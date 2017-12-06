Snapdragon 845 resmi olarak duyuruldu, yine bir Qualcomm-Samsung ortaklığı

İnternete sızdırılan bilgilerle artık ne sunduğunu aşağı yukarı bildiğimiz Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti dün itibariyle resmi olarak duyuruldu. Ne var ki firma teknik detayları bugün açıklayacak.

Snapdragon 845 ne sunuyor?

Çin’deki Tech Summit etkinliğinde sahneye çıkan Qualcomm başkan yardımcısı Alex Katouzian, Snapdragon 845 yonga setini basın mensuplarına gösterdi. Ardından Samsung döküm tesisleri şefi ES Jung da yonga setini beraber geliştirdikleri bilgisini verdi.

Zaten Samsung ve Qualcomm ortaklığının gelecek yıl da devam edeceği biliniyordu. 10nm sürecinde iyi bir verimlilik yakalayarak Qualcomm’u rakibi TSMC’nin elinden kapan Samsung, ikinci yılında da ortaklığı devam ettiriyor.

Snapdragon 845 ile ilgili teknik detaylar ve ne tür geliştirmeler sağlandığı henüz bilinmiyor. Gün içerisinde Qualcomm teknik bir oturum düzenleyecek ve merak edilenleri açıklayacak.

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Mevcut tahminlere göre yeni yonga setinin ARM’ın en güçlü çekirdeği Cortex-A75 ve verimlilik odaklı Cortex-A55 temelinde özelleştirileceği belirtiliyor. Geçen yıldan bu yana tasarımcılar ARM’ın yeni çekirdek özelleştirme stratejisini kullandığı için artık yeni modeller Cortex-A çekirdekleri üzerinde yükseliyor.

Diğer taraftan Samsung’un ortağına ilk nesil yani 10nm LPE üretim sürecini ayırdığı belirtiliyor. Daha verimli ikinci nesil 10nm LPP sürecinin neden tercih edilmediği merak konusu ancak Samsung’un Exynos 9810 için ayırmış olabileceği düşünülüyor.

Snapdragon 845 ile ilgili diğer bir bilgi ise Xiaomi Mi 7 amiral gemisinde kullanılacağı oldu. Haberi bizzat Xiaomi’nin patronu Lei Jun kürsüye çıkarak verdi. Gelişmeler için bizi takipte kalın.