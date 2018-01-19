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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Peugeot, ABD pazarına dönüşü için elektrikli araç modellerini arttıracak

Önümüzdeki yıllarda Amerika pazarına geri dönmeyi planlayan Peugeot, bu bağlamda model serilerine hibrit ve tamamen elektrikli versiyon seçenekleri ekleyecek. Detaylar haberimizde...
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, Amerika pazarına dönüşünü ve 2025 yılında tamamen elektrikli araç serisine sahip olmasını içeren bir takım önemli gelecek planlarını duyurdu. Otomotiv Haberleri Dünya Kongresi'nde konuşan Peugeot CEO'su Carlos Tavares, şirketin GM'den Opel ve Vauxhall markalarını almasının arkasında başta 20 yıl önce terk ettiği ABD olmak üzere küresel pazarda etkili olmak olduğunu açıkladı.
Bu bağlamda Mercedes-Benz'in adımlarının benzerini yapacak olan üretici, bütün model serilerine hibrit veya tam elektrikli versiyonlar kazandıracak. Diğer otomobil markaları da bu tarz adımlar atarken, Toyota'nın 2020 başlarına kadar 10 elektrikli araç modeli sunma planı, GM'nin ise aynı süreçte 20 elektrikli model planı yer alıyor.
Markanın diğer bir planını daha açıklayan Tavares, 2030 yılına kadar modellerinin %80'inin belirli koşullarda kendini sürebileceğini belirtirken, %10'unun ise tamamen otonom sürüşe sahip olacağını vurguluyor. Şirket Amerika pazarından ayrılışına neden olarak müşterilerin değişen zevklerini gösterirken, atacağı adımlarla tekrar müşteri ilgisini üzerine çekeceğine inanıyor.

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Frk345 1 yıl
amerikada yedek parça ve işçilik pahalı olduğundan japon arabaları çok satılır fazla sıkıntı çıkarmaz diye.üstelik arabalara eşşeğe biner gibi biniyorlar fiyatlarıda uygun olduğu için. pejo bütün bu ihtiyaçları karşılarsa iyi satar.
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lazloo 1 yıl
Ooo elektrikli 3008. Alırım bir dal
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