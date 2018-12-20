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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips yüzde 85 dönüştürülebilir malzemeden imal ettiği monitörünü tanıttı

Oturma odanıza veya bilgisayarınıza uygun fiyatlı bir monitör arıyorsanız Philips, büyük kısmı dönüştürülebilir malzemeden imal edilmiş yeni modelini tanıttı.
5 ay
7,3b
1
4
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips yüzde 85 dönüştürülebilir malzemeden imal ettiği monitörünü tanıttı

Son günlerde oyuncu monitörleri tarafında ardı ardına duyurular gelirken arada mütevazi modeller de boy gösteriyor. Philips yüzde 85 geri dönüştürülebilir malzemeden imal ettiği yeni monitörünü tanıttı.

Philips 241B8QJEB özellikleri ve fiyatı

Philips 241B8QJEB modeli günlük kullanım için tasarlanmış. Ev veya ofis kullanımının yanında dilerseniz oyun tarafında da ucuz bir alternatif olarak tercih edebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Casper’dan yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü"

24 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör kullanım ömrü dolduktan sonra yeniden dönüştürülebiliyor. Bu bakımdan çevreye olan olumsuz etkisi de en aza indiriliyor.

LowBlue Mode ile mavi ışık salınımı azaltılırken Flicker-free özelliği ile de titreşimlerin önüne geçiliyor.  SmartErgoBase stand ise kullanıcıyı kablo karmaşasından kurtarıyor. VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 ve USB 3.0 Super Speed bağlantıları olan Philips 241B8QJEB modeli 159 Pound fiyat etiketine sahip.

 

https://www.guru3d.com/news-story/mmd-announces-the-philips-241b8qjeb.html Yorum Yaz
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Dünkü casper monitörün konusuna yazı yazılamıyordu. Orada çok sıkıntı var. 1ms deniyor, sitesine ilk giriştede 1ms diyor ama satın al kısmında 3ms ye çıkıyor, kataloğunda ve diğer tüm sitelerde 3ms. Ayrıyetten 144hz denmiş konuda ama hiç bir yerde 144hz olduğu yazmıyor. Yani çok kandırmaca var gibi. O habere güvenipte monitör almayın.
Dünkü casper monitörün konusuna yazı yazılamıyordu. Orada çok sıkıntı var. 1ms deniyor, sitesine ilk giriştede 1ms diyor ama satın al kısmında 3ms ye çıkıyor, k...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Galatas4ray 5 ay
Bizim metro trenleri gibi kokmasın onlarda geri dönüşüm malzemelerinden yapılıyor trenlerde yıllardır ahır kokusu var :D
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ozmenakif 5 ay
Çöp
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Dünkü casper monitörün konusuna yazı yazılamıyordu. Orada çok sıkıntı var. 1ms deniyor, sitesine ilk giriştede 1ms diyor ama satın al kısmında 3ms ye çıkıyor, kataloğunda ve diğer tüm sitelerde 3ms. Ayrıyetten 144hz denmiş konuda ama hiç bir yerde 144hz olduğu yazmıyor. Yani çok kandırmaca var gibi. O habere güvenipte monitör almayın.
1 Yanıt Yanıtla +5
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CWaRRioR 5 ay Spider_hip
O haber değil reklamdır :) Ondan yoruma kapalıdır.
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Galatas4ray 5 ay
Bizim metro trenleri gibi kokmasın onlarda geri dönüşüm malzemelerinden yapılıyor trenlerde yıllardır ahır kokusu var :D
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