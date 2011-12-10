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Philips Xenium X623; Çift sim kart destekli ve IPS ekranlı cep telefonu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
26,6b
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15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Philips firması, uzun bekleme ve konuşma süreleri vadeden Xenium ailesini genişletmeye Xenium X623 ile kaldığı yerden devam ediyor.
Rusya pazarına 5999 Ruble yani 350 TL fiyat etiketiyle adım atması beklenen Xenium X623, 118.5 mm uzunluğunda, 49 mm genişliğinde, 15.18 mm kalınlığında ve 131.6 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla dikkat çekiyor. Üç band GSM (900 / 1800 / 1900 MHz) şebekesiyle uyumlu çalışabilen cep telefonu, birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteğiyle geliyor.
2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana ve 43 MB dahili kullanıcı belleğine yer verilen Xenium X623'ün kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte.
Kablosuz veri aktarımı için Bluetooth 2.0 bağlantısıyla ve RDS'li FM radyoyla donatılan cep telefonu otomatik odaklama ve LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Son olarak cep telefonunun 2000 mAh'lik batarya ise 50 güne varan bekleme, 23 saate varan konuşma süresi sağlıyor.

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DigitalKral 7 yıl en beğenilen
Arkadaş bu philips'in TÜRKİYE ithalatçısı uyuyor mu?
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OverClocK1ng 7 yıl
Lath.Crusader kardeşim.
Ben telefon istiyorum. Konuşurken şarjı bitmesin istiyorum. Net okunan ekranı olsun istiyorum, 2 tane de hattım var. Bir sürü özelliği olan telefon istesem veya senin dediklerini istesem akıllı telefon alırım. Ki aldım. Şarjı 1 günü deviriyor. 5 inç de ekranı var ama bunu şarj ettiğin zaman günde 15 dakika konuşmayla 15-20 gün gidiyor. Mis gibi. Şarj olayını unutuyorsun. Yemişim 3G sini...
Lath.Crusader kardeşim.Ben telefon istiyorum. Konuşurken şarjı bitmesin istiyorum. Net okunan ekranı olsun istiyorum, 2 tane de hattım var. Bir sürü özelli...
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
nokia x2 mi ne onunda bekleme süresi bu kadar uzundu Phillips bulamayan arkadaşlar ona bakabilir fiyatıysa 300 falandı galiba
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OverClocK1ng 7 yıl
Şimdi X2 nin yenisi çıkıyor. GSM Arenada falan var. X2-02 olması lazım. X1-01 modelinin biraz daha gelişmişi. Şarjını da uzatmışlar.
Ama ne kadar uzatsalar da bi Philips kadar uzun konuşma süresi yok. Yine de 15 saat falan bence yine iyi. Nokia sevenler gelince kaçırmasın..

Bu arada "Ben telefonla çok fazla konuşuyorum, çok konuştuğum için de bekleme süresi düşüyor. Her gün 1 saat konuşsam bile şarjı günlerce gitsin diyen varsa şu telefon konuşma süresinde kral. Çünkü bekleme süresi yüksek olan telefonlar biliyorum ama konuşma süresi 10 saat ise ve adam günde 1 saat konuşuyorsa şarj 5 günden fazla gitmeyecektir.

Ama bu telefonda günde 1 saat bile konuşsan 15 gün gideceği kesin...

gsmarena.com/...

Konuşma süresi: 26 saat, bekleme süresi 40 gün.. Günde yarım sat konuşsan 20-25 gün rahat gider....

Bir de çift hatlı...
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DH Misafiri 7 yıl
2 tane philips telefonum oldu 1. sinin şarj aletinin girişi bozuldu piyasada şarj aleti yok orjinalide telefondan pahalı kendiside dış görünüm olarak kötü durumda olduğu ve dış kapağının etrafta bulunamaması nedeniyle çekmecemde duruyor. 2. telefondada garip buglar vardı.Alarmı durdurunca ekran ışığı yanık kalıyor dolayısıyla pili bitiveriyordu.Menüsü bir garipti mesaj atarken birden çok kişi seçilemiyordu mesela.İkisi içinde söyleyebileceğim en iyi özellik taş gibi sağlam olmaları ve uzun pil süreleri bir de ucuz olmaları.
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halitozbasli 7 yıl
Bende phillips genie var. 10 gün sarj ettmediğim oluyordu fakat inanılmaz kırpılmış bir telefondu multi çalar saat dışında farkli bir özelliği yoktu. ara sırada durup duruken kitleniyordu ve bir yeri aramak istediğinde kitlendiğini fark ediyordun. Bende arabanın torpido gözüne attım orda duruyor ne olur olmaz diye.
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DigitalKral 7 yıl
@me.ke kardeş verdiğin adresdeki cihazların stok durumuna baktın mı hiç.
Bence bir bak ondan sonra yaz.
Olmayan mala fiyat veren başka yerlerde verebilirim sana istersen.
Türkiyede fiyat verip stoğunda bulunan bir yer varsa bildiğin yaz bizde alalım.
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Chandler Bing 7 yıl
bir tane böyle telefon taşımak lazım aslında. 50 gün ne demek? bizim telefonlar 1 gün anca dayanıyor, 2. günü görürsek şükrediyoruz. deprem falan olsa, başımıza bir iş gelse telefonun bize yararı olmayacak.
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me.ke 7 yıl
philips arayan arkadaşlar bence yeterince aramamışlar...
teknosa ve benzeri marketler de sınırlı sayıda da olsa birkaç model var...
teknosa.com/...[Marka:Phılıps,]_1_0
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OverClocK1ng 7 yıl
Lath.Crusader kardeşim.
Ben telefon istiyorum. Konuşurken şarjı bitmesin istiyorum. Net okunan ekranı olsun istiyorum, 2 tane de hattım var. Bir sürü özelliği olan telefon istesem veya senin dediklerini istesem akıllı telefon alırım. Ki aldım. Şarjı 1 günü deviriyor. 5 inç de ekranı var ama bunu şarj ettiğin zaman günde 15 dakika konuşmayla 15-20 gün gidiyor. Mis gibi. Şarj olayını unutuyorsun. Yemişim 3G sini...
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DigitalKral 7 yıl
TÜRKİYE'de satılan 1 tane Philips yok.
Almak istiyorum ama bulamıyorum.
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die_caprio 7 yıl
ben multimedya,pek özellik istemiyorum,konuşayım yeter,şarjı uzun sürsün ve taş gibi telefon derseniz philipsin bu telefonlarını öneririm.Gerçekten taş gibi telefon yapıyorlar.3 yıl önce Xenium X800 aldım hala kullanıyorum hala bir sorunda vermiş değil.Orta yaşlı insanlara ve annelere alınması tavsiye edilir
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Stanislas Xavier 7 yıl
ıps panel iyi de 2.4 inçte ve qvga çözünürlükte bunun pek bir anlamı olacağını sanmıyorum ama philips in bu telefonları pil konusunda müthiş 2000 mah batarya ile kim bilir ne kadar dayanır..
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Lath.Crusader 7 yıl
Sevmedim..
Neden derseniz, fikir güzel çift sim kart girişli ve yüksek batarya süresi olan
bir telefon.. Fakat arkadaş bu çift simkartlı telefonlarda neden 3g ile görüntülü
görüşme imkanı sunmazlar anlamam ki..
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DigitalKral 7 yıl en beğenilen
Arkadaş bu philips'in TÜRKİYE ithalatçısı uyuyor mu?
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