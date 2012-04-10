Philips, LightFrame teknolojili monitörü Moda 248X3LFHSB'yi piyasaya sürüyor

Haber Editörü
Philips, bünyesinde barındırdığı LightFrame teknolojisiyle rakipleri arasından sıyrılan LED arka aydınlatmalı monitörü Moda 248X3LFHSB ile ürün portföyünü genişletiyor.
LED arka aydınlatmalı, 23.6-inç TN panele sahip Moda 248X3LFHSB, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 250cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5 ms tepki süresinin yanısıra çift HDMI portu ve D-Sub bağlantısı sunuyor. Monitörün çerçevesinde konumlandırılan mavi ışığın ise göz yogunluğunu minimum seviyeye indirgediği ve konsantrasyonu arttırdığı iddia ediliyor.
Philips, Moda 248X3LFHSB'nin fiyatını 316$ olarak belirlemiş.
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Bu aada şaka bir yana isim dışında tasarım çok etkileyici albenisi olan bir monitör renk çok cezbedici Led,Full HD vb. güzel fiyatda uygun ancak gerçekden tasarım çok güzel..