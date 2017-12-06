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Peugeot - Citroen isyanda: “Bizi kandırdınız, paramızı geri verin!”

Geride kalan Mart ayında General Motors’tan Alman Opel markasını 1.3 milyar Euro karışılığında satın alan PSA Grubu, kandırıldık diyerek parasını geri istiyor. Peki ama neden?
1 yıl
11,3b
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43
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Peugeot - Citroen isyanda: “Bizi kandırdınız, paramızı geri verin!”
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Mart ayında Opel markasını satın alarak Avrupa’da Renault’u geçerek Volkswagen’ın ardından ikinci büyük otomobil şirketi haline gelen PSA Grubu, satın almadan pek de memnun olmamışa benziyor. Çinli ortağının finansmanı ve teşviki ile gerçekleşen satın alma PSA Grubu’na yeni bir mali yük getiriyor.


Opel modellerindeki emisyon değerlerinin satın alma öncesinde PSA Grubu’na aktarılan rakamların daha üstünde olduğunu iddia eden şirket, bu nedenle Avrupa Birliği tarafından önemli bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya. AB, 2020 - 2021 itibariyle kilometre başında karbon salımını 130 gramdan 95 gram seviyesine çekecek. Bu limitin üstündeki araçlar AB’de satılmayacak.


Satın almadan bir kaç hafta sonra rakamlarda bir yanlış olduğunu anladıklarını ifade eden PSA CEO’su Carlos Tavares, rakamların karşılanamaması halinde büyük cezalar alacaklarını ifade ediyor. Bundan dolayı da General Motors'tan yarım milyar Euro'luk bir ödeme talep ediyor. GM, Chevrolet Bolt modelinde benzer bir ceza almış ve satılan araç başına 10 bin Euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.


Şimdi PSA benzer bir durum yaşarsa 600 - 800 milyon Euro ceza ödemek zorunda kalabilir. Şu sıralar PSA hisseleri 17 Euro ile son ayın en düşük seviyesinde geziniyor. Olası bir ceza rakamları daha da dibe çekmeye yeter de artar bile.


https://www.reuters.com/article/us-peugeot-gm-opel-exclusive/exclusive-psa-seeks-opel-refund-from-gm-over-co2-emissions-idUSKBN1DT1NA?il=0 Yorum Yaz
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Experimentation 1 yıl en beğenilen

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miyavlayankirpi 1 yıl
Bu ne lan kandırılan kandırılana
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Fiat S.p.A. 1 yıl
eyy opeltö nerdeysen çık karşımıza
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7dreaMSoLdier_ 1 yıl
O kedi buraya gelecek
Demiş psa :)
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ali9949 1 yıl
ohhoo o multijet dizel motorlarla fiat yılardır bizi kandırıyor gunaydın yenı mı anlamışlar
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TatanQa 1 yıl
Gm üzerinden yükü attı psa ya geçmiş olsun bundan sonra gm bence tekrar Chevrolet ile Avrupa ve Türkiye pazarın dönsün sağlam şekilde , yine f/p araçlarına binebilsin insanlar.
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Astforum 1 yıl
General Motors'dan cevap:
Satılan mal geri alınmaz. :)))
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Astforum 1 yıl
Bu da çok iyiymiş. Ben de sadece millet olarak biz kandırılıyoruz sanıyordum. :)))
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TsuBLK 1 yıl
Emisyonu yüksek olanlar bize yollasınlar 308de öyle yapmadılar mı ?
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Paul Muaddib 1 yıl
haber müdürlüğü diye üyelik mi var burada herkes bir şeyin müdürü
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obsesoz 1 yıl
Şemsiye açılmıyor muymuş
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kadirirdem 1 yıl
Opeltö'ya bak sen!
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Witcher3 1 yıl
Opel kadar gereksız firma yok batsada kurtulsak
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ab, general motors ve
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