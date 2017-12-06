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Snapdragon 845 resmi olarak duyuruldu, yine bir Qualcomm-Samsung ortaklığı

Qualcomm’un amiral gemisi yeni yonga seti Snapdragon 845 resmi olarak duyuruldu. Samsung ve Qualcomm ortaklığında geliştirilen yeni yonga seti oldukça iddialı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 845 resmi olarak duyuruldu, yine bir Qualcomm-Samsung ortaklığı

İnternete sızdırılan bilgilerle artık ne sunduğunu aşağı yukarı bildiğimiz Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti dün itibariyle resmi olarak duyuruldu. Ne var ki firma teknik detayları bugün açıklayacak.

Snapdragon 845 ne sunuyor?

Çin’deki Tech Summit etkinliğinde sahneye çıkan Qualcomm başkan yardımcısı Alex Katouzian, Snapdragon 845 yonga setini basın mensuplarına gösterdi. Ardından Samsung döküm tesisleri şefi ES Jung da yonga setini beraber geliştirdikleri bilgisini verdi.

Zaten Samsung ve Qualcomm ortaklığının gelecek yıl da devam edeceği biliniyordu. 10nm sürecinde iyi bir verimlilik yakalayarak Qualcomm’u rakibi TSMC’nin elinden kapan Samsung, ikinci yılında da ortaklığı devam ettiriyor.

Snapdragon 845 ile ilgili teknik detaylar ve ne tür geliştirmeler sağlandığı henüz bilinmiyor. Gün içerisinde Qualcomm teknik bir oturum düzenleyecek ve merak edilenleri açıklayacak.

Ayrıca Bkz. "Google Files Go dosya yöneticisi indirmeye sunuldu"

Mevcut tahminlere göre yeni yonga setinin ARM’ın en güçlü çekirdeği Cortex-A75 ve verimlilik odaklı Cortex-A55 temelinde özelleştirileceği belirtiliyor. Geçen yıldan bu yana tasarımcılar ARM’ın yeni çekirdek özelleştirme stratejisini kullandığı için artık yeni modeller Cortex-A çekirdekleri üzerinde yükseliyor.

Diğer taraftan Samsung’un ortağına ilk nesil yani 10nm LPE üretim sürecini ayırdığı belirtiliyor. Daha verimli ikinci nesil 10nm LPP sürecinin neden tercih edilmediği merak konusu ancak Samsung’un Exynos 9810 için ayırmış olabileceği düşünülüyor.

Snapdragon 845 ile ilgili diğer bir bilgi ise Xiaomi Mi 7 amiral gemisinde kullanılacağı oldu. Haberi bizzat Xiaomi’nin patronu Lei Jun kürsüye çıkarak verdi. Gelişmeler için bizi takipte kalın.

 

https://www.phonearena.com/news/Qualcomms-powerful-Snapdragon-845-chipset-goes-official_id100446 Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen Batumatu
Batumatu
Samsunga para versekte gelse bize öğretse şu döküm işini?

Hadi öğretti diyelim bu ülkede o yatırımı kim yapacak hangi iş adamı yapacak bizim millet müteahhit olmaya meraklı eline para geçen ya inşaat sektöründe yada çinli üreticilerden hazır mal alıp logo yapıştırmak... Biz beton dökmekten öteye gidemeyiz beton dökmek milli gururumuz...
BatumatuSamsunga para versekte gelse bize öğretse şu döküm işini?Hadi öğretti diyelim bu ülkede o yatırımı kim yapacak hangi i...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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buraoca2 1 yıl
Teknik detayları ve Erdi Bey'in SD 835 tanıtımından sonra yaptığı Video içerik tarzında, bir içerik daha bekliyoruz :) Bekleniyorsunuz Erdi Bey :) SD 821 - SD 835 geçişine göre; SD 835 - SD 845 geçişinin farklarından da bahsederseniz seviniriz.
Teknik detayları ve Erdi Bey'in SD 835 tanıtımından sonra yaptığı Video içerik tarzında, bir içerik daha bekliyoruz :) Bekleniyorsunuz Erdi Bey :) SD 821 - SD 8...
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Batumatu 1 yıl
Samsunga para versekte gelse bize öğretse şu döküm işini?
2 Yanıt Yanıtla +9
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smart1978 1 yıl
Cok basit kalmis.

Detaylari ayri bir baslik konu olarak ele alinmali idi.


xda-developers.com/...


xda-developers.com/...


xda-developers.com/...


xda-developers.com/...


xda-developers.com/...


Donanimhaber bariz birsekilde Snapdragon 845 i herseyi ile ele alip incelememis!

Erdi de niye gitti eskimis Snapdragon 835 li PC lerin ilk urunlerini incelemek icin olmasa gerek ..

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emre1393 1 yıl
Xiaomi, qualcomm un en büyük müşterilerinden biri. Sony ye, LG ye vermez xiaomi ye verir o derece.
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interwap 1 yıl
Dün TMSC üretecek deniyordu bugün Samsung.
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buraoca2 1 yıl
Teknik detayları ve Erdi Bey'in SD 835 tanıtımından sonra yaptığı Video içerik tarzında, bir içerik daha bekliyoruz :) Bekleniyorsunuz Erdi Bey :) SD 821 - SD 835 geçişine göre; SD 835 - SD 845 geçişinin farklarından da bahsederseniz seviniriz.
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odyssa 1 yıl
ekrem ilk defa düzgün haber yaptı laf etmeyelim
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Amd64x2 1 yıl
ekrem sen haber yapma yaa. senin kadar boş beleş bir içerik üreten adam görmedim ben.
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ssj 1 yıl
Apple nin A11 işlemcisiyle yarışsın yeter, tek çekirdek performansı bile tek başına çoğu zaman yetiyor. Özelliklerin açıklanmasını bekliyoruz
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Batumatu 1 yıl
Samsunga para versekte gelse bize öğretse şu döküm işini?
2 Yanıt Yanıtla +9
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BekirARSLAN 1 yıl Batumatu
Batumatu
Samsunga para versekte gelse bize öğretse şu döküm işini?

Hadi öğretti diyelim bu ülkede o yatırımı kim yapacak hangi iş adamı yapacak bizim millet müteahhit olmaya meraklı eline para geçen ya inşaat sektöründe yada çinli üreticilerden hazır mal alıp logo yapıştırmak... Biz beton dökmekten öteye gidemeyiz beton dökmek milli gururumuz...
2 Yanıt Yanıtla +44
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darkaura 1 yıl Batumatu
Batumatu

Samsunga para versekte gelse bize öğretse şu döküm işini?

yeterince para basarsan gelir tesisi kurar, zor is degil. ama sen bunun uzerine koyup kar eden, rekabetci bir sektor olusturabilir misin? esas soru bu. outsourcing yurtdisindan uzmanlar ve know how getirmek osmanlidan beri uygulanan bir yontem. lakin bir sektorun yeterli altyapi ve bu alanda uzmanlasmis yetismis insan gucu olmadan gelisip yerlesmiyor. outsourcing sadece gunu kurtariyor, ogun ihtiyacin olan silahi uretiyorsun, bir sonraki nesilde gene bir yerlerden teknoloji know how ithaline ugrasiyorsun. gercek gelisim ilerleme icin insan gucune, egitime, altyapiya yatirim yapilmasi gerek. ne yazikki bu konuda son 20 yildir nerdiyse hic bir sey yapilmadi. boyle bir ortama butun samsung sirketini transfer etsen ancak gecici fayda olur.
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