Pentium'a geçmiştim cpu gerçek anlamda 'yanıyordu'
Pek iyi anılara sahip olmasam da sonraki işlemcilerin den memnun kalmıştım.
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KaleyDeskop 6 yıl
usa 100 yıl ilerimizden gidiyor yakalamak için argeye önem vermek lazım bu yüzden hep alman türkler teknoloji ile ilgili konularda bir yerlere gelebiliyor imkan olursa bu ülkede çok elmas var işleyen olursa
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SHIHAD 6 yıl
ilk kullandığım işlemcidir pentium bu kadar yaşlı oluğunu bilmiyodum benden bile yaşlışmış keşke intel bi daha p4 üretse
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red.devil 6 yıl
bu seneye kadar hala p4 kullanıyordum değiştirdim ama yinede pentium g645 aldım bana yetiyor çünkü
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OverClocK1ng 6 yıl
goko953
Pentium 3 Pentium!!! diye yazıyordu ya ona hastaydım :D


O zaman şu elimde tuttuğum Mouse Padleri hatırlarsın...
Gerçi herkese vermiyorlardı. Ben direk Intel'den alıyordum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kir$of 6 yıl
Gerçekten bayağı zaman geçmiş üstünden,windows 3.1 i kullanma şerefine nail olamamıştım gerçi.Windows 95 kullanırdım o zamanlar,mmx 233 işlemci vardı elimde,pc nin düğmesine basınca o zaman sanırsın ki roket ateşliyorsun,gerçi benim power tuşu o zamanlar sıkıntılıydı,bazen bastığında açılmıyordu sistem,kasanın dizaynını yapanların suçu gerçi.O zamanlar dikey değilde yatay kasa kullanılırdı daha çok,monitörü de üstüne koy,mis gibi sistem.

Pentium 3 olayına gelince zamanında gerçekten reklamlarla damga vuran bir işlemciydi,2001 filandı sanırım 933 mhz lik almıştım bir tane,zaten kısa süre sonrada 1ghz barajına geldiler.Firma benden küçük olsa da,yine de sanki Intel ile büyümüş gibi hissi veriyor insana

Edit:Hatta en eski intel reklamlarından birini paylaşayım youtube.com/...
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yc#1 6 yıl
İlk çıkan Pentium işlemcilerin kayar nokta biriminde (FPU) bir hata (errata) mevcuttu (FDIV bug). Bazı bölme işlemlerinde küsüratta hatalı hesaplama yapıyordu. Bunu keşfeden Profesör Thomas Nicely durumu Intel'e bildirdi lakin şirket gereğini yapmayınca kamuoyuna ifşa etti.
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salvatore_volkan 6 yıl
vay seneler nasıl geçip gidiyor.
lise sondaydım pentium çıktığında.
comodere 64 ve amiga500 lü yıllardan sonra
486dx2 li ibm personel competerlere hevesle bakardım:)
hey gidi eski yıllar hey
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osmanefeozkan 6 yıl
aynı işlemciden bende var ama pinleri eyrildi :)
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OnTEC 6 yıl
486 dx4 100 8 mb ram ve 512 mb hd almıştım sene 94 bu bilgisayarın hd si dolar mı? diyordum düşünün artık windows 95 11 disketti windows 3.11 yanlış hatırlamıyorsam 5 :)
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VoLVoXxX99 6 yıl
Pentium 3 "Penitum!!!" diye yazıyordu ya ona hastaydım :D
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FethiyeliTR 6 yıl
Benim de ilk bilgisayarım pentium mmx 166 idi, 16 mb ram, hafıza 1,6 gb hey gidi günler nereden nereye
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