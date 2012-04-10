Philips, LightFrame teknolojili monitörü Moda 248X3LFHSB'yi piyasaya sürüyor

Philips, bünyesinde barındırdığı LightFrame teknolojisiyle rakipleri arasından sıyrılan LED arka aydınlatmalı monitörü Moda 248X3LFHSB ile ürün portföyünü genişletiyor.

LED arka aydınlatmalı, 23.6-inç TN panele sahip Moda 248X3LFHSB, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 250cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5 ms tepki süresinin yanısıra çift HDMI portu ve D-Sub bağlantısı sunuyor. Monitörün çerçevesinde konumlandırılan mavi ışığın ise göz yogunluğunu minimum seviyeye indirgediği ve konsantrasyonu arttırdığı iddia ediliyor.

Philips, Moda 248X3LFHSB'nin fiyatını 316$ olarak belirlemiş.