Philips’in 49 inçlik ultra geniş monitörü satışa çıkıyor

Philips’in CES 2019 fuarında profesyonellere yönelik olarak duyurduğu 49 inçlik ultra geniş boyutlara sahip kavisli monitörü Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide global çapta satışa sunuluyor.

Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide özellikleri ve fiyatı

Philips tarafından satışa sunulan Brilliance serisine ait 49 inçlik yeni monitör 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Firmalar genelde bu çözünürlüğü çift 2K ekran olarak adlandırmaya başladı zira yan yana iki 2K monitör getirilmiş gibi oluyor.

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1800R kavisçapı olan monitör yırtılmaları önleyen Adaptive Sync ve canlı renkler sunan HDR400 teknolojilerine destek sunarken özel bir web kamera mekanizmasına sahip. Monitörün üst arka kısmında bulunan modül içerisinden üzerine bastırdığınızda dışarı çıkan kamera yine aynı yerine geri giriyor. Böylece tamamen kapatılmış oluyor. Web kamerası yüz tanıma sistemine sahip.

Monitör arka kısmında bir USB çoklayıcı yer alıyor. USB 3.1 Tip-C üzerinden bilgisayara bağlanan çoklayıcı hem yüksek hızlı veri transferi hem de enerji aktarımı sağlıyor. KVM anahtarı ise iki bilgisayar arasında tek tuşla geçiş yapmanızı sağlıyor. Özel RJ45 girişi sayesinde dizüstü bilgisayarlarınızı da internete bağlayabilirsiniz. Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide modeli 989 Pound/1299$ fiyat etiketine sahip.