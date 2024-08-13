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    Elon Musk'tan ilginç açıklama: "Petrol ve gaz endüstrisini kötülememeliyiz"

    Donald Trump ile Elon Musk, X üzerinde canlı bir sohbet gerçekleştirdi. Trump ve Musk, fosil yakıtlar, elektrikli araçlar ve iklim değişikliği üzerine de görüş belirtti.
    Elon Musk: 'Petrol ve gaz endüstrisini kötülememeliyiz' Tam Boyutta Gör
    Dün eski ABD Başkanı Donald Trump ile X üzerinde röportaj gerçekleştiren Elon Musk, "Petrol ve gaz endüstrisini kötülememeliyiz" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu.

    Musk ile Trump'ın oldukça ilgi çeken canlı sohbetleri, teknik sıkıntılar nedeniyle 40 dakikadan fazla gecikti. Göç, enflasyon ve dış politika hakkında uzun ve dağınık tartışmaların ardından konu sonunda enerji ve iklim değişikliğine geldi. Musk, şaşırtıcı bir şekilde fosil yakıt endüstrisini savunan bir açıklamada bulundu.

    "Petrol ve gaz şirketleri kapanırsa ekonomi çöker"

    Musk, "Petrol ve gaz endüstrisini ve ekonomiyi desteklemek için gerekli enerjiyi sağlayan bu endüstrilerde çalışan insanları kötülemememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. Tesla ile elektrikli araç sektöründe devrim yapan ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi bulunan Musk, petrol ve gaz şirketlerinin kapanmaya zorlanması durumunda ekonominin çökeceğini söyledi.

    Musk ayrıca, bilim camiasının insanlığın iklim konusunda hızla bir dönüm noktasına ulaştığı konusunda uyarmasına rağmen gezegenin "50 veya 100 yıl" içinde sürdürülebilir bir enerji ekonomisine geçebileceğini söyledi. Trump ise daha sonra bunu "500 ila 1000 yıl" olarak düzeltti.

    Musk şöyle devam etti: "Yani evimiz hemen yanmıyor. Ancak bunun doğru bir şekilde ilerlememiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen sürdürülebilir bir geleceğe daha hızlı ilerlemek, yavaş ilerlemekten daha iyidir. Ancak petrol ve gaz endüstrisini kötülemeden ve kısa vadede zorluk çıkarmadan."

    Donald Trump ise iklim değişikliğini çok büyük bir tehlike olarak görmediğini söyleyerek, yükselen deniz seviyelerinin insanların daha fazla "okyanus kıyısı mülke" sahip olacağı anlamına geldiğini söyleyerek dalga geçti. Trump, insanlığın en büyük tehdidinin ise "nükleer ısınma" olduğunu dile getirdi.

    Trump daha sonra en sevdiği konulardan biri olan elektrikli araçlara kısaca değindi ve Tesla'nın araçlarına güç veren şeyin fosil yakıtla çalışan enerji üretimi olduğunu söyleyerek, şu anda bundan kaçış olmadığını söyledi. Ancak Tesla'nın satışlarını ciddi şekilde etkileyebilecek olan, Trump'ın elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları sonlandırma vaadi röportajda dile getirilmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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