OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı

Yeni OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerini 14 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikle birlikte göreceğiz. Henüz etkinliğe iki haftadan bile fazla olmasına rağmen cihazlar hakkında neredeyse tüm detaylara sahibiz. Firma CEO’su Pete Lau da “Hızlı ve pürüzsüz” paylaşımlarıyla cihazın özellikle ekran teknolojisi olarak yepyeni bir devir açacağının altını çiziyordu. DisplayMate de bu iddiayı doğruladı.

A+ ekran puanı

DisplayMate attığı Tweet ile, OnePlus 7 Pro’nun en yüksek A+ puanı aldığını belirtiyor. Bu da cihazın ekranının rakiplerine gözdağı vereceği manasına geliyor. Tabii ki cihazlar henüz tanıtılmadığı puanlama hakkında detaylı bilgiye ulaşmak mümkün değil. DisplayMate detaylı raporunu cihazın tanıtımıyla aynı gün, yani 14 Mayıs’ta yayınlayacaklarını açıkladı.

Daha önceden ortaya çıkan sızıntılara göre OnePlus 7 Pro 6.7 inç boyutunda 3120 x 1440 çözünürlüklü kavisli ekran ile gelecek. CEO’nun “Hızlı ve pürüzsüz” sloganı da 90 Hz ekranı betimlemek için kullanılıyor. Kısacası OnePlus, yeni modelinde ekran için yaptığı özel çalışmaların karşılığını almış gibi.

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OnePlus 7 Pro’nun bilinen diğer özellikleri, Snapdragon 855 yonga seti, 48 MP+ 8 MP+16 MP üçlü arka kamera, 4000 mAh batarya, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama vb. şeklinde. Yine Pro model için 749 dolar başlangıç fiyatı konuşuluyor. Tabii ki standart OnePlus 7 daha uygun fiyat ile gelecektir.

https://twitter.com/DisplayMate