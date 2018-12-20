Philips yüzde 85 dönüştürülebilir malzemeden imal ettiği monitörünü tanıttı

Son günlerde oyuncu monitörleri tarafında ardı ardına duyurular gelirken arada mütevazi modeller de boy gösteriyor. Philips yüzde 85 geri dönüştürülebilir malzemeden imal ettiği yeni monitörünü tanıttı.

Philips 241B8QJEB özellikleri ve fiyatı

Philips 241B8QJEB modeli günlük kullanım için tasarlanmış. Ev veya ofis kullanımının yanında dilerseniz oyun tarafında da ucuz bir alternatif olarak tercih edebilirsiniz.

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24 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör kullanım ömrü dolduktan sonra yeniden dönüştürülebiliyor. Bu bakımdan çevreye olan olumsuz etkisi de en aza indiriliyor.

LowBlue Mode ile mavi ışık salınımı azaltılırken Flicker-free özelliği ile de titreşimlerin önüne geçiliyor. SmartErgoBase stand ise kullanıcıyı kablo karmaşasından kurtarıyor. VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 ve USB 3.0 Super Speed bağlantıları olan Philips 241B8QJEB modeli 159 Pound fiyat etiketine sahip.