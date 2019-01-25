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Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor

Simülasyon oyunları arasında popüler olan Farming Simulator serisi espor kategorisi haline geldi. Giants Software ödüllü Farming Simulator espor ligini başlatıyor.
3 ay
4,6b
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3
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Espor dediğimiz zaman genelde aksiyon ve yarış oyunlarından oluşan kataloglar aklımıza gelir. Giants Software ise bunu değiştirmeye kararlı. Para ödüllü Farming Simulator espor ligi başlıyor.

Farming Simulator artık espor

Giants Software yaptığı açıklamada Avrupa çapında geçerli olacak Farming Simulator espor ligini başlattıklarını duyurdu. Farming Simulator 19 oyununu temel alan ligde oyuncular kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.

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Lig kapsamında Avrupa çapında 10 turnuva düzenlenecek. 3v3 mücadelelerde ekipler en iyi çiftçi olmak için kapışacaklar. Turnuvaların bazıları Paris oyun haftası ve Gamescom bünyesinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşması ise FarmCon 2020 fuarında yapılacak.

Giants Software, espor turnuvası için 280 bin dolarlık bir ödül havuzu ayırdı. Bu havuz hangi oranlarda ve kimlere dağıtılacak şimdilik belli değil. Önümüzdeki haftalarda lig ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılacak.

Farming Simulator oyun dünyasının en beğenilen simülasyon oyunlarından birisi. Farming Simulator 19 sürümü ilk haftasında bir milyondan fazla satarak dikkatleri üzerine çekmişti. Geçmiş yıllarda küçük çaplı FS turnuvaları yapılmıştı. Espor ligine Intel ve Logitech gibi ünlü isimlerin sponsor olması da desteğin büyük olduğunu gösteriyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/farming-simulator-e-sports-league-launched-with-280000-in-prizes/ Yorum Yaz
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Mellkor 3 ay
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general4242 3 ay
Bu tarz oyun nasil olcak allasen ?
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al-ozaria 3 ay
Darısı diğer yönetim ve ticaret oyunlarının başına.
Yalnız mücadeleler uzun sürmez mi diye kafama takılmadı değil ya neyse, oyuna hakim değilim bulmuşlardır bir yolunu...
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