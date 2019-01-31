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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips’in 49 inçlik ultra geniş monitörü satışa çıkıyor

Yan yana 2 adet 2K çözünürlüğünde monitör havası veren Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide modeli resim içerisinde resim özelliği ile bunu gerçekleştirmenizi sağlıyor.
3 ay
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips’in 49 inçlik ultra geniş monitörü satışa çıkıyor

Philips’in CES 2019 fuarında profesyonellere yönelik olarak duyurduğu 49 inçlik ultra geniş boyutlara sahip kavisli monitörü Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide global çapta satışa sunuluyor.

Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide özellikleri ve fiyatı

Philips tarafından satışa sunulan Brilliance serisine ait 49 inçlik yeni monitör 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Firmalar genelde bu çözünürlüğü çift 2K ekran olarak adlandırmaya başladı zira yan yana iki 2K monitör getirilmiş gibi oluyor.

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1800R kavisçapı olan monitör yırtılmaları önleyen Adaptive Sync ve canlı renkler sunan HDR400 teknolojilerine destek sunarken özel bir web kamera mekanizmasına sahip. Monitörün üst arka kısmında bulunan modül içerisinden üzerine bastırdığınızda dışarı çıkan kamera yine aynı yerine geri giriyor. Böylece tamamen kapatılmış oluyor. Web kamerası yüz tanıma sistemine sahip.

Monitör arka kısmında bir USB çoklayıcı yer alıyor. USB 3.1 Tip-C üzerinden bilgisayara bağlanan çoklayıcı hem yüksek hızlı veri transferi hem de enerji aktarımı sağlıyor. KVM anahtarı ise iki bilgisayar arasında tek tuşla geçiş yapmanızı sağlıyor. Özel RJ45 girişi sayesinde dizüstü bilgisayarlarınızı da internete bağlayabilirsiniz. Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide modeli 989 Pound/1299$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.guru3d.com/news-story/philips-outs-499p9h-with-superwide-display.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 ay
Fiyat bana çok uygun geldi.
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Spider_hip 3 ay
Çift 2K ancak yazılım, tasarım çalışanlarının işine yarar. Onun dışında 1800R kavis ne oyunda bir şeye benzer ne de filmde bir işe yarar. Destekli oyun dahi olsa neredeyse tam sağına ya da soluna denk gelmesi gereken alan 1800R kavisten ötürü epey bir önünde kalır tüm perspektifi bozar. Tabi strateji oyunları, sideview/topdown tarzı oyunlar hariç.
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