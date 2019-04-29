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‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar

‘Peşin fiyatına 12 taksit’ denilerek reklamı yapılan telefon satışları hakkında emsal niteliğinde bir karar alındı. Tüketici Hakem Heyeti kararı ile vade farkı iptal ettirildi.
3 hf.
9,7b
1
23
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar
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‘Peşin fiyatına 12 taksit’ denilerek reklamı yapılan fakat gerçekte vade farkı alınan telefon satışları hakkında emsal niteliğinde bir karar alındı.

Bir GSM operatörünün ‘Peşin fiyatına 12 taksit’ denilerek reklamını yaptığı bir telefonu satın alan tüketici, peşin fiyata ek olarak vade farkı ile karşılaşınca telefonu iade etmek istedi. Sözleşme imzalandığı için telefonu iade edemeyeceği belirtilince Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek operatörden şikayetçi oldu.

Tüketici Hakem Heyeti ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğunu belirterek tüketiciyi haklı buldu. Operatör, faturaya yansıtılan vade farkını iptal etti.

Tüketici Nihat Altay, “Telefonu peşin fiyatına 12 taksitli aldım. İrsaliye ve faturaya 1634.41 TL yazıyordu. Ancak borç haneme toplamda 2129.67 TL yansıtıldığını görünce telefonu aldığım yere giderek itiraz ettim. Telefonu geri alamayacaklarını ve sözleşme imzaladığımı belirterek telefonu iade edemeyeceğimi belirttiler. Bende Erzurum Palandöken İlçesi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek haksız şekilde fazla yansıtılan ücreti geri aldım. Bu tarz mağduriyet yaşanması veya hiç bir sorun yaşanmasa bile tüketiciler, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu konu hakkında pek çok tüketicinin bilgisi olmadığı gibi Palandöken Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinden çıkan bu kararda emsal niteliğindedir” diye konuştu.



http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1368706/Taksitli_telefon_alanlara_emsal_niteliginde_karar.html Yorum Yaz
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cansev07 3 hf. en beğenilen
Karar sadece fiyat farkının ödenmesi ile kalmamalı. O operatöre yüklü bir de tazminat cezası kesilmesi lazımdı. Böyle böyle herkesi kandırıyor bu kan emiciler. Kimisi uğraşmıyor, uğraşanda sadece fiyat farkından kurtuluyor.
Karar sadece fiyat farkının ödenmesi ile kalmamalı. O operatöre yüklü bir de tazminat cezası kesilmesi lazımdı. Böyle böyle herkesi kandırıyor bu kan emiciler. ...
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1 Yanıt Yanıtla +78
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time58 3 hf.
Türkiye’de operatörlerden telefon almak çok saçma , çok faiş fiyatlardan satılıyor, birde bununla kalmıyorlar normalde indirim olan tarifeni de kaldırıyorlar,
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alemburda34 3 hf.
Operatörlerin kendisi tefeci olmuş
1 Yanıt Yanıtla +25
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1 Avatar
abboww 2 hf.
Hayatımda hiç taksitli telefon almadım 4 e 5 e aldım en son 9500 e nakit xsmax operatör olmuş öperatar Korkunç kar koyuyorlar
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Vega 2 hf.
Ben kredi kartı kullanmıyorum.Vade farkı ve peşin fiyatına taksit ne anlama geliyor?Haberdeki olayı ne anlamadım yani.
Biri basit bir şekilde anlatabilir mi lütfen?
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DH Misafiri 2 hf.
Senin gezdiğin yoldan operatörler dönüyordur. Hiç heveslenme derim :)
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Boragungoren 2 hf. DH Misafiri
Adam kazanmış neyden bahsediyon sen :D
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Paetzold 2 hf.
Mate 20 lite aldım 3 ay önce peşin. 5 seneye yakın G2 kullandık. Anlamıyorum milleti. Cebinde paran ve ihtiyacın varsa gereken çerçevede alışverişini yap. Yoksa bilmem kaç ay taksitle, krediyle kasma kendini.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
24 ay vadeli olsun !
asgari ücretli tüm birikimini yurtdışına döviz cinsi para şeklinde
aktarmasına izin verilmeli !
sadece zenginlerin daha doğru geliri bol kesimin teknolojiyi kullanması doğru bir şey değil !
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DH Misafiri 2 hf.
herkes (mal ve hizmet satanlar) kan emiyor ve maalesef yetkililer de birşey yapmıyor. Geçen gün iş bankası kartım ile yurtışı uçak bileti aldım. kredi kartı harcamalarımda bekleyen harcama hanesinde tutar 1446 TL idi. sonra harcama listesine baktım, 1557 olmuş. mubarekler asıl harcama hanesine aktarırken eğer arada dövüz yükseldiyse en son yüksek tutardan çevirip kredi kartı ekstresine aktarıyorlar. Ekran görüntüsü almadığım için şikayet etsem elimde veri yok ama ilk yurtdışı satınalmamda ekran görüntülerini alıp, şikayet edeceğim.
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DH Misafiri 2 hf.
Yeni model telefonları 15 gün bedeva kullanacağız bu güzel bi haber
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DH Misafiri 2 hf.
bu operatorün adı yokmu kardeşim yazsaniza ismini herkez bilsin. suçlunun adini saklamak niye.!!??
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Mr. Jingles 2 hf.
İmza iadeye engel olamaz. Çünkü peşin fiyatına taksitli satış denip de satıcı sonradan vade farkı koyarsa bu mevcut sözleşmeyi de hükümsüz kılar. Çünkü sözleşme peşin fiyatına taksitli satış üzerine imzalanmıştır. Bu haliyle dolandırıcık kapsamına bile girer.
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AMC 2 hf.
Ne güzel kredi kartına taksitlen alıyorduk onuda kaldırdılar[:\-]
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astegon 2 hf. AMC
Bence doğru yaptılar. Çünkü maalesef b*kunu çıkarıyorduk.
Ama operatörlere mahkum ettirmek doğru olmadı.
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