Petrol devi Shell'in patronu: Bir sonraki otomobilim elektrikli olacak

Petrol ve gaz devi Royal Dutch Shell'in CEO'su, bir sonraki otomobilinin petrol veya gazla çalışmayacağını söyledi. Ben van Beurden, Bloomberg TV ile yaptığı röportajda, Eylül ayında bir dizel otomobilden fişli (plug-in) Mercedes Benz S500e modeline geçeceğini doğruladı. Shell'in finans müdürü Jessica Uhl ise zaten bir başka elektrikli otomobil modeli olan BMW i3 kullanıyor.

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Beurden yaptığı konuşmada "Eğer küresel ısınmanın 2 dereceyi aşmamasını istiyorsak, çok daha yüksek derecede elektrikli, hidrojen yakıtla veya gazla çalışan otomobil penetrasyonuna ihtiyacımız var" dedi. Shell'in patronunun açıklamaları İngiltere ve Fransa'nın küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedeflerini karşılamak amacıyla 2040 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil satışlarını yasaklamaya yönelik hamlesinin ardından geldi.

Sektör de bu çağrılara kayıtsız kalmamış durumda. Çinli Geely'ye ait otomobil üreticisi Volvo, 2019'dan itibaren sadece elektrikli veya hibrit araç üreteceğini açıkladı. Bloomberg New Energy Finance'a göre elektrikli otomobiller, pil fiyatları düştükçe 20 yıl içinde fosil yakıtlı araçlardan daha fazla satacak. Fişli (plug-in) otomobillerin 2040 yılına kadar dünya üzerindeki arabaların üçte birini oluşturacağı ve bunun petrol talebini günlük 8 milyon varil düşüreceği belirtiliyor.