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Perde kalktı; Karşınızda Apple Store Zorlu

5 yıl
5,3b
1
281
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Perde kalktı; Karşınızda Apple Store Zorlu
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Konseptiyle Apple'ın özel mağazalarından biri olacak olan Apple Store Zorlu'nun büyük açılışına günler kala mağazadaki çalışmalarda da sona yaklaşıldı. 

Mağaza içerisindeki çalışmaların hemen hemen tamamlanmasından sonra düngece itibariyle mağazanın cam duvarları ve kübik cam üzerindeki kaplamalar sökülerek mağazanın üzerindeki perde de kaldırılmış oldu. 

Fotoğraflardan görüldüğü üzere mağaza iki kattan oluşuyor. Zorlu'nun meydan katındaki kübik cam, tahmin edilenin aksine, mağazanın ana girişini oluşturmuyor. Bu kübik cam daha çok güneş ışığından faydalanmak için yapılmış. Diğer bir deyişle kübik cam yapı, diğer Apple Store'lardakinden daha farklı bir görev üstlenmiş vaziyette. Bu da mağazanın konseptiyle, diğer mağazalardan ayrılmasını sağlarken; mağazanın çok daha aydınlık, çok daha şık, çok daha farklı görünmesini sağlamış.

Kübik camın çevresinde ise, daha önceki haberimizde paylaştığımız gibi, özel bir havuz bulunuyor.

Mağazanın ana girişi -1.katta yer alıyor. Ana giriş kapısının hemen üzerinde, diğer mağazalarda görmeye alıştığımız, devasa Apple logosu yer alıyor.  Dediğimiz gibi mağaza iki kattan oluşuyor. Ilk katta daha çok ürünler ön plana çıkartılmışken, alt katta ise daha çok aksesuarlar öne çıkıyor. Iki kat arasındaki iniş çıkış da Apple'ın patentli cam merdivenleri ile yapılıyor.

Forum Donanımhaber'in Apple bölümünün vazgeçilmez üyelerinden biri olan Mert, nam-ı diğer Soulmate'in çektiği Apple Store Zorlu'nun detaylı fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz. (Teşekkürler Mert!)


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quartx 5 yıl en beğenilen
Haberin başlığına bak. Sanki uzaya üs kurmuşuz. Yıllardır Apple, Türkiye'yi adam yerine koymadı altı üstü üfürükten bi mağaza.
6 Yanıt Yanıtla +292
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Schizoid Interfectorem 5 yıl gduman
gduman
hsngencer
dizayni begenmedim cok sade.bunun icinmi aylarca icerde calismislar?

Hayatinda hic gercek bir apple store gormedigin anlasiliyor.

Türkiye'de vardı da adam mı girmedi
gdumanhsngencerdizayni begenmedim cok sade.bunun icinmi aylarca icerde calismislar?Hayatinda hic gercek ...
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1 Yanıt Yanıtla +117
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veteriner69 5 yıl
Sonuçta New York taki o kült kübik cam girişle bunun alakası yok. Daha sıradan yapmışlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Sanki tüm şirketler yıllardır adam yerine koyuyordu da bir Apple koymuyordu. Adamlar en azından Türkiye'ye mağaza açtılar.
Kendi uygulama marketlerinde epey uzun zamandır TL kullanılıyor. iTunes Store açık, Apple Online Store açık. Bir mağaza eksikti, şimdi onu da açtılar işte.
Diğerleri ile kıyaslarsak;
1) Google henüz Play Store'u kısmen açtı (ki kitaplar yeni geldi sayılır, diğerleri hala yok). Adını dahi duymadığım, haritada bile yerini bilmediğim ülkelere navigasyon desteği var; bize yok. Çoğu Google servisi bizde çalışmıyor. TL birim satışlarına yeni geçti. Yıllardır dolar üzerinden gidiyordu. Google Now yarım yamalak çalışıyor ki onu da ayarlamanız gerekiyor; çünkü bizde standart olarak kapalı.
2) Ülkemize nispeten daha fazla destek veren Microsoft; neredeyse XBox 360 modellerini resmi olarak 1 yıl önce getirdi (zaten kısa süre sonra yenisi duyuruldu). Düne kadar "Games for Windows" ibareli lisanslı oyunları oynayamıyorduk, çünkü ülkemizde desteklenmiyor. XBox One'ın ise aksilik olmazsa bu yılın sonunda gelmesi bekleniyor. Windows Phone 7 serisi bize gelmedi bile.
3) Samsung; bizde sattığı adetleri avrupa'da satamaz ama güncelleme sırasında Türkiye en sonda. Çoğu servisi ülkemizde desteklenmiyor. Yeni yeni kıpırdanmaya başladı sayılır. Klavyesinde hâlâ Türkçe karakterler yok (
Yani bu liste uzar gider böyle. Bakmayın, Apple bize diğerlerine kıyasla gayet iyi destek veriyor. Google felan bu kadarını dahi yapmıyor.
O yüzden saldırıp eleştireceğinize sevinin. Adamlar Türkiye'deki pazar paylarını arttırmaya çalışıyorlar. ABD'de uyguladıkları teknik servis ve destek hizmetini burada da uygulayabilirlerse o zaman görün şamatayı. Çoğu firma tekrar yapılanmaya gider.
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eyoruk 5 yıl
elmadergisi.com/...

....bir iPhone 5′in çalışmayan power butonu için geldiğini söyleyen arkadaşımıza, Genius “İzninizle cihazı aşağı kadar götürmem gerekiyor.” dedi. Yaklaşık 10 dakika sonra anlam veremediğim bir şekilde sinirlenmeye başlayan müşteri, diğer arkadaşlarına dönerek alt tarafı iki vidayı söküp cihazı getirecek, bu kadar uzun sürmemesi gerek dedi. Yaklaşık 10-15 dakika sonra elinde yeni cihazla gelen Genius, kusura bakmayın uzun sürdüğü için, yoğunluğumuz had safhada diyerek müşterinin gönlünü almaya çalıştu..

Halen laf atanlar açılmasına söylenenler ne diye uğraşıyorlar anlamıyorum doğrusu ? Hangi Teknosa hangi MM hangi Bimeks bu işlemi anında yapar ? Hatta yapar ?
Ama yok Apple Amerika imiş yok Apple pahalıymış yok Apple özenti imiş falan da filan da...
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DH Misafiri 5 yıl
Abi anlamıyorum neden yabancılar Constantin Apple diyorlar yahu
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Beels 5 yıl
Hayırlı olsun diyelim.
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Vogue 5 yıl
Açılması çok iyi oldu.
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Seleric 5 yıl
Memlekette ne kadar elma düşmanı varmış, mühendisler dizayn ekipleri uğraşıyor yapıyor, karşılığında bir fatura çıkarıyorlar. Faturayı beğenen alır, beğenmeyen hackintosh'la ya da windowsla yetinir..
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onurb3 5 yıl
İndirim falan var miydi arkadaslar
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medverdev 5 yıl
Umarım fiyatlar iner
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hsngencer 5 yıl
arkadaslar internetten iphone 5s alsak artık turkiye denmi gonderilcek?yani bu magazami gondercek?
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clopin 5 yıl
İphone 6 ile birlikte açılış olacaktıki dünya izlesin rezilligi
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Blitzkrieger 5 yıl
nine apple olunca bu kadar eleştriliyor...Zamanında millet media markt'ın kapısında yattı.
Ayrıca kime ne bekler beklemez...birde utanıyoruz falan demişler...Sanane sen mi veriyorsun adamın ekmeğini aşını ?
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TahliyeBorusu 5 yıl
Hoşuma gitti. Kısa zamanda gidip gezmek gerek.
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Layblood 5 yıl
Yahu ne hakaret bu mağaza açılışında kuyrukta bekleyenlere karşı yapılan ? Onları aşağılayınca elinize ne geçiyor. Isteyen istediğini yapmakta özgür değil miydi yoksa ? Madem o kadar rahatsız oluyorsunuz bir markanın bu kadar kuyruk oluşturmasından o zaman sizde kullanmayın Apple ürünlerini olur biter. Hem Apple ürünleri kullanın hem Apple için sırada bekleyenlere şaşırın, küfredin. Cidden anlamiyorum :D.

Not : Apple ürünüm yok.
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DJPrestige 5 yıl
Açılması güzel oldu
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CaGDaS2 5 yıl
Bİ ESPİRİSİ Bİ BEKLENEN BISEY YOK! ICERI BOS DUKKAN!!
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