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Petrol devi Shell'in patronu: Bir sonraki otomobilim elektrikli olacak

Petrol devi Shell'in bir numaralı ismi Ben van Beurden, Eylül ayında dizel otomobilini değiştirip fişli Mercedes Benz S500e kullanmaya başlayacağını söyledi. Peki bu kararın arkasında ne var?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Petrol ve gaz devi Royal Dutch Shell'in CEO'su, bir sonraki otomobilinin petrol veya gazla çalışmayacağını söyledi. Ben van Beurden, Bloomberg TV ile yaptığı röportajda, Eylül ayında bir dizel otomobilden fişli (plug-in) Mercedes Benz S500e modeline geçeceğini doğruladı. Shell'in finans müdürü Jessica Uhl ise zaten bir başka elektrikli otomobil modeli olan BMW i3 kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla ilk Model 3'leri sahiplerine teslim etti"
Beurden yaptığı konuşmada "Eğer küresel ısınmanın 2 dereceyi aşmamasını istiyorsak, çok daha yüksek derecede elektrikli, hidrojen yakıtla veya gazla çalışan otomobil penetrasyonuna ihtiyacımız var" dedi. Shell'in patronunun açıklamaları İngiltere ve Fransa'nın küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedeflerini karşılamak amacıyla 2040 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil satışlarını yasaklamaya yönelik hamlesinin ardından geldi.
Sektör de bu çağrılara kayıtsız kalmamış durumda. Çinli Geely'ye ait otomobil üreticisi Volvo, 2019'dan itibaren sadece elektrikli veya hibrit araç üreteceğini açıkladı. Bloomberg New Energy Finance'a göre elektrikli otomobiller, pil fiyatları düştükçe 20 yıl içinde fosil yakıtlı araçlardan daha fazla satacak. Fişli (plug-in) otomobillerin 2040 yılına kadar dünya üzerindeki arabaların üçte birini oluşturacağı ve bunun petrol talebini günlük 8 milyon varil düşüreceği belirtiliyor.

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bende345 2 yıl en beğenilen
Koskoca Shell CEO'suna yeten araç , bizim devlet kesesinden makam aracına binenlere yeterli gelmiyor .
Bkz. TBMM Başkanlığı .
İ3'ü , danışmanlarına bile layık görmezler zaten .
Koskoca Shell CEO'suna yeten araç , bizim devlet kesesinden makam aracına binenlere yeterli gelmiyor .Bkz. TBMM Başkanlığı .İ3'ü , danışmanlarına bil...
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ufuk-34JD58 2 yıl
benimde bir sonraki aracım dizel daçya olacak
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kımyasal 2 yıl
Bunu diyen patronun acaba elektrikli araç şirketlerinde hissesi var mı araştırmak lazım.Petrol şirketleri 10-15 sene daha piyasadan ekmek yer,kimse aç kalmaz.
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Whisper911 2 yıl
İyi de adam aracını ne zaman değiştireceğini söylememiş ki.
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metekmete 2 yıl
Her seçimde siyasiler mazot 1 tl olacak diyor 1tl olursa para kazanamam diye reklam yapıyordur :)
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gs09gs09 2 yıl
Ulan su ulke bizi bitirdi be lisede felan hep beyin gocu beyin gocu diyip dururdu hocalar ulan bu memleketten beyin gocu olmasinda nolsun siyasetcilere baksana hepsi birbirinden bilgisiz yeteneksiz arastirma yok hic bisey yok arastirana destek yok heyet toplayip ulke ulke gezdirip orlarda neler olmus bitmis hic bisey yok tum bakanlar bu sekilde xD
Sonra ee hayvan ithal etcez. Ee depolama tesisi kurcaz dogal gazi keserseler 40 gun idare edicez elektrik uretimi devam edicek vay vay vay 40 gunluk yatirimimiz var iste 41. Gun ulkede kamu haric gerekli gorulmeyen hic bir yerde elektrik yok xD ne guzel her alanda her yeri gezip en ucuz en cok verim alabilicegimiz seyleri arastirmak varken bizimki cikar ulke gundemini konusur ulan onu magazincilerde konusuyo sen bana dunyada su yenilikler olmus bu alanda bizde sunu tercih ettik su kadar yatırım yapcaz bize su kadar yil yeticek yada su kadar bolgeye yetebilicek vs vs sorumluluk ile halka hesap vermen gorevini yerine getirmen gerekirken her aksam 1 danayi devirip ohh yat assa bu sekil bu ulkeden bir bok olmaz .
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he_man 2 yıl
lan benzindeki vergi shell patronunu bile canından bezdirmiş
biz napalım
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maligezgin 2 yıl
bizimkilerden yakında açıklama gelir:
elektrikli araçlar iyi güzel de ya elektrikler kesilirse?

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Mesudum 2 yıl
çok daha yüksek derecede elektrikli, hidrojen yakıtla veya gazla çalışan otomobil penetrasyonuna ihtiyacımız var

Şimdi adam gazı da işin içine katmış.
Bizde LPG/CNG kullanıcıları üvey evlat muamelesi görülüp yeni binalara bile hala alttan tahliye imkanı konmuyor.
Zihniyet, vizyon, felsefe hala farklı.
Burada bile elektrik denmiş, başka bir şey denmemiş.
Hani Kembriç'li arkadaş demiş ya:
"
Bizde 60.000 aracı şarja taksanız şebeke çöker
".
Bizde bu sorun bile edilecek gündem yok.

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beyinsis 2 yıl
bi de o kadar elektriği nasıl üreteceklerini açıklasalar...
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zeytinkoy 2 yıl
Shell'in finans müdürü Jessica Uhl ise zaten bir başka elektrikli otomobil modeli olan BMW i3 kullanıyor.

Dünya devi Shell'in finans müdürünün arabası. Bunlarda Düzce Bld. Başkanı kadar bile itibar yok be.
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Master_Evil 2 yıl
o araçlar buraya gelip ulaşılabilir olana kadar dizele devam
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kadirirdem 2 yıl
Elektrik en iyisi geçsin ,o geçmeyecek'de biz mi geçeceğiz...
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