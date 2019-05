Pentium işlemciler 20 yaşında

Günümüzde Intel'in yeni mimarileri üzerine inşa ettiği Core işlemci ailesi ile ilgili gelişmeler an be an takip edilirken, Pentium işlemciler ise artık sınırlı bir yelpazede ortaklara ve son kullanıcıya sunuluyor.





Ancak bundan tam 20 yıl önce pazara sunulan Pentium markası, Microsoft'un pazarlama stratejisindeki en önemli değişimlerden birisini temsil ediyordu. Bu değişim firmanın bilgisayar yongaları pazarında liderliğe yürümesinde de başrol oynadı.





Intel'in Pentium adını verdiği işlemci aslında Intel 586 olarak belirlenmişken, AMD'nin de benzer numaralandırmaları tercih etmesi ve yeni strateji gereği olarak değiştirildi. Intel böylece fikra hak olarak da korunan Pentium işlemci serisine başladı.





İlk Pentium işlemcisi 486 işlemcisinin devamı niteliğindeydi. Ancak farklı aynı hızda 2 katı kadar daha fazla performans sunmaktaydı. 486 işlemcisi o dönemin en hızlı işlemcisi olarak lanse edildiği için Pentium işlemcilerdeki performans artışı çok dikkat çekici oldu. İlk Pentium yongaları 60MHz ve 66MHz hızlarında iki versiyon olarak satışa sunuldu.





O dönemin iComp benchmark sonuçlarına göre 60MHz Pentium işlemcisi 565 puan, 66MHz 486DX2 işlemcisi 297 puan almıştı.





Bugün kulağa oldukça şaşırtıcı gelen 800nm fabrikasyon sürecine sahip olan işlemci 3.1 milyon transistör barındırıyordu. Şu an Core i7 işlemcileri 1.4 milyar transistör barındırıyor ve 22nm fabrikasyon sürecine sahip.





Intel'in 1993 yılında satışa sunduğu Pentium işlemcisi Intel Inside logosunu da beraberinde getiriyordu. Firma ve endüstri için oyunun kurallarını değiştirdiğine inanılan Pentium markası dünyanın en tanınan işlemci ismi olmuştu.

