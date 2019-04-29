‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar

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‘Peşin fiyatına 12 taksit’ denilerek reklamı yapılan fakat gerçekte vade farkı alınan telefon satışları hakkında emsal niteliğinde bir karar alındı.

Bir GSM operatörünün ‘Peşin fiyatına 12 taksit’ denilerek reklamını yaptığı bir telefonu satın alan tüketici, peşin fiyata ek olarak vade farkı ile karşılaşınca telefonu iade etmek istedi. Sözleşme imzalandığı için telefonu iade edemeyeceği belirtilince Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek operatörden şikayetçi oldu.

Tüketici Hakem Heyeti ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğunu belirterek tüketiciyi haklı buldu. Operatör, faturaya yansıtılan vade farkını iptal etti.

Tüketici Nihat Altay, “Telefonu peşin fiyatına 12 taksitli aldım. İrsaliye ve faturaya 1634.41 TL yazıyordu. Ancak borç haneme toplamda 2129.67 TL yansıtıldığını görünce telefonu aldığım yere giderek itiraz ettim. Telefonu geri alamayacaklarını ve sözleşme imzaladığımı belirterek telefonu iade edemeyeceğimi belirttiler. Bende Erzurum Palandöken İlçesi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek haksız şekilde fazla yansıtılan ücreti geri aldım. Bu tarz mağduriyet yaşanması veya hiç bir sorun yaşanmasa bile tüketiciler, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu konu hakkında pek çok tüketicinin bilgisi olmadığı gibi Palandöken Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinden çıkan bu kararda emsal niteliğindedir” diye konuştu.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1368706/Taksitli_telefon_alanlara_emsal_niteliginde_karar.html