Phil Schiller: Samsung patent ihlaliyle marka imajımızı zedeledi





Yıllarca bileşen tedariği konusunda iki büyük ortak olan Apple ve Samsung, son üç yıldır ise patent davaları nedeniyle mahkemelerde karşı karşıya gelmeye başladı. Her iki tarafın yöneticileri birbirlerine karşı sık sık açıklamalarda bulunuyor.





Bu davaların en sonuncu duruşmasında ise Apple'ın başkan yardımısı Phil Schiller, Samsung'a önemli göndermelerde bulundu. Schiller, Galaxy S akıllı telefonunu ilk gördüğünde gözlerine inanamadığını çünkü iPhone'un birebir kopyası olduğunu belirtti.





Schiller, Galaxy S modelinin kendi yenilik ve tasarım yeteneklerini halkın alışık olmadığı bir şekilde sorgulamasına sebep olduğunu ve bunun da Apple'ın imajına zarar verdiğine inanıyor.





Samsung'un avukatı Bill Price'in ise çapraz sorguda Schiller'e bazı şeylerin ortak kabul edilmesi gerektiğini, çok güzel veya çok hoş bir tasarımın patentinin Apple'ın elinde olamayacağını ve Apple'ın da küçük tablet modellerinin başarısına bir refleks olarak iPad mini modelini piyasaya sürdüğünü söylediği ifade ediliyor.





Davanın seyri konusunda herhangi bir öngörü yok ancak iki firma arasındaki patent davalarının sonunun gelmeyeceği düşünülüyor.

http://www.talkandroid.com/184457-phil-schiller-claims-samsung-damaged-apples-brand-image-through-patent-infringement/