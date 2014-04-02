Perde kalktı; Karşınızda Apple Store Zorlu

Konseptiyle Apple'ın özel mağazalarından biri olacak olan Apple Store Zorlu'nun büyük açılışına günler kala mağazadaki çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

Mağaza içerisindeki çalışmaların hemen hemen tamamlanmasından sonra düngece itibariyle mağazanın cam duvarları ve kübik cam üzerindeki kaplamalar sökülerek mağazanın üzerindeki perde de kaldırılmış oldu.

Fotoğraflardan görüldüğü üzere mağaza iki kattan oluşuyor. Zorlu'nun meydan katındaki kübik cam, tahmin edilenin aksine, mağazanın ana girişini oluşturmuyor. Bu kübik cam daha çok güneş ışığından faydalanmak için yapılmış. Diğer bir deyişle kübik cam yapı, diğer Apple Store'lardakinden daha farklı bir görev üstlenmiş vaziyette. Bu da mağazanın konseptiyle, diğer mağazalardan ayrılmasını sağlarken; mağazanın çok daha aydınlık, çok daha şık, çok daha farklı görünmesini sağlamış.

Kübik camın çevresinde ise, daha önceki haberimizde paylaştığımız gibi, özel bir havuz bulunuyor.

Mağazanın ana girişi -1.katta yer alıyor. Ana giriş kapısının hemen üzerinde, diğer mağazalarda görmeye alıştığımız, devasa Apple logosu yer alıyor. Dediğimiz gibi mağaza iki kattan oluşuyor. Ilk katta daha çok ürünler ön plana çıkartılmışken, alt katta ise daha çok aksesuarlar öne çıkıyor. Iki kat arasındaki iniş çıkış da Apple'ın patentli cam merdivenleri ile yapılıyor.

Forum Donanımhaber'in Apple bölümünün vazgeçilmez üyelerinden biri olan Mert, nam-ı diğer Soulmate'in çektiği Apple Store Zorlu'nun detaylı fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz. (Teşekkürler Mert!)