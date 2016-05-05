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Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek

Canlı yayın hizmeti Periscope, Facebook Live ile rekabet etmesine yardımcı olacak yeni bir özellik tanıttı. Periscope aracılığıyla yapılan canlı yayınlar artık 24 saatten uzun süre saklanabilecek.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Periscope geride bıraktığımız Çarşamba günü, Facebook Live ile rekabet etmesine yardımcı olaak ve en büyük eksikliğini giderecek yeni bir özellik kazandı. Artık canlı yayın başlıklarına #save hashtagi dahil edilerek bu kayıtlar sonsuza kadar saklanabilecek. Dilerseniz daha sonra bu videoları silebileceksiniz. Önceden yayınlar 24 saat sonra ortadan kayboluyordu.
Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor"
Periscope'un CEO'su Kayvon Beykpour, herkese açık bir beta programıyla yeni özelliği tüm kullanıcılara sunduklarını duyurarak geribildirim beklediklerini ifade etti. CEO ayrıca Periscope yayınlarını kaydederek başka platformlarda paylaşılmasını sağlayan üçüncü parti bir uygulama olan Katch'e de veda etti. Platform, başlangıç fonu tükendikten sınra geçtiğimiz ay kapatılmıştı.
Periscope kullanıcılarının devreye giren yeni özelliği kullanabilmek için uygulamalarını güncellemeleri gerekmiyor. Ancak bunun yerine Periscope Beta Programı'na kaydolmaları gerekli. Platformlar bu konuda eşit duruma gelirken artık fark yaratacak tek şey izleyici kitlesi. Periscope, Twitter'ın 300 milyon kullanıcı tabanına bağımlıyken, Facebook Live sosyal ağın 1.6 milyarlık devasa kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabiliyor.

http://www.cnet.com/news/you-can-now-save-your-periscope-replays-for-more-than-24-hours/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
bence yerli yazilim hubblescope periscope ve facebook connect i biraz ilgi ile yakalar ..
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wegmor 3 yıl
o zaman periscope kullanmaya başlıyorum, depolama alanı önemli
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Gamer007_ 3 yıl
yükledim ve sildim ne kadar pislik bir uygulama
-kızın yüzü acık orasını burası acıyor millete ya nerden cesaret acıyorsun kaç kişi izliyor dışarda seni görmüyormu tanıyan vs
-adam kız arkadası ile birlikte oluyor yayın yapıyor sizin sevginizin ben
-gizlice arkadasını, karısını ifşa eden cekenler var
-altında araba para olup arkadas arıyorum diyenler var
-kalp atın show yapıcam özel diyen varki mahallemden böyle bir kıza denk geldim

kalp atınca ne oluyor ne ne kadar salak varsa orda bu kadar gereksiz bir uygulama görmedim ben içine edilmiş

youtube periscope yazın bakın ne hale geliyor youtube porno sitesine dönüyor bildiğin

acıkcası ufak bir cocuk sonucta şimdiki çocuklar akılı bu tarz uygulamalara girse neler olacak o cocuk için
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Maalesef toplumumuz uygulamayı pek de yararlı kullanmıyor. Ancak Amerikan brifingleri çok keyifli oluyor.
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Pi 3 yıl
Adamakıllı bir amac icin kullanana eyvallah. Onun disinda cok lazimdi bir dolu motor goruntusu. Hani harley lambo falan diyorum yanlis anlamayin hemen
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fatihcanery 3 yıl
matematikçi olarak yorumdan utandım,evrende matematik yokmuş :s siz ne içiyorsunuz bu hale geliyorsunuz.Allah evreni matematik üzerine yaratmıştır,araştır diyeceğim yapmayacaksın o yüzden böylece kal.zehirli fikirlerini yaymaya çalışma yalnız,kendin boğul :)
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DH Misafiri 3 yıl
sonsuzluk kavramı matematik üzerinde vardır, matematiğide insanlar evreni daha iyi anlamak için uydurmuşlardır, birşeyleri hesaba kitaba dökmek için, doğada evrende matematik yokdur, matematik kanunlarına göre işlemez,
haliyle gerçek dünyada evrende sonsuzluk diye birşeyde yokdur, herşeyin sonu vardır ve yok olacakdır (bu kurandada belirtilir),
yani makale başlığı külliyen yalan. twitter da babanızın oğlu değil bedavaya "insan ömrü boyunca" sunucularında dosyalarınızı saklamaz.
1 Yanıt Yanıtla
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Firaristt 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sonsuzluk kavramı matematik üzerinde vardır, matematiğide insanlar evreni daha iyi anlamak için uydurmuşlardır, birşeyleri hesaba kitaba dökmek için, doğada evrende matematik yokdur, matematik kanunlarına göre işlemez,
haliyle gerçek dünyada evrende sonsuzluk diye birşeyde yokdur, herşeyin sonu vardır ve yok olacakdır (bu kurandada belirtilir),
yani makale başlığı külliyen yalan. twitter da babanızın oğlu değil bedavaya "insan ömrü boyunca" sunucularında dosyalarınızı saklamaz.

Zorlama bir yorum olmuş. Uzun süre işte, anlayın. Sonsuzluk evrende zaten mevcut. İnsanlar bunu matematikle, bilgisayarlar 0 ve 1'lerle, elektrikle daha iyi anlıyor. Din ile kafayı yemişsiniz, yok yaratıcısı deme, yok sonsuzluk deme, öyle giyme, böyle gitme, şöyle deme... Normal zekaya sahip herkes uzunuzun süre kalacak şekilde bir değişiklik yapıldığını anlar.
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caneycaney 3 yıl
bir nevi ufak youtube
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