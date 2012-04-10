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Philips, LightFrame teknolojili monitörü Moda 248X3LFHSB'yi piyasaya sürüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Philips, bünyesinde barındırdığı LightFrame teknolojisiyle rakipleri arasından sıyrılan LED arka aydınlatmalı monitörü Moda 248X3LFHSB ile ürün portföyünü genişletiyor.
LED arka aydınlatmalı, 23.6-inç TN panele sahip Moda 248X3LFHSB, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 250cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5 ms tepki süresinin yanısıra çift HDMI portu ve D-Sub bağlantısı sunuyor. Monitörün çerçevesinde konumlandırılan mavi ışığın ise göz yogunluğunu minimum seviyeye indirgediği ve konsantrasyonu arttırdığı iddia ediliyor.
Philips, Moda 248X3LFHSB'nin fiyatını 316$ olarak belirlemiş.

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aziz77 7 yıl
pahalı kardeşim pahalı.
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bwhiteshark 7 yıl
Philips üretimi devretmiyormuydu? Birde monitorlerinin incelemesi bulunmuyor.
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CoreXXX 7 yıl
çok şık olmuş hp eskiyince değişiriz artık:)
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E_Aydin35 7 yıl
248X3LFHSB=aga5f1s89f1=Klavyeye oturmuşalr herhalde..:p :)
Bu aada şaka bir yana isim dışında tasarım çok etkileyici albenisi olan bir monitör renk çok cezbedici Led,Full HD vb. güzel fiyatda uygun ancak gerçekden tasarım çok güzel..
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candeniz_1991 7 yıl
ama güzel monitör vesselam...
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vidoko 7 yıl
pahalımı ne?
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BarGoS 7 yıl
oha 670 tl yapıyor kdv ile ve turkiye fiyatı bile değil :s
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cagataykoroglu 7 yıl
Türkiye de satışı var mı?
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