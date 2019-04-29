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OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı

Akıllı telefonların ekranlarını puanlayan DisplayMate, OnePlus 7 Pro’yu incelediğini ve cihazın en yüksek skor olan A+ almayı başardığını söyledi. Detaylı rapor 14 Mayıs'ta yayınlanacak.
3 hf.
3,9b
1
16
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı
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Yeni OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerini 14 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikle birlikte göreceğiz. Henüz etkinliğe iki haftadan bile fazla olmasına rağmen cihazlar hakkında neredeyse tüm detaylara sahibiz. Firma CEO’su Pete Lau da “Hızlı ve pürüzsüz” paylaşımlarıyla cihazın özellikle ekran teknolojisi olarak yepyeni bir devir açacağının altını çiziyordu. DisplayMate de bu iddiayı doğruladı.

A+ ekran puanı

DisplayMate attığı Tweet ile, OnePlus 7 Pro’nun en yüksek A+ puanı aldığını belirtiyor. Bu da cihazın ekranının rakiplerine gözdağı vereceği manasına geliyor. Tabii ki cihazlar henüz tanıtılmadığı puanlama hakkında detaylı bilgiye ulaşmak mümkün değil. DisplayMate detaylı raporunu cihazın tanıtımıyla aynı gün, yani 14 Mayıs’ta yayınlayacaklarını açıkladı.

Daha önceden ortaya çıkan sızıntılara göre OnePlus 7 Pro 6.7 inç boyutunda 3120 x 1440 çözünürlüklü kavisli ekran ile gelecek. CEO’nun “Hızlı ve pürüzsüz” sloganı da 90 Hz ekranı betimlemek için kullanılıyor. Kısacası OnePlus, yeni modelinde ekran için yaptığı özel çalışmaların karşılığını almış gibi.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Royole FlexPai satışa sunulduğu gibi tükendi"

OnePlus 7 Pro’nun bilinen diğer özellikleri, Snapdragon 855 yonga seti, 48 MP+ 8 MP+16 MP üçlü arka kamera, 4000 mAh batarya, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama vb. şeklinde. Yine Pro model için 749 dolar başlangıç fiyatı konuşuluyor. Tabii ki standart OnePlus 7 daha uygun fiyat ile gelecektir.


https://twitter.com/DisplayMate Yorum Yaz
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Bloodin 3 hf. en beğenilen Penah000000
Oneplus için dandik demek abesle iştigaldir...
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Bloodin 3 hf.
Ben şok... Display Mate nasıl Samsung harici bir telefona "en yüksek puan"ı verir, her ne kadar ekran Samsung olsa da :D
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interwap 3 hf.
3120 x 1400 çözünürlükte bir cihaza dünyanın parasını bayılırsın ve fazla şarj harcamasın diye en fazla FullHD kullanırsın.
1 Yanıt Yanıtla +4
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nitefox1337 2 hf.
oneplus 7 pro nun Turkiye ye gelme ihtimalini bilen varsa, paylasirsa super olur!
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Askaparta 3 hf.
Bu gidişle f/p ürünü kalmayacak sanırım.
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Japonya 2 hf. Askaparta
Meizu çizgisini bozmadan ilerliyor
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dr20mouse 3 hf.
Ekranı kimden tedarik ediyorlar ki?
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drserk 3 hf.
Bunların yönetim kurulu mu değişti ne oldu bu adamlara anlamıyorum tabi para tatlı keriz silkeleme kolay..amiral katili diye çıktılar soygunculuğa döndü olay
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KalemKolik 3 hf.
Adamlar amiral gemisi katilindiye çıktı, fiyat performans ürünler ortaya koydu. Şimdi direk fiyatı anidende arttıramıyor. Koy sonuna bir pro ve birkaç özellik yap 250 dolar zam. Hayat bunlara güzel.
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intel7mix 3 hf.
1080p neden değil pili emecek kesin.
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Bloodin 3 hf.
Ben şok... Display Mate nasıl Samsung harici bir telefona "en yüksek puan"ı verir, her ne kadar ekran Samsung olsa da :D
1 Yanıt Yanıtla +6
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Kerim5100 3 hf. Bloodin
Not olarak en yüksek puan yoksa en iyi ekran dememiş
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interwap 3 hf.
3120 x 1400 çözünürlükte bir cihaza dünyanın parasını bayılırsın ve fazla şarj harcamasın diye en fazla FullHD kullanırsın.
1 Yanıt Yanıtla +4
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PeYLeR. 3 hf. interwap
+1,
4K çözünürlükte bir ekranda vr gözlükleri deneyimlemeyi de çok isterdim. 2k da bile pikseller belli oluyordu.
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Penah000000 3 hf.
çin malina böyle paralar harcamayin dandik cihaz iste
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Bloodin 3 hf. Penah000000
Oneplus için dandik demek abesle iştigaldir...
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Elsa 3 hf. Penah000000
Yavhehe
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Lithaunans 3 hf.
Süper amoled'mi? baş mı eğdiler samsunga?
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