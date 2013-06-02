Philips, OLED ekran patentlerini lisanslamayı veya satmayı planlıyor





20 yılı aşkın süredir OLED teknolojileriyle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunan Philips, yürüttüğü faaliyetler sayesinde OLED aydınlatma sektörünün ileri gelenleri arasına ismini yazdırmıştı. Aydınlatma çözümlerinin aksine OLED çalışmalarının ekran teknolojilerini kapsayan bölümünü tüketiciyle buluşturamayan Hollandalı elektronik devi, OLED ekran patentlerini lisanslama veyahut satışa çıkarmaya karar verdi. Bu konuyla alakalı bir basın açıklaması yayınlayan IPXI (Uluslararası Fikri Mülkiyet Değişimi), Philips'in 225'i dünya genelinde geçerli olmak üzere toplamda 600'den fazla OLED ekran patentini 5 Haziran'da internet üzerinden düzenlenecek iki seminerle satışa sunacak. IPXI'nın oluşturacağı pazarlama kampanyasıyla OLED ekran patentlerinin lisanslanması veya tamamen başka bir firmaya satılması amaçlanıyor.

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan 3.300 çalışanlı televizyon bölümünü bir yıl önce Hong Kong merkezli bir teknoloji şirketi olan TPV Technology'ye devrettiğini ilan eden Philips'in zaten içerisinde olmadığı televizyon pazarıyla ilgili bu patentleri elden çıkarmaya karar vermesi zaten hayata geçirilmesi beklenen bir hamleydi. Patentlerini OLED televizyonların satılmaya başladığı 2013 yılında ortaya çıkaran Philips'in OLED aydınlatma sektöründeki operasyonları bu fikri mülkiyet satışından etkilenmeyecek. TPV ile birlikte oluşturduğu TP Vision isimli ortaklığın %30'unu elinde bulunduran ve her yıl uzak doğulu üreticiden markası ve patentlerinin kullanımı karşılığında 50 milyon avro lisans ücreti alan Philips, OLED ekran patentlerinin satışıyla televizyon üretimi defterini neredeyse tamamen kapamış olacak. Avrupalı şirket OLED çalışmalarına artık sadece aydınlatma teknolojileriyle devam edecek.

http://www.ipxi.com/index.php/ipxi-to-announce-first-offering.html