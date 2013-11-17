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Phil Schiller: Samsung patent ihlaliyle marka imajımızı zedeledi

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Phil Schiller: Samsung patent ihlaliyle marka imajımızı zedeledi

Yıllarca bileşen tedariği konusunda iki büyük ortak olan Apple ve Samsung, son üç yıldır ise patent davaları nedeniyle mahkemelerde karşı karşıya gelmeye başladı. Her iki tarafın yöneticileri birbirlerine karşı sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Bu davaların en sonuncu duruşmasında ise Apple'ın başkan yardımısı Phil Schiller, Samsung'a önemli göndermelerde bulundu. Schiller, Galaxy S akıllı telefonunu ilk gördüğünde gözlerine inanamadığını çünkü iPhone'un birebir kopyası olduğunu belirtti. 

Schiller, Galaxy S modelinin kendi yenilik ve tasarım yeteneklerini halkın alışık olmadığı bir şekilde sorgulamasına sebep olduğunu ve bunun da Apple'ın imajına zarar verdiğine inanıyor. 

Samsung'un avukatı Bill Price'in ise çapraz sorguda Schiller'e bazı şeylerin ortak kabul edilmesi gerektiğini, çok güzel veya çok hoş bir tasarımın patentinin Apple'ın elinde olamayacağını ve Apple'ın da küçük tablet modellerinin başarısına bir refleks olarak iPad mini modelini piyasaya sürdüğünü söylediği ifade ediliyor.

Davanın seyri konusunda herhangi bir öngörü yok ancak iki firma arasındaki patent davalarının sonunun gelmeyeceği düşünülüyor. 

http://www.talkandroid.com/184457-phil-schiller-claims-samsung-damaged-apples-brand-image-through-patent-infringement/ Yorum Yaz
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interwap 5 yıl en beğenilen
Boşuna uğraşmayın. Apple patent davalarını kaybetse bile ABD başkanı Amerikan halkı ve ekonomisi için zararı olacağı gerekçesiyle gereğinin yapılmasını engeller.
Boşuna uğraşmayın. Apple patent davalarını kaybetse bile ABD başkanı Amerikan halkı ve ekonomisi için zararı olacağı gerekçesiyle gereğinin yapılmasını engelle...
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danGerfuLL 5 yıl
Bunlar birbiriyle kapisiyor, dayagi bizim cuzdanlar yiyor, ne is?
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kdrcnrbyrm 5 yıl
Ve Samsung'tan cevap geldi :

Yaw he he.
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DH Misafiri 5 yıl
Ya applefan boy um ama apple da çizg
Yi aşmış apple utanmasa muzun çöpüne bile patentliycek sonra samsung muz yiyince apple dava açıcak vay efendim ben onu patentlemiştim
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senersongur 5 yıl
Apple bakti basedemiyor, belalti Samsung'a saldiriyor.

Hala neyin patentinden bahsediyor anlamak mümkün değil.

Üstelik LG, HTC, Sony gibi markalara değil sadece Samsung'a.

Madem boyle kuyruk acin var, neden hala Samsung'dan işlemci, parca falan aliyorsun.

Bu ne perhiz, bu ne lahana tursusu.
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cceviz 5 yıl
gözlerine inanamamış. birebir kopyası demiş.
buram buram taraflılık kokan sözlen bunlar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
apple son zamanlarda yenilik üretemediğinden artık samsungun konumuna kendi düştü androiddeki durum çubuğunun kopyalanması lumialarla aynı renklerin çıkması ios 7 bakalım 4.4 kit kat sürümündeki hangi özellikleri kopyalıcaklar öyle yada böyle hem android hem Google çok hızlı büyüyor ve gelişiyor Google'ın yazılım tarafındaki gelişimine yetişecek firma yok
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hukuksever 5 yıl
Filler tepüşür çimenler ezülür :)
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shadowtr 5 yıl
Allah'tan Apple masa telefonu üretmiyordu.
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assasin34 5 yıl
allah'tan rahmetli henry ford 4 tekerlekli motorlu arac diye bi patent almamis:-)
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ethan 5 yıl assasin34
assasin34
allah'tan rahmetli henry ford 4 tekerlekli motorlu arac diye bi patent almamis:-)

Henty ford zamaninda otomobilin patenti coktan alinmisti ve birkac uretici otomobil uretebiliyordu. Ford bu patente karsi actigi davayi kazanmis ve otomobil uretip satabilmisti
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Miyamoto Musashi 5 yıl
prizmatic telefon yapsalardı apple benzemezdi. Apple de samsungda sevmiyorum ancak bu galaxy s benzetmesi trajikomik.
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bafbaf 5 yıl
Telefonu tutmayı bilmiyorsunuz diyen ceo samsungundaydı evet.
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sroad 5 yıl
firmaların birbirinden esinlenmeden ürünler ortaya koyması zaten mümkün değil bu ne saçmalık anlamış değilim
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