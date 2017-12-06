Peugeot - Citroen isyanda: “Bizi kandırdınız, paramızı geri verin!”

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Mart ayında Opel markasını satın alarak Avrupa’da Renault’u geçerek Volkswagen’ın ardından ikinci büyük otomobil şirketi haline gelen PSA Grubu, satın almadan pek de memnun olmamışa benziyor. Çinli ortağının finansmanı ve teşviki ile gerçekleşen satın alma PSA Grubu’na yeni bir mali yük getiriyor.





Opel modellerindeki emisyon değerlerinin satın alma öncesinde PSA Grubu’na aktarılan rakamların daha üstünde olduğunu iddia eden şirket, bu nedenle Avrupa Birliği tarafından önemli bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya. AB, 2020 - 2021 itibariyle kilometre başında karbon salımını 130 gramdan 95 gram seviyesine çekecek. Bu limitin üstündeki araçlar AB’de satılmayacak.





Satın almadan bir kaç hafta sonra rakamlarda bir yanlış olduğunu anladıklarını ifade eden PSA CEO’su Carlos Tavares, rakamların karşılanamaması halinde büyük cezalar alacaklarını ifade ediyor. Bundan dolayı da General Motors'tan yarım milyar Euro'luk bir ödeme talep ediyor. GM, Chevrolet Bolt modelinde benzer bir ceza almış ve satılan araç başına 10 bin Euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.





Şimdi PSA benzer bir durum yaşarsa 600 - 800 milyon Euro ceza ödemek zorunda kalabilir. Şu sıralar PSA hisseleri 17 Euro ile son ayın en düşük seviyesinde geziniyor. Olası bir ceza rakamları daha da dibe çekmeye yeter de artar bile.

https://www.reuters.com/article/us-peugeot-gm-opel-exclusive/exclusive-psa-seeks-opel-refund-from-gm-over-co2-emissions-idUSKBN1DT1NA?il=0