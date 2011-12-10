Philips Xenium X623; Çift sim kart destekli ve IPS ekranlı cep telefonu

Philips firması, uzun bekleme ve konuşma süreleri vadeden Xenium ailesini genişletmeye Xenium X623 ile kaldığı yerden devam ediyor.



Rusya pazarına 5999 Ruble yani 350 TL fiyat etiketiyle adım atması beklenen Xenium X623, 118.5 mm uzunluğunda, 49 mm genişliğinde, 15.18 mm kalınlığında ve 131.6 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla dikkat çekiyor. Üç band GSM (900 / 1800 / 1900 MHz) şebekesiyle uyumlu çalışabilen cep telefonu, birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteğiyle geliyor.

2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana ve 43 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilen Xenium X623'ün kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte.



Kablosuz veri aktarımı için Bluetooth 2.0 bağlantısıyla ve RDS'li FM radyoyla donatılan cep telefonu otomatik odaklama ve LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Son olarak cep telefonunun 2000 mAh'lik batarya ise 50 güne varan bekleme, 23 saate varan konuşma süresi sağlıyor.

