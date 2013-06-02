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Philips, OLED ekran patentlerini lisanslamayı veya satmayı planlıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Philips, OLED ekran patentlerini lisanslamayı veya satmayı planlıyor

20 yılı aşkın süredir OLED teknolojileriyle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunan Philips, yürüttüğü faaliyetler sayesinde OLED aydınlatma sektörünün ileri gelenleri arasına ismini yazdırmıştı. Aydınlatma çözümlerinin aksine OLED çalışmalarının ekran teknolojilerini kapsayan bölümünü tüketiciyle buluşturamayan Hollandalı elektronik devi, OLED ekran patentlerini lisanslama veyahut satışa çıkarmaya karar verdi. Bu konuyla alakalı bir basın açıklaması yayınlayan IPXI (Uluslararası Fikri Mülkiyet Değişimi), Philips'in 225'i dünya genelinde geçerli olmak üzere toplamda 600'den fazla OLED ekran patentini 5 Haziran'da internet üzerinden düzenlenecek iki seminerle satışa sunacak. IPXI'nın oluşturacağı pazarlama kampanyasıyla OLED ekran patentlerinin lisanslanması veya tamamen başka bir firmaya satılması amaçlanıyor. 
Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan 3.300 çalışanlı televizyon bölümünü bir yıl önce Hong Kong merkezli bir teknoloji şirketi olan TPV Technology'ye devrettiğini ilan eden Philips'in zaten içerisinde olmadığı televizyon pazarıyla ilgili bu patentleri elden çıkarmaya karar vermesi zaten hayata geçirilmesi beklenen bir hamleydi. Patentlerini OLED televizyonların satılmaya başladığı 2013 yılında ortaya çıkaran Philips'in OLED aydınlatma sektöründeki operasyonları bu fikri mülkiyet satışından etkilenmeyecek. TPV ile birlikte oluşturduğu TP Vision isimli ortaklığın %30'unu elinde bulunduran ve her yıl uzak doğulu üreticiden markası ve patentlerinin kullanımı karşılığında 50 milyon avro lisans ücreti alan Philips, OLED ekran patentlerinin satışıyla televizyon üretimi defterini neredeyse tamamen kapamış olacak. Avrupalı şirket OLED çalışmalarına artık sadece aydınlatma teknolojileriyle devam edecek.

http://www.ipxi.com/index.php/ipxi-to-announce-first-offering.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Onu bıraksın da şu dünyaya faydalı bir iş yapsın. Hayrı dokunsun.
Kimseye vermediği Xenium Pil teknolojisini lisanslasın da adam gibi şarjı giden akıllı telefonlar yapılsın.
Philips efendi kendi telefonu satılsın diye Xenium'u kimseye vermiyor.
Sonra şarjı 2 ay giden telefon çıkartıyor. Ama Philips'in telefonunu beğenmiyorum. Kimseye de vermiyor uyuz.
Dünya da her gün akıllı telefonları şarja takıyor. Ben böyle kendine müslüman şirketin malını almam arkadaş.
Cihazın şarjına bak. Adam olup verse diğer firmalar da kullansa, para kazansa olmaz sanki...
5.3 inç ekran ama 31 gün bekleme süresi var: gsmarena.com/...
Bu hayvan da 30 saat konuşma süresi ve 100 gün bekleme süresine sahip: gsmarena.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Onu bıraksın da şu dünyaya faydalı bir iş yapsın. Hayrı dokunsun.Kimseye vermediği Xenium Pil teknolojisini lisanslasın da adam gibi şarjı giden akıllı tele...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 5 yıl
OverClocK1ng
Onu bıraksın da şu dünyaya faydalı bir iş yapsın. Hayrı dokunsun.Kimseye vermediği Xenium Pil teknolojisini lisanslasın da adam gibi şarjı giden akıllı telefonlar yapılsın.Philips efendi kendi telefonu satılsın diye Xeniumu kimseye vermiyor.Sonra şarjı 2 ay giden telefon çıkartıyor. Ama Philipsin telefonunu beğenmiyorum. Kimseye de vermiyor uyuz.Dünya da her gün akıllı telefonları şarja takıyor. Ben böyle kendine müslüman şirketin malını almam arkadaş.Cihazın şarjına bak. Adam olup verse diğer firmalar da kullansa, para kazansa olmaz sanki...5.3 inç ekran ama 31 gün bekleme süresi var:http://www.gsmarena.com/philips_w8355-5248.phpBu hayvan da 30 saat konuşma süresi ve 100 gün bekleme süresine sahip:http://www.gsmarena.com/philips_x528-4646.php
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Xenium ayrı bir pil teknolojisi değilki sadece adamlar telefonu tamamen az enerji kullanacak şekilde dizayn ediyorlar ve büyük batarya koyuyorlar.
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treabacks 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

20 yılı aşkın süredir OLED teknolojileriyle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunan Philips...


20 yılı aşkın süre önce siyah-beyaz TV izliyorduk biz, Philips OLED'i mi geliştiriyordu? Vay anasını sayın seyirciler, ne teknolojiymiş be!
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Onu bıraksın da şu dünyaya faydalı bir iş yapsın. Hayrı dokunsun.
Kimseye vermediği Xenium Pil teknolojisini lisanslasın da adam gibi şarjı giden akıllı telefonlar yapılsın.
Philips efendi kendi telefonu satılsın diye Xenium'u kimseye vermiyor.
Sonra şarjı 2 ay giden telefon çıkartıyor. Ama Philips'in telefonunu beğenmiyorum. Kimseye de vermiyor uyuz.
Dünya da her gün akıllı telefonları şarja takıyor. Ben böyle kendine müslüman şirketin malını almam arkadaş.
Cihazın şarjına bak. Adam olup verse diğer firmalar da kullansa, para kazansa olmaz sanki...
5.3 inç ekran ama 31 gün bekleme süresi var: gsmarena.com/...
Bu hayvan da 30 saat konuşma süresi ve 100 gün bekleme süresine sahip: gsmarena.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +5
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@CAN@ 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Onu bıraksın da şu dünyaya faydalı bir iş yapsın. Hayrı dokunsun.
Kimseye vermediği Xenium Pil teknolojisini lisanslasın da adam gibi şarjı giden akıllı telefonlar yapılsın.
Philips efendi kendi telefonu satılsın diye Xenium'u kimseye vermiyor.
Sonra şarjı 2 ay giden telefon çıkartıyor. Ama Philips'in telefonunu beğenmiyorum. Kimseye de vermiyor uyuz.
Dünya da her gün akıllı telefonları şarja takıyor. Ben böyle kendine müslüman şirketin malını almam arkadaş.
Cihazın şarjına bak. Adam olup verse diğer firmalar da kullansa, para kazansa olmaz sanki...
5.3 inç ekran ama 31 gün bekleme süresi var: gsmarena.com/...
Bu hayvan da 30 saat konuşma süresi ve 100 gün bekleme süresine sahip: gsmarena.com/...
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Neden teknolojisini versin ki? Her marka bir yoldan beğeni kazanıyor. Philips in de pil süreleri oldukça iyi.
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koyunsavar 5 yıl
bence bu patentleri apple alir ve butun oled panel uretenleri mahkemeye verir
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yc#1 5 yıl
Koreli ve Tayvanlı üreticiler fiyatları aşağıya çekerek Philips ve Japonların adeta canına ot tıkadı.
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wolf silver 5 yıl
Biri samsunga haber versin.. Burda baya patent var :-)
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