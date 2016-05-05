Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek

Periscope geride bıraktığımız Çarşamba günü, Facebook Live ile rekabet etmesine yardımcı olaak ve en büyük eksikliğini giderecek yeni bir özellik kazandı. Artık canlı yayın başlıklarına #save hashtagi dahil edilerek bu kayıtlar sonsuza kadar saklanabilecek. Dilerseniz daha sonra bu videoları silebileceksiniz. Önceden yayınlar 24 saat sonra ortadan kayboluyordu.

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Periscope'un CEO'su Kayvon Beykpour, herkese açık bir beta programıyla yeni özelliği tüm kullanıcılara sunduklarını duyurarak geribildirim beklediklerini ifade etti. CEO ayrıca Periscope yayınlarını kaydederek başka platformlarda paylaşılmasını sağlayan üçüncü parti bir uygulama olan Katch'e de veda etti. Platform, başlangıç fonu tükendikten sınra geçtiğimiz ay kapatılmıştı.

Periscope Beta Programı'na Periscope kullanıcılarının devreye giren yeni özelliği kullanabilmek için uygulamalarını güncellemeleri gerekmiyor. Ancak bunun yerine'na kaydolmaları gerekli. Platformlar bu konuda eşit duruma gelirken artık fark yaratacak tek şey izleyici kitlesi. Periscope, Twitter'ın 300 milyon kullanıcı tabanına bağımlıyken, Facebook Live sosyal ağın 1.6 milyarlık devasa kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabiliyor.

http://www.cnet.com/news/you-can-now-save-your-periscope-replays-for-more-than-24-hours/