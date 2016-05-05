Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek

Haber Editörü
Periscope geride bıraktığımız Çarşamba günü, Facebook Live ile rekabet etmesine yardımcı olaak ve en büyük eksikliğini giderecek yeni bir özellik kazandı. Artık canlı yayın başlıklarına #save hashtagi dahil edilerek bu kayıtlar sonsuza kadar saklanabilecek. Dilerseniz daha sonra bu videoları silebileceksiniz. Önceden yayınlar 24 saat sonra ortadan kayboluyordu.Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor"
Periscope'un CEO'su Kayvon Beykpour, herkese açık bir beta programıyla yeni özelliği tüm kullanıcılara sunduklarını duyurarak geribildirim beklediklerini ifade etti. CEO ayrıca Periscope yayınlarını kaydederek başka platformlarda paylaşılmasını sağlayan üçüncü parti bir uygulama olan Katch'e de veda etti. Platform, başlangıç fonu tükendikten sınra geçtiğimiz ay kapatılmıştı.
Periscope kullanıcılarının devreye giren yeni özelliği kullanabilmek için uygulamalarını güncellemeleri gerekmiyor. Ancak bunun yerine Periscope Beta Programı'na kaydolmaları gerekli. Platformlar bu konuda eşit duruma gelirken artık fark yaratacak tek şey izleyici kitlesi. Periscope, Twitter'ın 300 milyon kullanıcı tabanına bağımlıyken, Facebook Live sosyal ağın 1.6 milyarlık devasa kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabiliyor.
http://www.cnet.com/news/you-can-now-save-your-periscope-replays-for-more-than-24-hours/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-kızın yüzü acık orasını burası acıyor millete ya nerden cesaret acıyorsun kaç kişi izliyor dışarda seni görmüyormu tanıyan vs
-adam kız arkadası ile birlikte oluyor yayın yapıyor sizin sevginizin ben
-gizlice arkadasını, karısını ifşa eden cekenler var
-altında araba para olup arkadas arıyorum diyenler var
-kalp atın show yapıcam özel diyen varki mahallemden böyle bir kıza denk geldim
kalp atınca ne oluyor ne ne kadar salak varsa orda bu kadar gereksiz bir uygulama görmedim ben içine edilmiş
youtube periscope yazın bakın ne hale geliyor youtube porno sitesine dönüyor bildiğin
acıkcası ufak bir cocuk sonucta şimdiki çocuklar akılı bu tarz uygulamalara girse neler olacak o cocuk için
haliyle gerçek dünyada evrende sonsuzluk diye birşeyde yokdur, herşeyin sonu vardır ve yok olacakdır (bu kurandada belirtilir),
yani makale başlığı külliyen yalan. twitter da babanızın oğlu değil bedavaya "insan ömrü boyunca" sunucularında dosyalarınızı saklamaz.
Zorlama bir yorum olmuş. Uzun süre işte, anlayın. Sonsuzluk evrende zaten mevcut. İnsanlar bunu matematikle, bilgisayarlar 0 ve 1'lerle, elektrikle daha iyi anlıyor. Din ile kafayı yemişsiniz, yok yaratıcısı deme, yok sonsuzluk deme, öyle giyme, böyle gitme, şöyle deme... Normal zekaya sahip herkes uzunuzun süre kalacak şekilde bir değişiklik yapıldığını anlar.